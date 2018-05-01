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Когда Мединский психует. Рецензия на фильм «Танки» Кима Дружинина

В армии я служил в инженерно-сапёрных войсках. Но в танковой Кантемировской дивизии. Мой отец закончил войну командиром роты автоматчиков. Главная их ипостась – танковый десант.

Это я к тому, что к танкам наша семья имеет некое личное отношение. Потому и спрос будет строгий.

В 60-е годы в Советском Союзе вышел фильм «Крепкий орешек» (не путать с американским «Die hard»). Эксцентрическая комедия на военную тему с Виталием Соломиным и Надеждой Румянцевой в главных ролях. Зрительский успех был оглушительный (сам, восьмилетний, ходил раза три), но недолгий – сняли с проката после парочки разгромных рецензий. Основная претензия – над святым смеётесь. Ну и набор кинонелепиц, типа неизвестная природе немецкая машина-амфибия и взорванный ради кисточки для бритья военный эшелон. Жанр, вроде, допускает, но время слишком невесёлое. Отдельные фронтовики были недовольны, хорошо помню. «Орешка» реабилитировали в 90-х, несколько раз прокрутили по Первому каналу (тогда ОРТ). На ветеранов, по ходу, уже не обращали внимания.

А мы, школьники, мечтали о таких фильмах. В которых максимум действия и минимум умных разговоров. Понимание того, что настоящая война – не ежеминутный подвиг, а тяжёлый, каждодневный, часто смертельно опасный, но всё-таки труд, пришло гораздо позже. Вместе с такими шедеврами, как «Хроника пикирующего бомбардировщика», «На войне, как на войне», «Проверка на дорогах». Но не зря же говорят о повальной инфантилизации нескольких последних поколений – мужику под сороковник, а он всё в танчики рубится.

Интересный момент, ещё «Танки» не вышли на большой экран, а уже пошли разговоры, что это наш ответ на «Смерь Сталина», хотя по времени ну никак не совпадает. Напомню, ту английскую ленту обвинили в искажении исторических фактов и карикатуризации светлых образов советских вождей. Впечатление, что кто-то специально запустил в информационное пространство эту мысль. Попробуем найти мерзавца…

Есть в кинематографе беспроигрышный приём. Если сценарий совсем уж бессовестно грешит против исторической правды, в фамилиях реальных участников событий меняется одна буква… например, Кошкин на Блошкин. Сразу получается некая фантазия по мотивам, попробуй, докопайся с претензиями. Но в данном случае речь о настоящем конструкторе танков Кошкине, который действительно курировал переброску новых танков из Харькова в Москву. Мало того, по дороге утопил один, расстроился, простудился и умер ещё до начала Большой войны. Потому и не репрессировали… вы же помните те порядки.

История вообще дама ветреная, несерьёзная, ей можно вертеть (трактовать) как кому заблагорассудится. Простой пример: атака советских войск на вражеские дзоты – подвиг. Но если сзади стоял заградотряд, расстреливавший всех повернувших – это уже преступление. И потом можно сколько угодно спорить на тему заградотрядов – «было», «не было», «без них было не победить»…

История с перегоном танков из Харькова в Москву малоизвестная, и вряд ли массового зрителя шокировал тот факт, что события на экране разворачиваются на летней натуре, а в реальности всё происходило в начале марта и по снежку. Но даже самым неискушённым должно показаться странным, что опытные модели танков, которые с нетерпением ждёт сам товарищ Сталин, устраивают по дороге гонки, как бандитские джипы из лихих 90-х. Мало того, этот сверхсекретный груз сопровождает не полк НКВД, не эскадрилья истребителей, а машина техобслуживания. Хотя к одному конструктору Кошкину по правде жизни должны были быть приставлены минимум три мордоворота из соответствующей службы. То, что в техничке пряталась девушка, влюблённая в танки, но знакомая с уровнем секретности (вплоть до расстрела на месте), такая же лёгкая погрешность, как и помазок в «Крепком орешке»… дальше всё будет ещё хуже.

За танками сразу же начинают охотится. Немецкие диверсанты. У которых арийское происхождение на лицах, как пятый пункт в советском паспорте – можно и не сличать. Однако это начало 40-го года, когда у фашистской Германии с Советской Россией всё было вась-вась, о чём правдиво и подробно рассказано в ленте Александра Миндадзе «Милый Ганс, дорогой Пётр». В интригу вмешивается непонятно откуда взявшаяся в тех краях банда карикатурных белогвардейцев, как будто сошедших со страниц бушковской «Охоты на пиранью». И уж они-то с немцами друг друга… с другой стороны, как показать, что четыре танкиста и одна девушка самостоятельно фигачат всех, кто встретится им на пути?

В определенный момент мне стало казаться, что вот сейчас на экран с гиканьем вылетят любимые с детства «Неуловимые мстители». И мысль – это не может быть по серьёзному, кто-то над кем-то издевается.

Это я вам не все нелепости только одного эпизода живоописал. А как вам такое – два мужика в папахах, скрывающиеся по лесам со времён Гражданской войны, угоняют на своё гуляй-поле танки, будучи уверенными, что это… мирные трактора. А поля, полные спелой пшеницы, на которых не видно ни одного колхозника, поэтому стреляй – не хочу. А линии высоковольтных передач, стоящие вдоль дорог в 1940 году, их просто поленились убрать на компьютерном монтаже.

Дальше фантасмагория только усиливается. Два танка пытается захватить… доблестная Красная армия (типа, не знает, кто такой здесь катается), а когда её с брони конкретно посылают, обиженно разворачивается и уезжает (наверное, жаловаться Сталину). Кстати, во всём этом безобразии принимает деятельное участие нквдешник-девственник. Который, на самом деле, скрытый либерал и анархист (судя по поступкам), но именно его чрезмерная подозрительность приводит сюжет фильма к хэппи-энду, а танки, соответственно, к Сталину.

Окончательное просветление автору рецензии принесла фраза таинственного немецкого генерала: «Активируйте Шульца!», после который по экрану пролетает банда мотоциклистов, ещё не успевшая переодеться после съёмок «Безумного Макса». Ай да Мединский, ай да сукин сын, подумал Черток…

Я действительно невысокого мнения об интеллектуальных способностях нашего министра культуры, о чём писал неоднократно и, увы, ещё не раз напишу. Но не до такой же степени, он сам не скрывает своей ответственности за происходящего в «Танках», который преподнесли как чуть ли не главную премьеру к очередному юбилею Великой Победы.

И представилось мне вот такой расклад. Владимир Ростиславович психанул на фоне разговоров о своей скорой отставке (которая так и не случилась). Ну, думает, либералы-интеллектуалы-барды недорезанные, вы от меня дури ждёте, так получите. Позвал своего соратника по Военно-патриотическому обществу сценариста Назарова, и попросил написать такое, чтобы кони дохли. Он и рад стараться, писать пародию всегда легче, чем что-то серьёзное, по себе знаю.  Заодно позвал Кима Дружинина, актёра, только пробующего себя в режиссуре, но уже показавшего способность снять комикс по мотивам любой трагической истории («28 панфиловцев»). Получилось в итоге, как заказывал.

Зачем Мединскому это надо? Приём известный – когда твоё реноме в глазах культурного сообщества падает ниже плинтуса, постараться опустить его на уровень канализации, причём показательно. Тогда кто-нибудь обязательно скажет – эге, а этот парень не такой дурень, как мы представляли, с самоиронией у него всё в порядке.

И вот вам результат – министр остался министром. Заодно проверил уровень современного российского зрителя, который, как писали ура-рецензенты, стоя аплодировал некоторым сценам фильма… особенно появлению на экране Сталина. Вот, что требует массовый зритель, на это и надо тратить государственные деньги. Ну, а кино не для всех… пусть эти не все и финансируют. Сам-то он далеко не дурак. Мединский, то есть.

Вот такая у меня версия. Потому что, если «Танки» сняты серьёзно, то это настоящая культурная катастрофа. Идущая на страну с самого верха.

Леонид Черток  

28 май 07:00 | : Культура / ПроКино

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