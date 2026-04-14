Однажды в Коряжме: из колонии - в новое жилье

Сотрудники исправительной колонии № 5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) помогли отбывающему наказание получить благоустроенное жилье.

Проблема решилась в рамках реализации федерального закона «О пробации в Российской Федерации» при активном содействии коллег из уголовно-исполнительной инспекции по Республике Коми. Во время нахождения в местах лишения свободы, осужденный К. столкнулся с тяжелой жизненной ситуацией: его прежнее жилье пришло в полную негодность и было фактически разрушено. Понимая, что после освобождения ему некуда идти, он обратился к сотрудникам группы социальной работы и пенитенциарной пробации учреждения с заявлением об оказании содействия в социальной адаптации и ресоциализации. Специалисты ИК-5 незамедлительно включились в работу. Они помогли собрать полный пакет документов, необходимых для признания осужденного малоимущим и постановки его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Подготовленные документы были направлены по прежнему месту жительства мужчины в администрацию муниципального района «Печора» Республики Коми. Рассмотрев запрос, муниципальные власти признали осужденного малоимущим, одиноко проживающим гражданином и поставили его в очередь на получение социального жилья.

После освобождения из колонии начался второй этап сопровождения - постпенитенциарная пробация. Прибыв к месту жительства, К. обратился в филиал по городу Печоре УИИ УФСИН России по Республике Коми. На основе индивидуальной программы ресоциализации, ранее разработанной для него в коряжемской ИК-5, сотрудники инспекции продолжили с ним работу.

Результат межведомственного взаимодействия не заставил себя ждать: в короткие сроки бывшему осужденному было предоставлено благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. Все запланированные мероприятия индивидуальной программы были выполнены в полном объеме, и процесс пробации в отношении гражданина К. был успешно завершен.