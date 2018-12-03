Итоги недели с 21 по 27 января 2019 года

Сегодня в Итогах:
- За тех, кто в танке – министр культуры Мединский своими высказываниями дезориентирует зрителя;
- Безнадёжная Чечня – Россия на пороге глобальной отмены коммунальных платежей;
- Жизнь без форумов – Архангельску не суждено стать туристической меккой Русской Арктики.
Федеральные новости
Культура: Россию поразило танкобесие
Недавно развелась наша знакомая. Муж задрал (в плохом смысле). Не пьянством, не походами налево, не игровыми автоматами.
Он, придя с работы домой, рубился в танчики. Потом начались приступы неконтролируемой агрессии, в том числе, и в постели.
Известие о разводе воспринял с явным облегчением – теперь никто играть мешать не будет. Так алкоголики обычно говорят про водку.
Россия, ты одурела?!
Одуреешь тут… Танки неожиданно стали главным оружием победы в нашей главной войне (1941-1945). Началось это, по-моему, с «Белого тигра» Карена Шахназарова. Пролетевшего и на родине по кассовым сборам, и мимо шорт-листа на премию «Оскар». Попытка рассказать о войне современным языком фэнтези провалилась (хотя до неё «Мы из будущего» были вполне удачными). Я тогда писал, что мы, кинозрители старшего поколения, привыкли к другому подходу. Спроси нас, какие фильмы самые любимые, и непременно услышите «Судьба человека», «Летят журавли», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «На войне, как на войне»..., но вряд ли «Освобождение» или «Они сражались за Родину». Нас волновали именно человеческие истории, как детей и внуков фронтовиков, а не масштабные полотна с их широкими мазками кистью. То есть, нам правду подавай, пусть грязную, пусть кровавую, но через которую прошли наши близкие, которых помним. А не красивую сказочку.
Фильмов о войне в мои молодые годы выпускалось два десятка в год, если не больше. Кстати, сколько было посвящено конкретно танкистам? «На войне как на войне», «Корпус генерала Шубникова», «Экипаж машины боевой»… больше навскидку и не вспомню, в советских фильмах о войне танки чаще жгли, чем водили. Хотя, конечно, о легендарных «тридцатьчетвёртках» все слышали. Как и о том, что это, по сути, был для экипажа гроб на гусеницах, многие, горевшие в них и выжившие, после просились в пехоту, у них развивалась настоящая танкофобия.
Мой отец последние полтора года войны воевал в автоматчиках, то есть, танковом десанте. Его рассказы в основном весёлые – как снайпером в самом начале был, как потом офицером связи. А вот как на танковой броне ездил, об этом молчок. Значит, те ещё воспоминания…
Но вот взят курс на героизацию именно этого вида вооружения. Такое впечатление, что кто-то хитросделанный решил – здесь мы можем стать впереди планеты всей. Не знаю, как в реальности с продажами «Владимира» (Т-90) дела обстоят, но в кинематографе мы уже всех шлемофонами закидали. И американский Abrams, и израильский Merkava.
Пусть «Танки» оказались полным бредом со всех точек зрения – и с художественной, и с технической, и с исторической, хотя подавались «на основе реальных событий». За них министр культуры Мединский вписался как за свой собственный сценарий, подозревая всех критиков в работе на западные спецслужбы. Ну, а раз он так распсиховался, значит, фильм действительно полный отстой.
И вот тут возникает казус Мединского. Недавно вышедший на экраны «Т-34» так превозносился, что смотреть его в кругах интеллектуалов считается полным моветоном. Вдобавок Владимир Ростиславович в очередной раз обозвал критиков «пораженцами», фактически сравнив их с 4-й армией генерала Власова. Да-да, с власовцами, именно так я понял… а за это от детей фронтовиков можно и в морду получить. Если не кулаком, так плевком точным.
При этом министр ссылается на успех американского «Спасая рядового Райана», где, по его мнению, сплошное фэнтези – никогда для спасения одного человека американцы не пошлют погибать целый взвод. Но штука в том, что именно американцы в такое верят безоговорочно, ибо знают, как в их стране принято относиться к жизни отдельного гражданина. А вот наши скептически усмехаются, когда на титрах нашего военного боевика бывшие узники немецкого концлагеря живут мирной жизнью, а не гниют в лагерях ГУЛАГа. Впрочем, никто так и не смог подтвердить саму правдивость чудесного побега из плена на танке… всё основывается на фильме «Жаворонок», снятого с совсем другой интонацией. Там герои по правде героически умирают, что отнюдь не снижало наше детское желание, если потребуется, хоть завтра сесть за рычаги боевой машины.
Я плюнул на общее предубеждение, скачал и посмотрел. Могу сказать честно – мне было нескучно, что в таком кино самое главное. С учётом всех минусов, касаемых достоверности показанных событий. С учётом полного неприятия исполнителя главной роли (смотрел с ним интервью – Петров выглядел недоумком и глаза глупые, но старательный… не актёр, а режиссёрская мечта). Но есть несомненные удачи, тот же концлагерь, где строго вылизанный порядок сильнее давит на зрительское восприятие, чем грязные кадры «Собибора». Или сцена с немецкими фрау на автобусной остановке… сразу вспомнил о посадке самолёта авиахулигана Матиуса Руста на Красной площади.
Получается, своим неумным вмешательством Мединский сделал всё, чтобы отсечь от «Т-34» целый пласт самых умных зрителей. Повторение истории с «Праздником», только в обратную сторону - там депутатское неприятие «не смотрели, но осуждаем» только подогрело интерес к средненькой ленте.
А дальше – больше (как в известной рекламе). Щедрое правительство Лаоса возвращает России взятые в лизинг ещё у СССР целую колонну тридцатьчетвёрок. На ходу, представляете? Никто не объясняет, как и когда они туда попали… при мне в 79-м туда рассматривались поставки Т-67. Вот, где сюжет! С крутой драматургией – по прибытию в Кантемировскую дивизию их освятил православный батюшка. С башни до гусениц… изгонял кого? Там, рассказывают, на броне Белая Луна нарисована, как есть буддистский символ. Ох, и заигрались мы опять во что-то нехорошее.
Да, признаюсь, смотрел приключения лихих танкистов не без удовольствия. Происходящее на грани фантастики… но почему нет, война та длинная была, всё, что угодно могло случиться.
Тем не менее, я хочу, чтобы мои сыновья воспринимали ту войну... да и любую войну вообще… через следующие строки, написанные героем-танкистом Второй мировой:
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.
Стихотворение написал 19-летний младший лейтенант командир танка Ион Деген, в 70-е ставший израильтянином. Представляете, что он перед этим видел, через что прошёл?
Мединскому и не снилось…
Сейчас всё гладко, как поверхность хляби.
Равны в пределах нынешней морали
И те, кто блядовали в дальнем штабе,
И те, кто в танках заживо сгорали.
Экономика: Кавказские привилегии
Республика Чечня, чей глава (Рамзан Кадыров) традиционно занимает первые строчки рейтингов губернаторского влияния, попросила списать ей долги за газ.
Попросила… не тот глагол, скорее, потребовала. Не то… у вайнахов инструментов давления много, мы в 90-х и в начале нулевых проходили.
Напомнило старый анекдот. Приходит советский командировочный в французский публичный дом. Первая же посланная к нему барышня вылетает через 5 минут вся в слезах – «не могу как он хочет!». Посылают к нему более опытную… третью… четвёртую… «не могу как он хочет!».
- Так как он хочет?!
- Он БЕСПЛАТНО хочет!!!
А теперь читайте - Заводской районный суд Грозного обязал ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" списать более 9 млрд рублей долга за газ как безнадежные к взысканию. Иск с таким требованием подавала прокуратура Чечни.
Безнадёжные… то есть, не выплатят никогда. С чего бы вдруг?! Республика на глазах хорошеет, Арабские Эмираты облизываются на строящиеся там мечети, глава может позволить себе выписать на праздник бразильскую сборную по футболу. При этом в регионе одна из самых лютых безработиц по стране. Откуда деньги? По одной версии – Аллах посылает в награду за верность. По другой – Москва за лояльность
А вот конкретные цифры: по данным РБК, за девять лет - с 2007 по 2015 год Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд руб. Их ежегодный объём в среднем составлял 60 млрд руб. И самое наглядное - на безвозмездные трансферты все это время приходилось в среднем 87% доходов самого региона.
То есть, все эти годы жителей республики планомерно отучали от самой мысли о заработке, каждый ковырялся в силу своих сил, желания, возможностей… почти коммунизм. И всё это богатство только за одно – лишь бы российские города не взрывали, и головы никому не отрезали. Супер бизнес!
На конец ноября прошлого года общая задолженность республики перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) составила 1,238 триллиона рублей, а задолженность населения - 750 миллиардов рублей. Заметьте, никто им обрезать трубы, перекрывать вентиль и не думает. Потому что понимают – завтра московское метро может оказаться самым опасным для пассажиров транспортом в мире. Даже угрожать не надо, всё и так понятно по умолчанию. Ну и момент, конечно, благоприятный, всё, что связано с бытовым газом, вызывает у россиян испуг и отвращение.
Руководство республики объясняет нежелание платить по газовым долгам до умиления просто – это не в их национальной традиции. Подтверждаю, популярный в 90-е термин – наши не платят, наши стреляют – пошёл именно от чеченской братвы.
А ещё они давят на то, что у них, видите ли, была война. Так ведь сами её и затеяли, решив отделяться, захватывая больницы, превращая наших пленных солдат в рабов. Ещё легко отделались, лично я во время Второй чеченской кампании ждал от наших применение тактики выжженной земли. Однако новое руководство России решило тушить национальный пожар деньгами… чем и занимается до сих пор.
Естественно (для меня по крайней мере), что остальные регионы РФ тоже захотели так жить. После этого другие регионы потребовали списания долгов за газ. Депутат Госсовета Чувашии от ЛДПР Константин Степанов обратился в прокуратуру республики с предложением рассмотреть подобный вопрос. "Чем мы хуже Чечни", - аргументировал он. Аналогичный запрос прокурору составил и депутат башкирского госсобрания от КПРФ Дмитрий Чувилин.
Короче, шум поднялся. Эх, надо было Рамзанчику на ближайшем Госсовете взять президента… а лучше премьер-министра за локоток (тот духом пожиже будет), отвести в уголок, да втолковать ладком. В крайнем случае, с левой по печени.
Скорее всего, была организована утечка. Для чего? Например, проверить реакцию общественности – привыкли или нет к привилегированному положению одной из национальных республик, до сих пор ли вздрагивают при слове «чехи», как было в конце прошлого тысячелетия.
Кстати, у Чечни не самая большая газовая задолжность, Дагестан серьёзно опережает её по этому показателю. А вообще в должниках ходит практически весь юг России, включая Краснодарский край и Астраханскую область. Там всё так плохо с деньгами? Нет, там хорошо с наглостью…
Кремль попал в очень непростую ситуацию с этой утечкой информации. Исламофобия в стране и так зашкаливает (особенно после открытий в Магнитогорске), насколько я знаю, федеральные СМИ уже получили прямое указание поменьше употреблять в эфире название одной из мировых религий, особенно в негативном контексте. Ну, а решаться судьба долга будет, естественно, не в судах, но в самых высоких кабинетах исполнительной власти.
Ну, а если действительно простят, спишут и забудут, в масштабах всего ГАЗПРОМа это не так много? Спорить могу, за сим последуют долги перед «Чечен-Водоканалом» и вся прочая коммуналка. Нет, ну чем газ лучше (хуже)? Россия фактически признаётся, что все её действия на территории Чеченской республики с середины 90-х до окончания второй антитеррористической операции были сплошной ошибкой. Как потом смотреть в глаза матерям погибших там солдат, жёнам взорванных милиционеров, детям захваченных в плен и замученных спецслужбистов? Кого это когда волновало…
Простить убогим всю коммуналку! Они не обидятся, они возрадуются.
А потом простить её же всей России, так будет справедливо и никому не обидно. Только в какую дыру свалится при этом вся экономика страны, какой беспредел пойдёт по регионам и отраслям?
Нет, не рискнут. Потому что в других регионах федерации коммунальные гайки наоборот закручиваются. Один пример. В Чите местные единороссы предложили на ночь отключать электричество в квартирах малоимущих граждан. «Бедным ночью нужно спать и желательно в холоде, а то понаставили обогревателей», - возмутилась глава читинского исполкома «Единой России» Екатерина Борисова.
А тем временем в Керченском проливе (вот достал!) загорелись два иностранных судна. По последним данным, они газ перевозили. Левый. И не туда.
Срочно все переходим на электричество, раз такая опасность? Поздно, прошло сообщение, что владельцам электроплит больше никаких льгот по оплате электроэнергии не видать… слишком безопасно живут.
Воистину, горжусь Россией!
Региональные новости
Архангельск: Арктические страдания
Вторую неделю областную столицу оглашают стоны – ах, у нас Арктический форум отменили!
То есть, всё рушится. Самая популярная версия – это губернатора Орлова Москва наказала за мусор. Тот мусор, что сама же сюда собирается поставлять (по версии экоактивистов). Смешно? Обидно… когда у людей с логикой проблемы.
Сначала стоял общий стон.
Потом его разделили по корпоративным интересам.
Отельеры жалуются на упущенную прибыль. Что понятно, такого одномоментного наплыва гостей поморской столицы, как ожидалось на этот форум, не было и, наверное, уже не будет.
Только давайте разбираться по пунктам.
Из жалоб, поступивших от недавно отстроенного и запущенного в эксплуатацию самого северного Novotel’я следует, что он на этом потерял миллионы. Не будем считать потери в чужом кармане (в своих бы не допустить), но по тональности похоже, что гостиница именно под это мероприятие и строилась. Тогда это бизнес-провал! Сколько там может разместиться гостей… 100-120 от силы, что подтверждает администрация. На 2-3 дня… пусть с питанием, сауной, залом для пресс-конференций, даже с эскорт-сопровождение (если таковой стоит в прейскуранте). Никто меня не убедит, что эти гости будут прям-таки швыряться деньгами за дополнительные услуги… не тот случай и не те люди, да и сам Архангельск – не Куршавель. Всё будет строго и бюджетненько, ведь это даже не Давос, где собираются бизнес-крутыши со всего мира, где выпендриться перед друг другом своего рода проявление патриотизма.
К тому же, по заявлению администрации «Новотеля», каждому арктическому гостю готовился приветственный подарок, а это сразу минус прибыли. Другое дело, проверить готовность персонала к приёму высоких гостей. Но в этом случае лучше подождать следующего кинофестиваля ARCTIC OPEN, который обещает собрать кинозвёзд со всего мира… вот уж капризов будет выше крыши!
Ладно, сто человек расселили, остальных куда? «Пур-Наволок», «Столица Поморья», «Двина»… в моём представлении, полторы тысячи гостей никак не расселить (а там речь шла о 4.5 тысячах). Даже если по трое в номер, даже «Беломорскую» задействовав.
Причём, обратите внимание, при перечислении отелей их звёздность падает… как объяснить гостям форума такую сегрегацию? Они всё сразу поймут по одному внешнему виду.
И никакой это не мусор… это организатор форума Росконгресс упал в ноженьки Кремлю -«не губите – не позорьте». И, если мелкие бытовые неурядицы на двух прошедших международных кинофестивалях скрасила теплота приёма, то тут город заполонили бы прагматики, которые могут воспринять скрипящую под их телами кровать как личное оскорбление.
Нужен президенту Путину такой подарочек?
Кто там ещё жалуется… рестораторы? Отлично.
Кокетничают. Их уже задрали проверками. Пока были только местные надзоры. А вот взялся бы уже помянутый Росконгресс с его нормами приёма гостей, вот когда уши в трубочку свернутся. Причём за совсем небольшие деньги, при плотном графике форума его гостям не разгуляться, а на комплексах много не наваришь, да и московские организаторы не дадут.
Опять же особенность ожидаемого контингента. Уж если вырвутся на свободный вечерок, обязательно захотят отведать что-нибудь исконно местного, поморского. И куда за этим идти? Вон, ресторан «Поморский» даже комментировать отказался.
Продавцы сувениров говорят о потерянном настроении. Возможно и так. Для них. Потому что в нетуристическом городе Архангельске лишняя тысяча гостей, которым надо хоть что-то увезти на память… ну, так принято… какое – ни какое подспорье очень малому бизнесу. А вот средний уже и не заметит.
Зато геморрой просто жителям. Из реплик на интернет-форумах: Форум раз в год и даже реже, и потому и только потому город обязан жить без форумов вообще.
Так что не нойте о недополученной прибыли,
а лучше город свой стройте красивым и удобным, чего еще делать и делать многие лета.
Это в общем, не говоря про бытовые неудобства, с которыми в эти дни непременно бы столкнулись горожане. Тут я передаю слово коллеге Азовскому из «Эхо севера». Илья днями вернулся из гостеприимного Таиланда, где всё рассчитано на приём и ублажение гостей, огляделся вокруг… ну, и настроение у него соответствующее:
- С одной стороны, очень печально. Ибо всегда приятно осознавать, что ты родился и живешь не в жопе мира, а в центре. И что вокруг твоего города активная движуха, он развивается и известен не только тем, что отсюда когда-то удрал Ломоносов. Конечно, было бы приятно осознавать, что мой Архангельск - это арктический Давос. В этом смысле обидно. Обидно, досадно, но ладно. Что естественно, то не безобразно. ЕСТЕСТВЕННО, что Архангельск никакая не столица Арктики, а её прихожая с кладовкой. ЕСТЕСТВЕННО, что Архангельск не подходит для встреч мировых лидеров и вообще солидных людей. ЕСТЕСТВЕННО, что инфраструктура города - это позор страны и вообще планеты Земля. ЕСТЕСТВЕННО, что сделать что-то с этим городом в преддверии форума было уже невозможно, да и не целесообразно.
ЕСТЕСТВЕННО. Все это очень естественно... И тем обиднее.
Обидно ещё от того, что власть областная и городская считает вверенный народец поморский какими-то даунятами. Ибо столько лет втирали, лепили и чесали нас рассказами про то, что Архангельск станет центром развития Арктики, столицей её, и что все это есть точка роста. Сейчас очевидно, что все это был блеф. И, увы, очень надоело быть правым. Правым - в смысле провидцем. Случилось так, как я писал ещё за год до первого арктического форума - напрягались, тратились, надеялись. И всё оказалось бессмысленным. Арктический форум позапрошлого года - он как развитие туризма в Архангельской области: тупая и бездарная трата денег. Не отрасль экономики, а чёрная дыра для финансов. Экономика, это когда вложил и приобрел. А черная дыра - это когда деньги летят и летят. И на деле вместо экономики только статья расходов.
Очень жаль. Искренне жаль владельцев Новотеля и рестораторов - УЖЕ потратились и обломались. Но ЖАЛЬ здесь относительное - неужели настолько тупы, чтобы верить власти? Есть же жизнь с её суровыми фактами, а есть сказки. Поверили в сказки - обломались.
Теперь главное. О причинах переноса. В соцсетях пишут полную фигню - дескать, мусорные протесты стали причиной. Чушь. Протесты ФСО-шники заглушили бы с легкостью - пара задержаний урдомских упырей-депутатов, которые ещё и бизнесмены и всё бы прекратилось. Нет, настоящая причина в том, что Россия находится в той экономической реалии, когда проводить два форума международного уровня подряд - нереально. Имеется в виду Арктический форум и нефтегазовый. Их решили объединить. Теперь представьте себе публику на нефтегазовом форуме. Представили? Теперь надо выглянуть в окно и увидеть Архангельскую реальность: эмир Катара, или любой из нефтешейхов в Архангельск прибыть не сможет. Просто Новотель, это в лучшем случае для прислуги. А по факту - это отель для среднего класса. Но ничего лучше Новотеля в Архангельске нет. Питер - столица форумов. Пусть там все и проводится.
Теперь о личном. ЛИЧНО я как горожанин рад переносу форума. Задолбали во время прошлого форума суровые фсошникии и прочие тайнос агентос - даже у «Пур-наволока» останавливали - по набережной было не погулять. Петровский парк закрывали. Ни в один из кабаков не попасть было. Пробки, перекрытые движения. Плохо, безобразно и очень неудобно жить в столице. Пусть даже и арктической. Милее родная затрапезность Архангельска.
Присоединяюсь.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD