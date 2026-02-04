Вверх
Каждый третий архангелогородец недоволен званием "птушник"

Президент Владимир Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование. Предложенный в правительстве вариант «специальное профессиональное образование» поддержали 34% жителей Архангельска. Бо́льшая доля респондентов (47%) предпочла бы оставить все, как есть. 3% предложили собственные альтернативные варианты названия.

Горожане с высшим образованием чаще выступают за сохранение старого названия (55%), в то время как среди обладателей среднего профессионального образования сторонников старого и нового вариантов примерно поровну (37 и 39% соответственно).

Уровень поддержки идеи переименования выше среди молодых людей до 35 лет: 37% из них поддержали вариант «специальное профессиональное образование». Больше всего консерваторов — среди респондентов 35—45 лет: 56% хотят оставить все, как есть.

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем популярнее у них идея переименования: среди горожан с доходом от 150 тысяч рублей в месяц вариант «специальное профессиональное образование» поддержали 41%, тогда среди зарабатывающих до 80 тысяч — только 34%.

Помимо основных вариантов, респонденты предложили альтернативные названия. Например, более короткие: «специальное образование», «профессиональное образование» или даже «профессионалитет». Звучал призыв к возвращению к советской традиции — «профессионально-техническое образование». Были варианты, делающие акцент на прикладном характере обучения: «практико-ориентированное профессиональное образование», «прикладное профессиональное образование», «прикладной специалитет» и «образование прикладных профессий». Предлагались названия, связанные с квалификацией и отраслями: «квалификационное профессиональное образование», «отраслевое профессиональное образование», «индустриально-профессиональное образование» и даже «индустриальное образование короткого цикла».

25 февраль 08:45 | : Будни

