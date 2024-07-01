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Архангельские работодатели усиленно ищут ученых, педагогов и турагентов

Аналитики hh.ru подвели итоги спроса на работников за последний месяц и выяснили, кого стали чаще искать местные работодатели. 

На первое место в Архангельской области по приросту новых вакансий в преддверии осени вышла сфера науки и образования – здесь местные работодатели разместили на 97% больше вакансий, чем это было годом ранее. На втором месте по потребности в новых кадрах – сфера туризма и общепита, в этой сфере компаниям потребовалось на 90% больше новых работников. На третьем – медицина и фармацевтика (+52% новых рабочих мест). 

Также повышенный спрос на кадры демонстрируют компании, ищущие рабочих разных специальностей (+37% новых рабочих мест), не отстает в спросе на персонал и архангельский автомобильный бизнес – здесь работодатели нарастили объём предложений о работе на 36%. 

Есть также и падение спроса: в преддверии осени местные компании стали реже искать сельхозработников (-12% вакансий), упал спрос на страховщиков (-25%) и охранников (-32%). 

Повышенная потребность в новых работниках продолжает менять облик рынка труда Архангельской области. Свежее исследование hh.ru показывает, что местные работодатели стали лояльнее относиться к соискателям, у которых недостаточно навыков или опыта в профессии. Так, за последние 30 дней местные работодатели искали более 2 тыс. работников без опыта. По сравнению с летом прошлого года готовность компаний брать на работу неопытных кандидатов выросла на 20%. Более того, за год выросла и предлагаемая зарплата для соискателей без опыта: с 44,2 тыс. до 50,8 тыс. рублей (+6,6 тыс. рублей за год). 

«Как правило, работодатели не готовы отказываться от перспективных соискателей, даже если им не хватает нужных для вакансии навыков или компетенций, или они развиты в малой степени. Так, 59% российских компаний, прошедших опрос hh.ru, принимают таких кандидатов на работу и закрепляют за ними наставников. 51% предлагают обучение внутри компании, если человек согласен, то принимают его на работу. Кроме того, в 35% случаев работодатели предлагают кандидатам с недостаточно развитыми навыками пройти стажировку, чтобы оценить их на практике», отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

16 август 09:09 | : Экономика

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