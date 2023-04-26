Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской епархии обсудили церковную жизнь на Русском Севере

частниками встречи стали секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, руководитель фонда строительства Михаило-Архангельского кафедрального собора и благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков, глава епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности протоиерей Алексий Денисов, благочинный Юго-Восточного благочиннического округа Архангельска священник Михаил Ситников, ключарь Михиало-Архангельского кафедрального собора и эконом епархиального управления священник Константин Порохин, ключарь Ильинского собора Архангельска иерей Николай Герасимов.

    На повестке совещания был ряд вопросов, связанных с развитием церковной жизни на Русском Севере.

    Протоиерей Валерий Суворов сообщил о взаимодействии епархии с органами государственной и муниципальной власти по важнейшим направлениям сотрудничества, а также о церковной работе, направленной на решение актуальных вопросов общественной повестки.

    Протоиерей Владимир Новиков рассказал о деятельности фонда строительства Михаило-Архангельского кафедрального собора, а также о жизни приходов Приморского благочиния в контексте развития паломнического потенциала населенных пунктов, расположенных на берегу Белого моря, в которых сейчас возрождается духовная жизнь.

    Протоиерей Алексий Денисов доложил о деятельности возглавляемого им отдела медико-социального служения и благотворительности, в сферу ответственности которого входят, в частности, вопросы поддержки воинов и их семей, а также многие другие направления деятельности.

    По окончании встречи митрополит Корнилий поблагодарил священнослужителей за добросовестный труд на благо Святой Христовой Церкви и пожелал им помощи Божией в дальнейшем служении. 

31 май 09:10 | : Будни / Верую

Главные новости


"Лучшая закуска - селедка". Кухня Антона Чехова
Со спортом на «ты». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20