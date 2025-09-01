Архангелогородцы поддерживают инициативу ЛДПР по повышению МРОТ

Суммарный уровень поддержки инициативы составляет 65% по Архангельску: причем 60% полностью ее одобряют, 2% поддерживают только в части повышения выплат для старшего поколения, еще 3% — только для инвалидов. Против высказались 9% респондентов: «Такие меры лишь разгонят инфляцию еще больше, чем уже есть».



Закономерно, что степень поддержки законопроекта растет с увеличением возраста опрошенных: в том или ином виде его одобряет 61% молодежи до 35 лет, 67% горожан в возрасте от 35 до 45 лет и 77% граждан 45+.



Среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей больше как сторонников, так и противников инициативы, чем среди зарабатывающих менее 100 тысяч. Основные доводы в поддержку законопроекта: «Пенсии нищенские»; «Пенсионерам не хватает средств». Их оппоненты высказывают следующие опасения: «Реализовать это в нынешних экономических условиях можно, только включив печатный станок».



