В Поморье начал действовать закон о пробации заключенных

В УФСИН России по Архангельской области проведён анализ реализации положений Федерального закона от 06.02.2023 «О пробации в Российской Федерации».

Свою работу документ начал в январе этого года. На данный момент в подразделениях уголовно-исполнительной системы региона отбывают наказание порядка шести тысяч осужденных, в отношении которых может осуществляться пенитенциарная и исполнительная пробации. Это лица, находящиеся в исправительных учреждениях, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции и приговоренные к исправительным работам.

На сегодняшний день 85 осужденных обратились с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. В связи с нахождением в трудной жизненной ситуации они нуждаются в помощи в консультировании по социально-правовым и медицинским вопросам, в предоставлении жилого помещения, в том числе временного места пребывания, питании и одежде, а также решении других проблем. Институт пробации направлен, прежде всего, на решение вопроса повторной преступности.

Для реализации закона УФСИН России по Архангельской области приняты меры по заключению соглашений с исполнительными органами государственной власти региона, в их числе министерства, силовые и юридические структуры, образовательные организации. Кроме этого уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН заключено 88 соглашений с субъектами пробации, а также с коммерческими, некоммерческими организациями, общественными объединениями и иными организациями в рамках реализации исполнительной пробации.