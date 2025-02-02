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Вышедшие из архангельских колоний не останутся без работы

В Плесецком межмуниципальном филиале уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области оказана помощь бывшему осужденному в рамках постпенитенциарной пробации. 

Находясь еще в местах лишения свободы, мужчина обратился к социальному работнику исправительного учреждения с заявлением об оказании ему содействия в трудоустройстве после выхода на свободу. Специалист ИУ объяснила обратившемуся, что ему может быть оказана помощь в рамках закона о пробации, приняла его обращение и после оценки нуждаемости составила индивидуальную программу помощи. 

После выхода из колонии бывший осужденный пришел по месту своего жительства в Плесецкий филиал уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Сотрудники УИИ в рамках исполнения закона о пробации сотрудничают со многими организациями и службами, которые помогают лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Обратившемуся мужчине была оказана всесторонняя помощь. В рамках взаимодействия уголовно-исполнительной инспекции с отделением социальной защиты населения Плесецкого округа он получил государственную социальную помощь в виде денежной выплаты и заключения социального контакта в соответствии с законом Архангельской области «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области». 

Кроме этого, специалисты УИИ помогли мужчине с поиском работы. Вопрос с трудоустройством был решен положительно благодаря подписанному соглашению о взаимодействии инспекции с одной из организаций округа, которая занимается благоустройством территорий. 

 

 

17 февраль 10:55 | : Экономика

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