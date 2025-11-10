Большинству архангелогородцев нравится идея считать отпуска в рабочих днях

Жители Архангельска хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (73%) поддерживает законопроект ЛДПР об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведет к увеличению его общей продолжительности. Против высказались лишь 7% респондентов, а 20% затруднились с ответом: «А как при этом будут оплачиваться такие отпуска?»; «Что будет с отпусками в январе и мае?»



Среди мужчин больше, чем среди женщин, как сторонников, так и противников инициативы.



Молодежь и горожане 45+ поддерживают законопроект активнее граждан в возрасте от 35 до 45 лет.



Хотят отдыхать дольше и горожане с высшим образованием (71% против 65% среди опрошенных со средним профессиональным).



Больше всего же тех, кто поддерживает инициативу изъятия из отпусков выходных дней, — среди граждан, зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц (82%).

