В Архангельской епархии прошло рабочее совещание

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий возглавил рабочую встречу в епархиальном управлении.

Участниками совещания стали секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, епархиальный древлехранитель протоиерей Владимир Новиков, ключарь Михаило-Архангельского кафедрального собора священник Константин Порохин, глава архиерейской службы протокола священник Николай Герасимов, начальник епархиального склада Андрей Продан и сопредседатель регионального отделения Всемирного русского народного собора Сергей Быков.

На встрече рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся развития церковной жизни на Русском Севере. В частности, речь шла о взаимодействии епархиального управления с общественными организациями.

Митрополит Корнилий поблагодарил всех участников совещания за их созидательные труды и пожелал собеседникам помощи Божией в дальнейшем служении во славу Святой Христовой Церкви.