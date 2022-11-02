Губернатор Цыбульский и митрополит Корнилий: разговор накоротке

В региональном правительстве состоялась встреча губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и главы Архангельской митрополии митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия.
На встрече рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся актуальной повестки дня в контексте продолжения сотрудничества Архангельской епархии и областного правительства.
Митрополит Корнилий поблагодарил Александра Витальевича за участие в духовной жизни Русского Севера и поддержку епархиальных инициатив. Отдельных слов благодарности заслуживает вклад главы региона в возведение Михаило-Архангельского кафедрального собора, который освятил в октябре текущего года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Архипастырь отметил, что во время визита Его Высокопреосвященства в Москву после совершенного в кафедральном соборном храме Христа Спасителя богослужения, на котором собрался сонм архипастырей по случаю дня рождения Святейшего Патриарха, он имел возможность общения с Предстоятелем Русской Православной Церкви, в ходе которой Его Святейшество попросил митрополита Корнилия передать главе региона и всем жителям Русского Севера патриаршее благословение и теплые слова признательности за труды по созиданию Михаило-Архангельского кафедрального собора.
Александр Витальевич поблагодарил митрополита Корнилия за теплые слова и заверил в готовности поддерживать инициативы Архангельской епархии во благо жителей Русского Севера.
(по материалам Архангельской епархии)