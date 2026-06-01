Священник Архангельской епархии напомнил светской власти о духовной составляющей

О православной культуре Русского Севера как ресурсе воспитания и сохранения традиционных ценностей рассказал секретарь Архангельского епархиального управления, член региональной Общественной палаты протоиерей Валерий Суворов за заседании совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей при губернаторе Архангельской области.

Встреча прошла в Первой детской музыкальной школе имени Ю.И. Казакова.

«Площадка для встречи была выбрана неслучайно: культура является одним из самых надежных проводников традиционных духовно-нравственных ценностей. В заседании приняли участие главы муниципальных образований, члены областной Общественной палаты, представители сферы культуры, специалисты по работе с молодежью», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.

Разговор шел о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей как основе национального суверенитета. Напомним, что в 2022 году Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В нем определены 17 ключевых ценностей и задан вектор государственной политике в этом отношении.

Лейтмотивом всех выступлений стала тесная смысловая связь Года народного единства, который проходит в России, и Года культуры Русского Севера, объявленного в Архангельской области.

Как отметил заместитель губернатора по внутренней политике Андрей Рыженков, русская культура стала пространством взаимного обогащения народов России, сохранив особенности каждого из них и объединив вокруг общих ценностей.