Морев в гостях у митрополита Корнилия. Они выслушали и похвалили друг друга

В администрации Архангельска 20 марта состоялась рабочая встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с градоначальником Дмитрием Моревым.

Участие во встрече приняли заместители главы города Даниил Шапошников, Александр Майоров, и Михаил Иванов, а также и.о. директора муниципально-правового департамента Елена Фролова. Также участниками совещания стали секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, ключарь Михаило-Архангельского кафедрального собора священник Константин Порохин и юрисконсульт епархиального управления Алексей Павлов.

На повестке встречи был широкий спектр вопросов текущего взаимодействия епархии и муниципальной власти.

Митрополит Корнилий поблагодарил Дмитрия Александровича за доброе соработничество с епархией и внимание к вопросам развития духовной жизни в областной столице.

Дмитрий Морев заверил в готовности развивать дальнейшее сотрудничество и поддерживать диалог по ключевым вопросам поддержки церковной жизни.



