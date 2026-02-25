Архангелогородцы просят оставить новогодние каникулы в покое

В Общественной палате РФ предложили объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 мая за счет перераспределения январских выходных дней, т.к. весенний период является более удобным для активности граждан и планирования семейного отдыха. Идея не нашла поддержки у большинства: против высказались 53% опрошенных в Архангельске («Это скажется на зарплате»; «Лучше нормально зимой отдохнуть. Не нужно ничего менять»), поддержали — лишь 33% («Погода в мае благоприятнее для прогулок и отдыха на природе»).



Мужчины относятся к предложению заметно благосклоннее (одобряют 39%, а среди женщин — 27%). Молодежь до 35 лет и респонденты 45+ поддерживают инициативу примерно одинаково, тогда как среди 35—45-летних сторонников меньше.



Среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, «за» высказались 45%, а среди обладателей высшего — только 28%. С ростом доходов растет и уровень поддержки: из числа зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц инициативу одобряют 21% опрошенных, а среди граждан с зарплатой от 150 тысяч — уже 44%.

