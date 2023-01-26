Архангельский бизнес стал нуждаться в персонале

По итогам 2022 года в сегменте рынка труда в малом и среднем бизнесе (МСБ) Архангельской области, эксперты hh.ru отмечают прирост спроса на персонал и числа вакансий. Работодатели из сферы МСБ опубликовали более 12 500 вакансий в 2022 году, что на 15% больше, чем за весь 2021.

На протяжение всего 2022 года наиболее стабильный спрос на новых работников демонстрировали работодатели из сферы малого бизнеса. Каждый месяц на их долю приходилось не менее 17% вакансий от всего объема на рынке, и эта доля не снижалась весь год. В свою очередь на компании из сферы среднего бизнеса приходилось от 9% до 23% вакансий в регионе, на микро-бизнес – до 19% рабочих мест в регионе. При этом наибольший рост спроса в 2022 году был именно у среднего бизнес (+23% в апреле).

Лидерами по спросу у работодателей из сегмента Medium в Архангельской области по итогам прошлого и в начале 2023 года являются представители производственной сферы (+10% новых вакансий в начале этого года по сравнению с началом 2022), рабочий персонал (+33%), а также фармацевты и провизоры (+58%).

Микробизнес региона активно нанимает работников из сферы продаж (кассиры, продавцы, консультанты, менеджеры по обслуживанию клиентов) +2% с начала года, также в тройке лидеров по спросу у местного микробизнеса строители (+45% новых рабочих мест в начале этого года) и рабочие (+18%).

Архангельским компаниям из сегмента Small или малому бизнесу больше всего не хватает на данный момент обслуживающего персонала (+55% новых вакансий), производственных рабочих (+27%), а также строителей (+35%).

Кроме того, работодатели из сферы малого и среднего бизнеса за год в регионе уменьшили спрос на специалистов без опыта на 8%. Так, если в начале 2022 года работники без опыта и стажа в профессии могли претендовать на 39% вакансий в сфере МСБ, то теперь лишь на 31%.

Динамика средних зарплат, предлагаемых работодателями из малого, микро и среднего бизнеса в регионе была достаточно активной. Так, на данный момент компании из сегмента Medium готовы платить работникам до 50 700₽, что на 3% больше, чем в начале 2022. Micro-бизнес предлагает зарплату до 49 900 ₽, что на 25% больше, чем в январе 2022, а компании из малого бизнеса готовы платить до 45 700₽, что на 11% больше, чем в прошлом году.

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