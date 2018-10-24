Игорь Орлов: "Пусть Путин решит". Вспоминая пресс-конференцию губернатора...

Меня зовут на встречу с губернатором один раз в год. Большего, наверное, мы с ним не заслужили (летом автора забыли пригласить)…
Это наша третья встреча. Кажется, её организовывали мои персональные недоброжелатели… с расчётом на то, что в Арктический зал Научной библиотеки САФУ Черток уж точно не доберётся. А я всех перехитрил, приехал на личной инвалидной коляске, в домашнем автопарке и такая имеется.
В данной ситуации сам бог велел задать вопросы по доступной среде. Но не стал. Смысл… если тот же САФУ не пускает на свои спортивные объекты инвалидов-колясочников (об этом здесь)? Причём спорить могу – если кого за постыдный инцидент и наказали, то только вахтёра.
Поэтому решил спрашивать о глобальном, касающемся всех, а не только маломобильных граждан (слово-то какое… тьфу!).
Вспомнил, как весной 2003-го снимал фильм «Семь – счастливое число губернатора Ефремова». И ведь действительно, седьмой год правления Рыжего императора начинался для него самого ничего себе. ЮКОС в область просился вместо ЛУКОЙЛа, австрийцы (что с АЦБК) с поклоном, алмазами вот-вот область завалят, Мезенская синеклиза вот-вот нефтью забьёт, международные презентации, кинофестивали, «Водник»-чемпион, сам в большом кино снялся. Ну, и соответственно мажорный тон интервью с приятной глазу картинкой.
Откровение наступило уже осенью, когда народ отказал в думском доверье его ставленнице Тамаре Румянцевой, назло проголосовав за Крупчака (об их сложных межличностных отношениях знал каждый кондуктор). В вину губернатору ставили как раз то, чем он искренне гордился – кинофестивали, презентации, спортивные успехи, экономические прожекты, его самого на экране и в телевизоре. Приговор был вынесен во втором туре губернаторских выборов…
Но вот урок на будущее – не прошло и двух лет, как об Ефремове стали вспоминать, вздыхая, ибо получили возможность сравнить с тем, что пришло к власти после него (безликое кисломолочное). И по кинофестивалям заскучали, какое-никакое, а оживление в северных буднях, и о победах «Водника»… взамен-то ничего не получили. А уж сейчас, кого ни почитаешь, Антоныч был самым лучшим, самым дельным, самым оптимистичным.
При Орлове к нам вернулись кинофестивали, причём (моё частное мнение) в улучшенном формате. Алмазы, вроде, добываются, возможно, не в ожидаемых объёмах (и не того качества, слышал такую версию). Синеклиза оказалась мыльным пузырём… ну да бывает. О перспективах «Водника» страшно загадывать… но команда остаётся отрадой местных фанатов, что вполне нормально для неолимпийского вида спорта. Остаются международные презентации…
…о них я и спросил главу региона, который как раз разменял 9-й год правления. И завернул похитрее, начал с кинофестиваля, на закрытии которого Игорь Орлов намекнул, что Архангельская области в перспективе может стать неплохой съёмочной площадкой («продюсер Угольников под будущие съёмки у нас подходящую деревню ищет»), и через это вышел на презентации. Мол, сами съёмки нам больших финансов не принесут, разве что с размещения, кормления-поения съёмочной группа, но ведь есть инвестиции в имидж Поморья. Зритель будет смотреть наши красоты на экране, вдруг их увидит потенциальный инвестор? Ну, а уж к иностранцам нам самим придётся ехать, как сделал Ефремов со Швейцарией. Не знаю, пришло ли нам что-нибудь с той поездки… но попытка засчитана.
Вот клянусь, никаких вопросов заранее в пресс-службу обладминистрации я не посылал. Орлов, между тем, сказал очень правильную фразу – «тут главный принцип – не навреди». То есть, исполнительная власть должна очень деликатно подходить к вопросам, где большего могут достигнуть бизнесмены (в одном случае), гражданское общество (в другом) или энтузиасты (в третьем). Например, на тот же кинофестиваль «Берегиня» из областного бюджета можно было выделить одну сумму, а через президентский грант да на Arctic Open она выросла в разы (конкретных цифр специально не пишу, чтобы ни у кого слюна от зависти не закапала). А прошёл фестиваль, съехались киногости со всего мира… и уже американский режиссёр хочет у нас снимать. Шведы хоккейную команду собираются привезти, да не в Архангельск, а в Устьяны (где Буторин заправляет). Мечтали о народной дипломатии – получите!
Вообще-то я иносказательно интересовался тем, откуда в нашу область могут прийти деньги. Однако, как оказалось, не все об этом мечтают. Коллеги из ИА «Эхо севера» задают прямой, как лом, вопрос - по мусору область работает с москвичами, торговые сети у нас в основном федеральные, «Водоканал» ушел под концессию (кстати, тоже москвичей). Похоже, что регион находится под внешним управлением… как по-вашему?
Губернатор начал доходчиво объяснять, что образование у нас финансирует федеральный центр, здравоохранение — федеральный фонд обязательного медицинского страхования, таможня у нас российская, — это тоже все внешнее управление? На самом деле, можно было обойтись одним – а что делать, если свои не тянут? На всю область три по настоящему успешных производства с объёмами, которыми можно гордиться – АЦБК-КЦБК-УЛК (ВПК я по понятным причинам не беру, ибо он тоже не наш, хотя в нём работают наши), всё остальное мелочь пузатая. Кто виноват, что местные торговые сети не выдерживают конкуренции с федеральными, любой командно-административный окрик положит конец рыночной экономике и отразится на кошелке покупателя. «Водоканал»… у кого-то есть деньги на его модернизацию, даже на банальную штопку сетей? Когда я в 90-м приехал в Америку, то натурально впал в ступор от количества изделий made in Chine, оставлявших процентов 90% товаров провинциального ТЦ… и никто там не рефлексировал по поводу китайской экспансии.
Кстати, отвечая уже на другой вопрос, губернатор сказал, что дружить лучше с сильными, то есть, с москвичами. Краем глаза видел, как кое-кого из молодых коллег передёрнуло. Так ведь речь не о дворовой дружбе… губернаторский удел дружить с теми, с кем выгодно. На работе, естественно.
Я потом тоже затронул вопрос нелёгкой губернаторской доли. Вспомнил, как на своём первом брифинге Игорь Анатольевич сказал, что очень серьёзно относится к своей единороссовской партийности, берёт в этом пример с отца-коммуниста. Но тогда он только-только вступал в государственную должность. Помните, пару лет назад сразу после нового года Архангельск завалило снегом по самые небалуйся? Хозяин города в это время был в Москве на политсовете. Я потом спросил Годзиша – а послать всё и вернуться, разделить с горожанами проблемы, возглавить уборку? Игорь Викторович только тяжело вздохнул…
Вот и Игорь Анатольевич ответил в том же ключе – это наш крест. Но пояснил – такие партийные тусовки полезны при налаживании нужных связей. Когда в стране практически всё подмяла под себя одна партия… не поспоришь.
Не я один задавал Орлову отвлечённые вопросы. Вот «Баренц-регион» (до сих пор недоумеваю, что за СМИ такое) спросил – верующий ли вы, и как относитесь к словам Лермонтова про «божий суд, что недоступен звону злата». Задано было таким протокольным тоном (как одна Доильницына умеет), что хоть сразу увольняйся.
По первому вопросу – я бы послал, ибо это очень личный интимный вопрос. Наш глава региона более интеллигентен и объяснил, что крещён в раннем детстве и относится к этому весьма серьёзно. Честно говоря, я не очень понимаю, как истинная вера может сочетаться с партийностью… причём с любой… ну да не моё это дело.
Что касается суда и злата. Губернатор также иносказательно ответил - ему не стыдно за свои дела перед своими детьми и внуками. Ну, а в сущности – для чего ещё мы, мужчины, живём и работаем? Всем по любому мил не будешь, перед своими детьми и отношение президента вторично.
Но то, что я написал, лишь малая часть понедельничного действия. Арктический зал САФУ напомнил присутствующим декорацию к рязановскому фильму «Гараж»… разве что движущихся рыб не хватало. Ну и настрой соответствующий – меланхолично-скептический.
Как и ожидалось, основным лейтмотивом встречи стало размещение на территории региона экотехнопарков. Большинство собравшихся не видят (или не догоняют в силу своей профессиональной малопригодности) политической составляющей во всём поднятом шуме, переубеждать таких не имеет смысла (и так много пишу на данную тему). А вот губернатору пришлось… в который раз… про острую фазу.
Я потом читал отчёты других изданий. Странно, что никто не акцентировал внимание на губернаторских словах о том, что 6 миллиардов рублей, которые Москва обещает региону за утилизацию своего мусора, уже распределены по бюджетным статьям. Это в очередной раз подтверждает мои выводы – вопрос об экотехнопарках на территории Архангельской области давно и окончательно решён на самом верху властной вертикали. А оттуда, как мы знаем, мало обращают внимание на суету внизу. При губернаторе Орлове или при другом… без разницы.
Вот мы и вышли на второй главный вопрос встречи, о возможной отставке. Игорь Анатольевич успокоил – собираюсь баллотироваться на новый срок, минимум ещё семь лет с вами, а там, глядишь, и домик прикуплю. В зале жужжание – во даёт.
И опять же от непонимания текущей ситуации. Губернатор ясно сказал – всё будет зависеть от народной поддержки и мнения президента. Что в данной ситуации первично, даже я затрудняюсь сказать… если Путин по опросам имеет такой рейтинг доверия, как нам рисуют, значит, люди (избиратели) априори должны поддерживать выдвигаемые им кандидатуры… а как иначе?
Впрочем, в данной конкретной ситуации могут быть нюансы. В той же битве за мусор, где глава государства явно занял место в партере – наблюдает, какая сила победит. Что вполне объяснимо – схватка же идёт между его вероятными преемниками, и скипетр власти будет передан в руки победителю.
Не думаю, что губернатор Орлов падёт жертвой борьбы этих сил, но его профессиональное будущее может быть скорректировано. Речь о переводе в правительственные структуры, о чём все только и пишут.
Но может быть в точности наоборот. Известно, как Владимир Путин не терпит стороннего давления при принятии подобных кадровых решений… особенно, когда давление исходит с самого низа. И, чем больше нарастает протестная волна в Архангельской области, тем больше укрепляется положение Игоря Орлова как губернатора. Поэтому не стоит воспринимать перенос Арктического форума из Архангельска в Питер в форме приговора местной исполнительной власти, для сегодняшних людей в Кремле такое решение вполне естественное… даже припоздавшее (вспомните, откуда они сами).
Однако, что касается третьего срока… могу вам подсказать – следите в наступившем году за перемещениями в информационной структуре правительства области. При теперешнем её составе на выборы идти бесполезно… впрочем, это частное мнение автора.
Ну, а общее впечатление о встрече… меня убила убогость сегодняшнего журналистского корпуса. Даже внешняя, как написала моя приятельница, наблюдавшая за пресс-конференцией - …посмотрела и поняла, что я зря надевала сегодня красивый греческий свитер а-ля Виктория Бэкхем и шикарные брюки с модными башмаками... Можно было прийти и в домашних штанах и футболке: я была бы стильнее всех собравшихся (не считая тебя). Реально как-то все убого...
Но это уже чисто корпоративная проблема, не имеющая к власти прямого отношения…
Леонид Черток