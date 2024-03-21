Зарплата машиностроителей в Архангельской области подбирается к 200 тысячам

Осенью в России отмечают День машиностроителя. Специально к дате эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как сегодня обстоят дела в этой отрасли и в каких специалистах нуждаются машиностроители.

С января по сентябрь российские работодатели, связанные отраслью тяжелого машиностроения, разместили на hh.ru более 145 тыс. вакансий. Это абсолютный рекорд спроса за последние пять лет. Так, в 2019 году компании разместили порядка 56 тыс. вакансий в сфере машиностроения. За пять лет потребность в новых кадрах у работодателей-отраслевиков выросла на 98%.

В целом прирост потребности в новых кадрах наблюдается последние годы и не спадает. Так, в 2024 году относительно 2023 спрос вырос на 21%, относительно 2022 год – на 32%, относительно 2021 года – на 56%, относительно 2020 – на 73% и, наконец, относительно 2019 – на 98%.

Параллельно росту потребности в новых кадрах работодатели из сферы машиностроения продолжают наращивать и предлагаемую зарплату. Так, если в 2019 году медиана зарплатных предложений составляла 52,2 тыс. рублей, в 2022 году – уже почти 108 тыс. рублей, то на данный момент уже более 150 тыс. рублей. Таким образом, за пять лет средний предлагаемый доход в машиностроении вырос на 188%. В регионах СЗФО самые высокие зарплаты машиностроителям предлагают архангельские работодатели – до 189 тыс. рублей в месяц.

В Петербурге спрос на кадры в машиностроении за год вырос на 9%. В целом по СЗФО спрос на машиностроителей вырос за год на 25% - работодатели за 9 месяцев искали более 27 тыс. специалистов в сфере машиностроения. Среди других регионов СЗФО наибольший рост спроса на новые кадры зафиксирован у работодателей из Коми (+82% новых вакансий), Архангельской области (+43%), Вологодской области (+35%) и Калининградской области (+31%). А вот в Новгородской области, наоборот, спрос на машиностроителей упал за год (-3%).

На сколько вырос спрос на машиностроителей в регионах СЗФО за год:

Регион СЗФО Прирост вакансий за год Диапазон предлагаемых зарплат в машиностроении Санкт-Петербург 9% 70 000 - 126 437 Ленинградская область 8% 82 000 - 166 667 Вологодская область 35% 125 500 - 183 908 Псковская область 17% 57 471 - 172 414 Новгородская область -3% 129 943 - 183 908 Республика Карелия 25% 65 000 - 166 667 Калининградская область 31% 67 800 - 172 414 Архангельская область 43% 134 195 - 189 655 Республика Коми 82% 112 356 - 183 908 Мурманская область 6% 91 954 - 172 414

(фото с https://iz.ru)