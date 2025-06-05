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Отсидел и получил квартиру. Судьба подростка в Архангельской области

Сотрудники воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) в рамках закона о пробации помогли подростку в бытовом устройстве при выходе на свободу.

 Воспитанник обратился к администрации учреждения с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. Он имел статус лица, оставшегося без попечения родителей, и нуждался в помощи в получении жилого помещения после освобождения.

 До осуждения воспитанник проживал в приемной семье в Мурманской области, затем в Центре помощи семье и детям. Закрепленного жилого помещения у него не было, он был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилым помещением. После 18-летия воспитанника отчислили из Центра помощи семье и детям, и при выходе на свободу ему было некуда идти.

 Сотрудники группы социальной работы с осужденными и пенитенциарной пробации совместно с органами опеки и попечительства Мурманской области оформили необходимые документы для получения молодым человеком квартиры. В результате после освобождения он сразу же смог отправиться домой и проживать по адресу выделенного жилья.

 

04 июнь 10:39 | : Будни

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