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Архангельские безработные рассчитывают на зарплату не ниже 48 000 рублей

Аналитики hh.ru проанализировали динамику активности архангелогородцев-соискателей за последнее время. Выяснилось, что за месяц местные жители стали на 5% чаще выходить на рынок труда. 

 «Если сравнить соискательскую активность жителей Архангельской области, в этом году по сравнению с прошлым, мы увидим общую тенденцию роста – люди стали чаще выходить на рынок труда, интересоваться подработкой, а также мониторить ситуацию и развивать карьерную траекторию. Так, сейчас местные жители разместили на hh.ru уже на 5% резюме больше по сравнению с весенними показателями 2022 года. При такой ситуации работодатели могут оперативно находить нужных сотрудников и закрывать вакансии, а бизнес не простаивает в поисках персонала. Важно, что несмотря на рост числа соискателей резкого увеличения конкуренции за рабочие места, и как следствие сложностей с поиском новой работы, пока не наблюдается», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

 Аналитика показывает, что прямо сейчас представители 9 из 26 профессиональных сфер Архангельской области находятся в активной фазе поиска работы и подработки. Лидерами по числу новых резюме и выходу на рынок труда за последнее время стали топ-менеджеры – они разместили на 60% резюме больше, чем в прошлом году. Ещё активно ищут работу медики (+12,4% новых резюме), ИТ-специалисты (+6,8%), учителя и научные работники (+5,5%), управляющие персоналом (4,7%). 

 В свою очередь снизили активность на данный момент и стали меньше интересоваться трудоустройством жители Архангельской области, имеющие опыт работы в бухгалтерии и финансах, логисты, а также специалисты из розничной торговли. 

 Кроме того, местные жители за год успели увеличить и зарплатные запросы. Так, безработные архангелогородцы прямо сейчас запрашивают зарплату не ниже 48 000 рублей, что почти на 5 000 рублей больше, чем весной 2022 года.  

18 май 07:48 | : Экономика

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