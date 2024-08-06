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Архангельский рынок труда жаждет кадры в сферу туризма и общепита

Аналитики hh.ru подвели итоги рынку труда за месяц и выяснили, кому проще всего сейчас найти работу из-за высокого спроса у работодателей. 

 Данные показывают, что архангельские работодатели за месяц искали более 6 тыс. новых работников. В годовом выражении эта цифра больше на 22%, чем в начале осени 2023 года. 

Сильнее всего на местном рынку труда вырос спрос на новые кадры в сфере туризма и общепита – в целом по этой сфере работодатели увеличили число новых рабочих мест до 500, что на 61% больше, чем в прошлом году

Второе место по востребованности в Архангельской области в начале осени делят между собой специалисты сферы науки и образования и медицинские кадры – спрос на них вырос на 45%. В образовательной сфере местные работодатели искали около сотни новых работников, в то же время для медперсонала было доступно около 8 сотен новых рабочих мест. 

На третьем месте по росту кадрового спроса оказался ИТ-сектор, где потребность в новых рабочих руках выросла на 44%. 

Сфера рабочего персонала также требует новые рабочие руки: более 1,4 тыс. новых рабочих мест. Потребность в рабочих разных специальностях выросла в регионе на 40%. 

 

09 сентябрь 10:38 | : Экономика

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