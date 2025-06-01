Освобожденные из архангельских колоний попадают в руки Центра пробации

Приморским межмуниципальным филиалом уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области гражданин, освободившийся из исправительной колонии, направлен в Центр пробации.

Ранее в отношении бывшего осужденного в филиал поступила индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации из исправительной колонии. В рамках постпенитенциарной пробации ему необходимо было оказать содействие в получении государственной социальной помощи на основании социального контракта, а также содействие в постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Однако выяснилось, что гражданин, освободившийся из колонии, не имеет регистрация на территории Российской Федерации. Данное обстоятельство сделало невозможным получение необходимой помощи. На встречу бывшему осужденному не пошли и его родственники, отказав во временной регистрации. Мужчина неоднократно судим и все связи с близкими у него утрачены. Сотрудник группы пробации филиала УИИ приняла решение внести изменения в индивидуальную программу ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации и направить гражданина в Центр пробации ГБУ АО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий».

В итоге бывшему осужденному предоставлено место временного пребывания. Сотрудники Центра пробации начали содействие по оформлению временной регистрации и обеспечению предметами первой необходимости. В Центре он сможет пробыть до трех месяцев, за это время ему помогут получить соцподдержку, а также окажут содействие в трудоустройстве.