Итоги недели с 2 по 8 июля 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Потерянная треть – молодые россияне грезят Западом… от нечего делать;

- Важная палка – статья «педофилия» как сведение старых счетов с «Мемориалом»;

- «Родины» солдаты – партия-патриот набирает кандидатов по меркантильно-остаточному принципу.

Федеральные новости

Эмиграция: Чего ищет рыба?

Это практически вечная тема. По крайней мере, для автора Итогов.

Если детей практически всех поколений родители увещевали: «Ешь манную кашу - вырастешь большим, умным и сильным», то пятилетнему Лёне мама твердила: «Ты должен жениться на иностранке, тогда ты будешь счастливым и богатым… и старую мамочку к себе выпишешь».

(Я, конечно, всё сделал наоборот… но это глубоко личное).

Тут требуется пояснение для несведущих. Почему обязательно жениться? Потому что официальной эмиграции из СССР до начала 70-х в принципе не существовало. И только поправка американских сенаторов… тех самых пресловутых Джексона-Веника… приоткрыла щелочку на госгранице. Сначала для евреев, потом в неё же стали нырять этнические немцы с греками. Всё это преподносилось под соусом «воссоединение с семьёй». Советская власть просто не могла признать, что люди бегут именно от неё. Кто за свободой, кто за комфортом, кто за колбасой, за национальной самоиндентификацией… не важно.

Для остальных категорий советских граждан оставалось два пути порвать отношения с родиной – жениться на иностранке (иностранце) или сбежать во время зарубежной командировки (турпоездки).

И то, и другое сделать было архисложно. Чтобы жениться, надо, как минимум, познакомиться с иностранным гражданином. А как это сделать в условиях «железного занавеса» и отсутствия такой безграничной штуки, как интернет? Вот откуда эта охота на иностранных студентов – хоть чёрных, хоть жёлтых, хоть буро-малиновых. Нашим дурёхам казалось – лишь бы границу в «Шереметьево-2» пересечь, а там… а там они частенько попадали в ещё худшую тюрьму под названием гарем.

Иногда неожиданно. Очень показателен пример знакомой нашей семьи, все пять лет учёбы планомерно охотившейся на иностранных студентов своего геолого-разведочного факультета. Разочаровавшись в пяти африканцах, трёх арабах и обломавшись на одном голландце, она захомутала в свои любовные сети болгарина. Который действительно увёз её в Софию. Но… по прошествии нескольких лет болгарский муж признался русской жене в тайне своего рождения – он только по паспорту болгарин, а фактически турок, которому одной жены мало. Тем более что у них тоже перестройка, демократия, гласность и всё такое. Так что познакомься, дорогая, с твоей молодой товаркой… на тебе морковку и ни в каких удовольствиях себе не отказывай. С ней с тех пор и живёт (периодически обновляя)… а как вы думали.

С загранвыездами всё тоже непросто. Абы кого представлять советскую страну за бугор не отправляли. Только после тщательной проверки и с соответствующим сопровождением… а то Большой театр часто после таких гастролей возвращался Малым. Опекали плотно… но люди ухитрялись сбегать в последний момент из окна аэропортовского сортира. Причём осознавая, что они навсегда портят жизнь и карьеру членам своей семьи. Отказывайся потом от отщепенца, не отказывайся… всем выезд навсегда закрыт, вплоть до двоюродного родства.

Ну, а потом вы знаете. Перестройка. Падение «железного занавеса». Если ты вчера не чертил чертёж новой подводной лодки – вали куда хочешь.

Сначала отвалили все отказники. Потом неожиданно выяснилось, что не всем на Западе рады. Рады только угнетаемым на родине (а это ещё попробуй докажи), талантам (товар везде и всегда штучный), а также носителям профессий, обладатели которых там в дефиците. То есть, менеджерам (самому большому профессиональному классу современности) можно не беспокоиться.

Нет, упорные каким-то боком пробираются. Но это очень индивидуально и нервно-затратно. Меня часто спрашивают, почему в Америке не остался, если там понравилось. А как? Виза была гостевая, пять месяцев жизни нелегалом оптимизма не прибавили, жил как в клетке, уж лучше обратно, тут веселее. Отрезал бы пути к отступлению – тогда конечно.

Совсем недавно мы разбирали оптимистические прогнозы Светы из Котласа, касающиеся её канадского будущего. Я писал и думал – вот наивная дурёха, как же жизнь её опустит. Оказывается, таких Свет по стране пруд пруди…

Если собрать воедино всё, что нам ежедневно рассказывают в теленовостях (что в утренних, что в вечерних), то можно сделать один вывод – сейчас самое время жить в России. Однако… Число россиян в возрасте от 18 до 24 лет, заявивших о желании переехать за рубеж на постоянное место жительства, достигло максимума за последние пять лет. В последнем опросе ВЦИОМ, об этом сообщили 31% респондентов. В 2014-2017 годах доля тех, кто предполагал вариант эмиграции для себя, колебалась в диапазоне 21-26%.

Но желать ещё не значит мочь. Другие опросы показывают, что количество эмигрантов в последние годы не увеличивается, а стоит на месте. С одной стороны, принимающие страны поняли для себя, сколько примерно россиян и с какими личностными показателями они безболезненно могут интегрировать в своё высокоразвитое западное общество.

С другой - не все ответившие готовы завтра сорваться на ПМЖ. Одно дело, в сердцах ляпнуть – надо валить. С этой мыслью, как просыпалась, так и просыпается активная часть населения либеральных взглядов. Но, почистив зубы, вспоминают про расходы на первое время (слышал, надо иметь не меньше миллиона в рублях), о разности менталитетов, об английском, который прогуливали в школе, о маме, о завтрашней зарплате… в итоге едут на опостылевшую работу. И так изо дня в день. Тоска? Нормально…

Здесь другая опасность. Именно для государства. Этих молодых людей можно смело вычёркивать из списка патриотов России. Конечно, если не война… но экстремальные ситуации разбирать не будем. Но учтём, если такие и радуются футбольным победам нашей сборной, то только поддавшись стадному чувству. Для социальных институтов это серьёзный сигнал тревоги. И не сваливайте всё на пенсионную реформу, в этом нежном возрасте сложно поверить, что переживёшь хотя бы своё сорокалетие.

Какие побудительные причины? Как ни странно, гласность. Если в новостях и рассказывают об империалистических происках вашингтонских ястребов, то сопровождают картинкой не помоек Гарлема, а офисов Wall street, аккуратных коттеджных посёлков, счастливых лиц американских пенсионеров в океанских круизах… и всё становится на свои места.

Однако наша молодёжь уже догадывается, что для такой жизни там нужно пахать… а ещё лучше родиться. Поэтому, если боишься пенсии в 65, лучше сиди на попе ровно дома.

Да, рыба ищет, где глубже… но и океан от речки очень отличается.

Правосудие: Под прицелом все

Известного правозащитника, главу карельского «Мемориала» (организации… скажем так, не обожаемой действующей властью) Юрия Дмитриева в очередной раз арестовали. На этот раз пожилому человеку предъявлено, ни больше, ни меньше, сексуальное насилие над несовершеннолетней приёмной дочерью. А это 20 лет строго режима…

Почему в очередной раз? О, это история! Дмитриева уже обвиняли в развратных действиях и в изготовлении детской порнографии из-за обнаруженных следователями фотографий его приёмной дочери 2005 года рождения, а также в незаконном хранении оружия. Сам Дмитриев заявлял о своей невиновности и выдвигал версию, что дело против него нужно для дискредитации «Мемориала». Наличие же фотографий он объяснил тем, что делал их для предъявления органам опеки (у девочки на теле не обнаружены следы насилия). Опека, кстати, это подтвердила.

Тогда правозащитника тоже арестовывали. Но в январе этого года отпустили под подписку о невыезде. А потом случился полный облом для прокурорских - 5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и хранении детской порнографии, признав его виновным лишь в незаконном хранении оружия. Историка приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, срок наказания сократился до трех месяцев.



И вот, пожалте. Защита Дмитриева даже не сомневается, что это месть за развал предыдущего. Помните, как было прекращено дело о коррупции в САФУ? ФСБ в частных беседах тогда признавалась, что её так не окунали лицом в… известную субстанцию со времён ареста Берии. Так вот, историку Дмитриеву просто не повезло, что за его спиной не стоит никакой кудрин…

Я всегда с большой осторожностью берусь за подобные темы. Прежде всего потому, что являюсь сторонником применения смертной казни именно за преступления против детей. Ну, а за изготовление детской порнографии – химическая кастрация, никак не меньше.

И вообще, хочется подальше от всего этого держаться… если бы…

Два года назад писал два материала на эту тему. В первом бывшая жена тренера по единоборствам, узнав, что ушедший супруг таки устроил (в отличие от неё самой) личную жизнь, подговорила дочь отомстить неверному папаше. Там такие нестыковки в деле… закачаешься. Тем не менее, мужчина получил срок – мало не покажется. Что не отвратило от него новую избранницу, мать двоих детей и бывшую сотрудницу правоохранительных органов (покинула службу как раз из-за этого дела) – уже в зоне они вступили в законный брак.

Но даже не это вводит меня в сомнения. Дело в том, что этот обвиняемый в педофилии, с которым, по всем понятиям, честным бродягам западло садиться за один стол, назначен братвой барыгой отряда. То есть, через его руки проходят все дачки и пр. Люди сами разобрались, кто прав, а кто нет, смотрящий, узнав все нюансы дела, только и сказал: «Ну и су… у тебя жена, как с такой только жил?!». Что делают с действительными педофилами в этом сообществе, думаю, никому рассказывать не надо – никакое карате не поможет.

Другую историю мне рассказала ещё одна зарёванная жена. Её мужа приложили соседи, с которыми у него не сложились отношения. Причём в качестве приманки использовали собственную дочь, недалёкую умом и сомнительного поведения. Сначала шантажировали, а, поняв, что денег не дождутся, пошли в полицию с заявлением. Которое там с радостью приняли и дали ход.

Здесь ключевое слово «с радостью». Потому что это система. Из того моего материала: … в «строгом» лагере, где отбывает срок её возлюбленный, на один отряд приходится по два десятка осужденных по статье «педофилия», хотя среди них действительно извращенцев два-три, не больше, подобные вещи в мужском закрытом коллективе быстро вылезают наружу. Сидят здоровые мужики… дурью маются. Да-да, именно дурью, теперь в зонах работают только те, кто сам изъявляет желание. Остальных кормят три раза в день, выводят на прогулку, на спортгородок, в библиотеку, раз в неделю обязательно баня. А получить УДО или пересмотр незаконно слепленного дела практически невозможно, ибо «план» и «установки сверху».

Судя по всему, раскрытие дела по педофилии стало самой вожделенной палкой для прокурорских и следователей. Которая, в случае чего, перевесит и коррупцию, и даже нераскрытое убийство.

А тут такой экземпляр, как правозащитник. Из тех, кто достаёт именно правоохранителей - копается в делах заключённых, делает замечания по их содержанию. «А сами-то, а сами…» - чистый детский сад!

Ко всему прочему, «Мемориал» признан иностранным агентом… почти врагом. Это в самом начале Общество было очень выгодно тогдашней власти, так как получалось, что всё плохое и преступное осталось где-то позади, в далёком советском прошлом. Там, конечно, ещё копать и копать. Вот только понятие «политические репрессии» не только историческое, но и вполне современное, вполне подходит по статусу «Мемориалу». Конечно, всё должно быть доказуемо и, прежде всего, политическая составляющая - иначе это уже типичная уголовщина. Но как раз копание в нюансах очень кому-то не понравилось.

Мне отсюда сложно судить – достал кого-то конкретно Юрий Дмитриев или это общий удар по правозащитному движению, если уж возможность подвернулась. Скорее, и то, и то. В лагере, если до такого дойдёт, во всём разберутся. Но через что предстоит пройти интеллигентному пожилому историку с лицом стоика в СИЗО и пересылках… не дай бог!

Левиафан не умеет разжимать челюсти. Это злобное больное существо с единственной извилиной, оно умеет только уничтожать и мстить, - пишут блогеры, анализируя ситуацию, в которую попал Дмитриев. - Вцепились, псы! И это понятно — он же расследует дело их предшественников-палачей, возможно, чьих-то прямых предков, и создает совсем не героический образ этих ублюдков, как изо всех сил стараются телевидение и сериалы. Вот ведь интересно – как власть посредством масс-медиа не пытается исправить имидж своих силовиков, их, всё равно, как только не обзывают.

Вот вам и повод для мести – исследователя сталинских преступлений самого превратить в исчадие ада. Якобы историк специально взял ребёнка из детдома для сексуальных утех, а жена ему в этом потворствовала. Такое действительно бывает? В моём жизненном опыте – только в американских триллерах про монстров.

Знаете, что противно? В некоторых изданиях уже появились реплики: «Если бы за разврат судили не правозащитника, а сантехника, все бы кричали «педофила к ответу»… а тут повылазили Улицкие-Быковы-Познеры, на правдоносцев с НТВ кидаются».

Да, вот такая у нас корпоративная этика. Это единственное, что мы можем противопоставить судебной машине, перемалывающей всех подряд. Впрочем, если ко мне за помощью обратятся родственники сантехника (дворника, фермера, лесоруба, менеджера…), они её получат (после журналистской экспертизы дела).

На том стоим…

Региональные новости

Архангельская область: Вы с ними где-то встречались

Теперь немного политики (вернее, как получится).

Неожиданно проявился Тютюков (Тютя). Тот самый, который на Соловках заправляет (пока).

Давно видно не было. Прежде всего потому, что этот чиновник безжалостной рукой удалил из друзей в соцсетях и автора этих строк, и его коллег по «Вольному делу». Уж слишком много места мы посвящали в своих публикациях его невзрачной персоне. Да, признаю, далеко не всегда в позитивном контексте. Но, с другой стороны, от кого, как не от нас, узнал мир, что на самом краешке Земли живёт такой Тютя. Он ещё проставиться должен за известность… как вы считаете?

На январской пресс-конференции я задавал вопрос о Тютюкове губернатору. Мол, так и так, Игорь Анатольевич, ваше ГМО не реагирует на критику, хамит и огрызается. Орлов лишь вздохнул, видно, не от меня первого слышит. И элегантно перевёл разговор на общесоловецкие проблемы. Рассказал, что исторический архипелаг, территориально входящий в Архангельскую область, в последние время стал местом повышенной конфликтности, там, де, сошлись интересы разных сил, а регион часто и ни при чём. И намекнул, что по Соловкам будет принят ряд стратегических решений, о которых не факт, что нам расскажут. Кремль вообще не очень болтлив…

Тогда из сказанного я сделал вывод, что Тютюков в данной конфигурации просто фоска, что на него никто просто не обращает внимания – некая функция, занимающая свободную должность и кабинет. И, похоже, ошибся… при ином раскладе даже пешки проходят в ферзи…

Прошло полгода. Ничего событийно-исторического про Соловки не слышно. Так, отголоски скандалов о крупных хищениях при реставрации, на фоне их разборки вокруг местных причалов, что зафиксировала приснопамятная запись в поселковой бане, кажутся несуразной мелочью.

Тем не менее, кого-то периодический сажают (пока в СИЗО), а Тютюкова не трогают.

Свою активность в соцсетях он поумерил, наверное, прикрикнули сверху. И тут, буквально на днях, разговорился. Как всегда, неудачно. Запись из Вконтакте:

"Единая Россия" была, есть и будет центром всех политических событий и кузницей кадров. Оттуда все вышли, туда все и вернутся, в итоге.

Это он о политике пытался рассуждать… почему истовые в недавнем прошлом единороссы уходят в оппозицию. Мол, перебесятся и обратно вернутся… Тютюков пожил, Тютюков знает.

Мы его, конечно, обстебали, негоже родную партию с детородным органом сравнивать, а пока не научился грамотному литературному языку, лучше просто помалкивать.

Ох, говорили старшие товарищи Евгению – не стоит с гадами-журналюгами связываться, если, конечно, сам в балаганного Петрушку превратиться не хочешь. Не послушался, тем же днём предложил проверять на наркотики всех журналистов. Особенно независимых – под какой они там балдой пишут? А ведь изначально предложение касалось проверки кандидатов в депутаты и чиновников. Что, на воре шапка горит?

Это я в сердцах сказал. На самом деле, у тютюковых-кольцовых своей дури без всякого марафета хватает. Типичная неокомса, чьи предшественники с восторгом растащили КПСС по кооперативам и молодёжным центрам, как только дали команду – обогащайся, кто может. А кто не может, кого бог предпринимательским талантом обделил? Тот за должность и прогнётся, и утопит вчерашнего товарища… да вы сами знаете.

Но тут я начинаю размышлять над поведением Тютюкова и его непотопляемостью. Зачем ему было именно сейчас вылезать, когда совсем недавно по «Вестям. Дежурная часть» прошёл сюжет о «банном скандале», где он в антигероях? По принципу «чего молчать, если всё равно посадят»… или появился шанс выскочить?

На днях в Интернете появилось сообщение о полусекретном награждении скромного зама главы президентской администрации Сергея Кириенко Золотой Звездой «Героя России». Подчёркиваю, не «Героя труда», что можно было хотя бы теоретически оправдать. То есть, не за ударный труд, а за выдающееся личное мужество. Наградили не воина и даже не спасателя… когда только мирный чиновник успел проявить беспримерный героизм? Сейчас объясню.

Помните кличку «киндер-сюрприз»? Её покрестили недавно переехавшего в Москву молодого нижегородского бизнесмена Серёжу Кириенко, назначенного на удивление всем премьер-министром огромной страны. И уже через несколько месяцев случился дефолт – рухнула финансовая пирамида ГКО. За которую несло ответственность правительство. Всем тогда стало ясно – Черномырдина, пирамиду затеявшего, выводили из-под удара. Но за что подставили Кириенко?

Как объяснили в те весёлые дни знакомые нефтяники, именно Сергей Владиленович был повинен в развале НОРСИ – крупнейшего на тот момент нефтеперерабатывающего предприятия, которое он довёл до полуобморочного состояния. Тогда не убили, посадить – не посадили. Но отправили отрабатывать. Премьером-неудачником. Которого запросто порвало бы бизнес-сообщество, чего все ожидали. Но он принял на себя чужие грехи и выжил. За что и наградили Звездой через 20 лет. Хотя его фамилия на несколько лет стала самым грязным ругательством в российском обществе.

Вот я и думаю, не держат ли Тютюкова в ГМО Соловков для чего-то такого же. Чтобы списать на него чужие огрехи. А если выживет, выплывет, то наградят. Потом. И, дай бог, чтобы не посмертно.

Удачи тебе, Евгений!

Теперь о партийной жизни.

На минувшей неделе АРО партии «Родина» ошарашила всех списком своих кандидатов на осенние выборы. Ставка на блогеров и обиженных из других партий, конечно, модный тренд, но не до такой же степени! И то, в итоговом списке не оказалось ни Андрея Аннина, чьё гарантированное депутатство нагло отобрала «Единая Россия» (видимо, не предложив достойную компенсацию), ни Сергея Юрковского, которому явно не хватает драйва в жизни после выхода в отставку (человек много лет боролся с наркотиками). Видно, посчитали для себя западло.

От «Родины» давно пахнет… бедностью (не сказать, нищетой). И на федеральном уровне (за ней не видно ни одного хотя бы маленького ходорковского), и на региональном (а как ещё объяснить феномен Гусейна Алиева). Настолько неприкрыто, что даже партийный список состоит из одного кошелька – Павла Палкина. Вы спросите – как же Папылев, как же Кожин, неужели в раз обеднели? А я в чужих карманах не считаю.

Зато представляю, из каких соображений глава местных «родинок» Игорь Кузнецов от выборов к выборам зазывает в свои ряды журналистов. Из элементарной экономии – у них есть свои ресурсы для предвыборной агитации. Вошли в моду блогеры – давай и блогеров в одну кучу. Вдруг центральный политсовет оценит активность… вдруг у политсовета деньги появятся на поддержку регионов. Мило до наивности…

Если с АРО всё более-менее понятно, то на хрена это нужно людям?! Решил не выдумывать и спросить у знакомых из списка кандидатов.

Очаровательный блогер Елена Горяшина («Вольное дело») с женской непосредственностью ответила – «в депутаты хочется, не была ещё». На моё удивлённое – «но зачем от «Родины»?!», кокетливо – «да я всегда не ко двору». Да уж, особенно к скотному.

Ещё один вольноделец Николай Прокофьев («Архсвобода») не стал лукавить – «хочу засадить поглубже шпильку «Единой России». Цели и задачи «Родины» он не знает, пиарить партию на своём ресурсе не собирается… но шороха наведёт. Николай по жизни армагедонец… я в него верю.

Большой специалист по перемене политических взглядов Михаил Силантьев заявил, что будет решать местные проблемы, никак с идеологией не связанные. И вообще, «дерусь, потому что дерусь». Я попросил подробности, и он прислал целый манифест:

«Не каждый сможет ответить сразу на такой вопрос… (зачем идешь на выборы от «Родины»). Сложно… Но попробую.

Зачем вообще я что-то делаю для людей? Для чего я расходую своё время, энергию и средства – помогая, отстаивая, уча? Причём все, кто ко мне обращался, знают – денег я за свою помощь обычно не беру, да и нет их чаще всего у тех, кто только собирается открыть своё дело, кто хочет реализовать себя в сельском хозяйстве, кто работает с дачниками…

Зачем я участвую в выборах, зная, что сегодня победить можно лишь если ты купишь голоса всяких хануриков – от 300 рублей за галочку в бюллетене? Нормальные люди ведь на выборы ходить отказываются… К тому же участие в выборах – это всегда ушаты с помоями, незаслуженно выливаемые на головы участников разными анонимными всезнайками и псевдоэкспертами…

Простые и логичные вопросы, на которые ответить сложно… «Дерусь – потому что я дерусь» - так говорил Портос, и мой ответ примерно таков же. Я не могу иначе, а потому и делаю всё это. Я считаю, что выступать с предложениями и обличениями наших недостатков и при этом не пытаться их лично устранить, став частью представительной власти, невозможно. Да, я романтик и слишком экстравагантен этим в наше циничное время, но измениться не могу. А потому и штурмую практически недостижимую высоту, ибо живу по принципу – «делай, что должно, и будь, что будет!».

Почему именно Родина? И тут всё просто. Больше нет других вариантов! У нас в области есть лишь 5 партий, которые могут принять участие в выборах всех уровней без процедуры сбора подписей – преодолеть которую практически никому невозможно. Но все 4 парламентских – это близнецы-братья, не зря их так хвалит нынешний губернатор, не зря они дружно поддерживают друг друга в облСобре и в муниципалитетах. И лишь на выборах артистически размежёвываются друг от друга, не забывая всё так же ласкаться за закрытыми дверями… Да – Родина партия маленькая, да – и у неё есть слабые места. Но пусть покажут – кто здесь у нас без греха?

И я считаю, что эта маленькая партия вполне может вырасти в нечто большее благодаря нашей поддержке. Мы собрали под общим флагом Родины много разных людей – главным мерилом для них выступило неравнодушие. Если ты неравнодушен к своему двору, к своему городу, району, к своей отрасли или предприятию, то, как правило, ты человек известный – пускай и не повсеместно – а хотя бы в своём микрорайоне, в компании или группе соцсетей. И именно там мы нашли наших кандидатов – с кем-то знакомы давно, кого-то порекомендовали друзья, кто-то сам предложился… Наша команда сегодня – самая заметная. У какой из партий есть столько же ярких личностей? При этом более десятка известных людей не успели собрать все нужные документы – большинство из них мы постараемся выдвинуть в муниципалитеты.

Мы живём в несовершенном мире – в котором есть и белое, и чёрное, есть разные люди и разные мнения, есть отличные друг от друга варианты решений в наших ситуациях, но нет ничего заранее установленного и истинного. Есть только одно – вечное стремление человека менять свой мир к лучшему. Мы собрали команду тех, кто хочет это делать. Не факт, что кто-то из нас не ошибается. Всё возможно. Но мы пытаемся. И тем отличаемся от остальных.

Вот поэтому я благодарен Родине – вот поэтому она нужна мне, а я – ей. Мы хотим сделать нашу Родину действительно нашей.

А хотят ли этого остальные – спросите их сами».

Тут бы и остановиться… но автор подумал, что не хватает ещё одного альтернативного мнения. Человека, который принципиально не идёт на выборы от «Родины», и вообще ни от кого.

И спросил я коллегу Азовского- а чего же ты, гад такой?! И Азовский мне ответил:

«Почему я не пошёл в депутаты от «Родины»? По той же причине, по какой не пошёл и в депутаты от остальных партий. Мне предложения были от всех пяти участников парламентского процесса, включая и матерь всех политических партий. Всем сказал «экскьюзьми».

Я понимаю коллег по «Вольному делу» Елену Свет-Горяшину и глубоко обожаемого Прокофьева. Я даже понимаю Ивана Новикова. Они не были депутатами.

Я был депутатом самого забористого, самого драйвого и самого интересного – четвертого созыва. Я не просто вижу деградацию парламентаризма, я её чувствую. Из парламента ушли эмоции, ушли дискуссии, ушла мысль…

… ушла жизнь, как покинула она тело Тутанхамона в свое время. Он лежит забальзамированный, со сложенными руками на грудине, в саркофаге. В каирском музее.

Что мне делать внутри чучела Тутанхамона? Нечего. От областного Парламента осталась оболочка. Она как царские одеяния фараонов – она нынче роскошная, с позолотой, бархатом, дорогими побрякушками типа навороченной электронной системы, баннеров на фоне которых произносят свои пустые речи перед ими же проплаченными СМИ депутаты.

Зачем мне влезать в саркофаг?

Я физически ощутил исход жизни из Собрания. Ибо, был внутри организма живого и как журналист видел его отмирание в течении последующих двух созывов. Уверен, что в седьмом созыве ничего не оживет.

Мне нечего делать среди селедок, стерлядок и прочих рыб, которые устремились в образовавшуюся пустоту. Поясню, что объявленное омоложение, тренды, засилье барыг изгнало старшее поколение политиков из парламентаризма. Изгнало политиков в принципе…

Остались либо пройдохи-барыги, у которых бегают глазки в поисках жирных ломтей бюджета, либо молодые параньи-карьеристы – «кирюши», «кати» и прочие.

С первыми говорить не о чем. Вторым говорить не дано.

Скучно в безмолвном царстве рыб, микробов, саркофагов.

Парламент стал декорацией.

И самое главное, почему я никуда не пошёл. Я – главный редактор популярной общественно-политической газеты и общественного политического интернет-СМИ. Ключевое словосочетание ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СМИ.

Такое СМИ (в отличии от пиар-приложений и рекламных СМИ) должно быть над партийным. Наше СМИ открыто для всех партий, которым есть что сказать кроме бла-бла-бла заочным образом.

Мы работаем и с «Единой Россией», и с КПРФ, и с ЛДПР. До того, как она скурвилась, слилась и умерла – работали со «Справедливой Россией». До того, как грязный бизнесмен Алиев купил «Родину», мы работали и с ней.

Мы открытая площадка для всех партий. Во многом потому, что журналисты издания и главный редактор не имеют обязательств, в том числе и личных.

Вы спросите, а как раньше Азовский был депутатом от ЛДПР и возглавлял газету. Отвечу…

Времена были другие. Внутри Парламента и внутри фракций была демократия, плюрализм. Я мог послать к черту руководителя фракции и прямо в зале солидаризироваться с другими фракциями. И это было нормально.

Теперь сами же депутаты ограничили себя в свободе – напринимали регламентов и такое невозможно. Партии – это теперь как военизированные формирования – или ты принимаешь мнение руководства (часто в Москве), или ты «какашка».

Мне так противно, дискомфортно, невозможно. Противно.

Я, когда бываю в путешествиях – первым делом иду в зоопарки. Особенно в Азии люблю зоопарки. Любимый на Шри Ланке, в Коломбо - там большие вольеры, и ограды доступные. Можно мило посмотреть, как трутся друг о дружку медведи, игриво прыгают тигрищи, буйно ведут себя петухи, лениво переглядываются павианы.

Это интересно для меня. Я люблю это смотреть, наблюдать за этим, даже анализировать. НО…

Мне совершенно не хочется, залезать в вольер и проводить время с медведями, тиграми, обезьянами и петухами».

После всего вышесказанного, автору Итогов только и остаётся, что отползти в сторону. Что он и делает с удовольствием… (его-то самого давно никуда не зовут)

P.S.Так и знал, что "немного о политике" не получится…

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD