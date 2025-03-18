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В Архангельской епархии прошло рабочее совещание

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий возглавил рабочую встречу в епархиальном управлении.

    Участниками совещания стали секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, епархиальный древлехранитель протоиерей Владимир Новиков, ключарь Михаило-Архангельского кафедрального собора священник Константин Порохин, глава архиерейской службы протокола священник Николай Герасимов, начальник епархиального склада Андрей Продан и сопредседатель регионального отделения Всемирного русского народного собора Сергей Быков.

    На встрече рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся развития церковной жизни на Русском Севере. В частности, речь шла о взаимодействии епархиального управления с общественными организациями.

    Митрополит Корнилий поблагодарил всех участников совещания за их созидательные труды и пожелал собеседникам помощи Божией в дальнейшем служении во славу Святой Христовой Церкви. 

03 май 10:00 | : Будни / Верую

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