Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Большинству архангелогородцев нравится идея считать отпуска в рабочих днях

Жители Архангельска хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (73%) поддерживает законопроект ЛДПР об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведет к увеличению его общей продолжительности. Против высказались лишь 7% респондентов, а 20% затруднились с ответом: «А как при этом будут оплачиваться такие отпуска?»; «Что будет с отпусками в январе и мае?»

Среди мужчин больше, чем среди женщин, как сторонников, так и противников инициативы.

Молодежь и горожане 45+ поддерживают законопроект активнее граждан в возрасте от 35 до 45 лет.

Хотят отдыхать дольше и горожане с высшим образованием (71% против 65% среди опрошенных со средним профессиональным).

Больше всего же тех, кто поддерживает инициативу изъятия из отпусков выходных дней, — среди граждан, зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц (82%).

11 февраль 08:00 | : Будни

Главные новости


На Привоз! Как это делалось в Одессе
Стрелец из Койдокурьи. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (131)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20