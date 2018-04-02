Тютюков отжигает. Глава Соловков сравнил "Единую Россию" с... детородным органом?

«Мы подойдем к своим матерям,

И тихо залезем обратно»

(«Монгол Шуудан»)

В архангельском сегменте интернета активно обсуждается новое откровение бывшего цицерона «Молодой Гвардии», а ныне простого районного главы (МО «Соловецкое») Евгения Тютюкова.

Участник «банного скандала» (попал на федеральные телеканалы) выдал на своей страничке в социальной сети ВКонтакте следующее:

«Тот факт что бывшие руководители "Единой России", политические тяжеловесы Андрей Аннин и Анатолий Кожин пойдут в областное собрание от "Родины" и КПРФ, напрямую свидетельствует об острейшем дефиците кадров в оппозиции.



"Единая Россия" была, есть и будет центром всех политических событий и кузницей кадров. Оттуда все вышли, туда все и вернутся, в итоге.



Тем более, что в Поморье менталитет избирателей особенный - голосуют все-таки не за вывески, а за людей».

Наблюдатели гадают, что имел в виду чиновник, с каким местом сравнил свою родную партию… и даже боятся поделиться своими догадками.

В одном Тютюков решительно прав – наши люди действительно голосуют не за партии, а за людей. Итак, чему равны шансы Евгения при возвращении прямых выборов глав МО?..