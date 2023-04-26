В Архангельской епархии обсудили церковную жизнь на Русском Севере

частниками встречи стали секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, руководитель фонда строительства Михаило-Архангельского кафедрального собора и благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков, глава епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности протоиерей Алексий Денисов, благочинный Юго-Восточного благочиннического округа Архангельска священник Михаил Ситников, ключарь Михиало-Архангельского кафедрального собора и эконом епархиального управления священник Константин Порохин, ключарь Ильинского собора Архангельска иерей Николай Герасимов.

На повестке совещания был ряд вопросов, связанных с развитием церковной жизни на Русском Севере.

Протоиерей Валерий Суворов сообщил о взаимодействии епархии с органами государственной и муниципальной власти по важнейшим направлениям сотрудничества, а также о церковной работе, направленной на решение актуальных вопросов общественной повестки.

Протоиерей Владимир Новиков рассказал о деятельности фонда строительства Михаило-Архангельского кафедрального собора, а также о жизни приходов Приморского благочиния в контексте развития паломнического потенциала населенных пунктов, расположенных на берегу Белого моря, в которых сейчас возрождается духовная жизнь.

Протоиерей Алексий Денисов доложил о деятельности возглавляемого им отдела медико-социального служения и благотворительности, в сферу ответственности которого входят, в частности, вопросы поддержки воинов и их семей, а также многие другие направления деятельности.

По окончании встречи митрополит Корнилий поблагодарил священнослужителей за добросовестный труд на благо Святой Христовой Церкви и пожелал им помощи Божией в дальнейшем служении.