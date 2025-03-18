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Не все арангелогородцы рады длинным майским выходным

 2 из 3 архангелогородцев одобряют длинные майские выходные, против — лишь 9%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Согласно постановлению Правительства РФ в этом году на майские праздники мы будем отдыхать дважды по 4 дня: 1—4 и 8—11 мая. Что думают архангелогородцы по поводу такого количества выходных? 65% опрошенных положительно восприняли эту новость: «Хорошо отдохнуть полезно для здоровья»; «Обработку приусадебных участков никто не отменял». 9% высказались против: «Работать нужно, а не отдыхать»; «Сказывается на зарплате». 19% восприняли майские выходные равнодушно («У меня сменный график работы»; «На вахте нет праздников»), а еще 7% затруднились с ответом («С одной стороны хорошо, с другой — не очень: расслабляешься и потом сложно настраиваться на рабочий режим»).

Женщины чаще мужчин радуются майским праздникам (67% против 63% соответственно). Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 69%, а среди горожан старше 45 лет — только 64%.

09 май 11:29 | : Будни

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