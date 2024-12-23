Освободившиеся из колоний Поморья имеют шанс на новую жизнь

С первого января 2025 года в России началось внедрение второго этапа исполнения федерального закона «О пробации в РФ», который касается постпенитенциарной пробации. Работа в данном направлении проводится и в учреждениях УФСИН России по Архангельской области.

Новый этап внедрения пробации касается граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.

Основанием для применения постпенитенциарной пробации являются написанное осужденным заявление и принятое сотрудниками решение о целесообразности оказания ему содействия на основании оценки индивидуальной нуждаемости в помощи при выходе из мест лишения свободы. После этого формируется индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, в которую может включаться консультирование по социальным и правовым вопросам, помощь в трудоустройстве, получении образования и медицинских услуг, постановке на пенсионный учет и другим вопросам.

На сегодняшний день в рамках постпенитенциарной пробации в учреждениях УФСИН России по Архангельской области с заявлением об оказании содействия обратились 25 человек. В ближайшие шесть месяцев после освобождения они могут прийти в уголовно-исполнительную инспекцию и получить необходимую помощь.

Сопровождением бывших осужденных будут заниматься и центры пробации, которые откроются в Поморье в рамках реализации мероприятий по постпенитенциарной пробации. Один из них уже функционирует на базе Центра социальной адаптации лиц, без определенного места жительства и занятий.

Еще одним новшеством наступившего года стало внедрение службой исполнения наказаний нового сервиса о применении пробации на портале государственных услуг РФ.

Теперь граждане, состоящие на учете уголовно-исполнительных инспекций, отбывающие наказание в виде принудительных работ могут обратиться с заявлением о применении пробации на портале Госуслуг. Осужденные, освобождающиеся от отбывания наказания в виде лишения свободы, смогут воспользоваться данной услугой после освобождения.

Отметим, федеральный закон «О пробации в РФ» начал действовать с первого января прошлого года. Тогда в стране были впервые внедрены пенитенциарная и исполнительная пробации.