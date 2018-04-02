Опомнись, "Родина". Архангельские патриоты определились с списком кандидатов на осенние выборы

Вчера ближе к вечеру Архангельское региональное отделение партии «Родина» наконец-то провело конференцию, на которой определило примерный состав своих кандидатов на осенних выборах. (Примерное – по практике прошлых выборов немногие из заявленных доходят до финала).

Первая партийная тройка будет состоять из одного человека - Павла Палкиных (из семьи тех самых Палкиных-единороссов). Судя по всему, он же и главный кошелек партии на этих выборах.

Далее следуют фамилии: Горяшина, Кожин, Папылев, Прокофьев, Силантьев, Цыбин…

Ранее источники редакции из районов сообщали, что «Родина» обращается с предложением ко многим более-менее известным в данной местности людям. При этом каждому задает один и тот же вопрос – сможет ли он сам финансировать собственную избирательную кампанию…

Напомним о казусе, случившемся на прошлых выборах в архангельский Горсовет. Заявленный «Родиной» кандидат Несанелис оказался обладателем двойного гражданства, а прошедший по партийному списку Алиев отправился досиживать свой депутатский срок в исправительную колонию за торговлю удостоверением помощника депутата.

Наблюдатели предполагают, что, возможно, один одномандатник пройдет в областное Собрание или Гордуму… но не более того.

Отметим также, что после общероссийского фиаско патриотов на выборах в Госдуму 2016 года Кремль явно охладел к представителям этого политического течения.

(на фото: один из кандидатов «Родины» Роман Цыбин – грозный, аж жуть)