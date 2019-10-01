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Стереть доцента Соколова! Диагноз - историческая реставрация

От этой новости сразу потеешь. Полное впечатление, что читаешь синопсис к сценарию криминального триллера об учёном, сошедшим с ума… от большого ума. Скажете, такого не бывает? Бывает, но редко. Нелюди в человеческом обличии – это не обязательно тупой трудовик Чикатило. Вспомните Ганнибала Лектора, вполне себе утончённый мужчина с изрядным европейским образованием. Последнее котируется выше американского.

Итак… Доцент исторического факультета Санкт-Петербургского Государственного университета Олег Соколов, он же заслуженный исторический реставратор (о странных играх этих не наигравшихся в войнушку товарищей я писал совсем недавно), обожавший видеть себя в образе Наполеона (уже диагноз), попался на том, что сбрасывал в реку Мойка части тела своей студентки, партнёрши по реставрациям и… а последнее совсем неважно. Попался с отрубленными руками, удивительно, как принявшие его полицейские умом не двинулись и не растерзали задержанного на месте.

Дальше следует описание его действий - Историк Олег Соколов выходит из своего дома N82 с большим светлым мешком или пакетом, в котором лежат ноги аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, ранее отпиленные им от туловища. Перейдя улицу и подойдя к ограде набережной, Соколов сперва кладет пакет на землю у своих ног и ждет, пока мимо пройдет случайный ночной прохожий. Убедившись, что больше вокруг никого нет, доцент хватает мешок и, размахнувшись, бросает его в воду. Затем он быстрыми шагами удаляется обратно к своему дому и скрывается из виду.

И так несколько раз. В своё оправдание историк говорит о несносном характере своей жертвы, замучившей его ревностью, претензиями и домогательствами. На юридическом языке это называется «довести до состояния аффекта», что подразумевает снижение срока наказания. На сколько… с пожизненного до условно-пожизненного?

Как ни страшно это констатировать, но подобные ужасы в нашей жизни не такая уж редкость. И в российской, и в американской, и в японской, детская поговорочка «каждый по-своему с ума сходит» здесь не проходит. Слава богу, не массовое явление, однако уверен, в любом городе, если не районе, сотрудники местного убойного отдела вспомнят нечто подобное. Шум поднялся из-за личности монстра, его учёных степеней и изысканных развлечений… как будто для потомственного шахтёра подобные эксцессы в порядке вещей.

Но если вдруг случится… на собрании шахты такого товарища всем коллективом заклеймят позором. Но не откажутся, если запись в трудовой стоит. А вот наше Военно-Историческое Общество, больше всего известное своим интересом к памяти таких исторических кровопийц, как Иван Грозный и товарищ Сталин, быстренько зачистило фамилию Соколов на своих сайтах, как не было. Несмотря на то, что по интернету так и гуляют кадры балов, где сегодняшний заключённый питерских Крестов выступает в наполеоновской тужурке. Типа он не коллективный персонаж, а индивидуалист-единоличник.

Символично, что этот Соколов стоял у истоков движения взрослых игрунов в историю ещё в застойные времена. В 1976 году он основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции, которая легла в основу ВСЕГО современного движения военно-исторической реконструкции в России. В 2006 году под руководством Соколова создано общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет в своих рядах военно-исторические клубы 52 регионов страны. Вы почувствовали размах? Прямо-таки сам историческая личность. Повод задуматься о психических отклонениях, историк заигрался настолько, что на полном серьёзе считал себя реинкарнацией духа Наполеона Бонапарта, хотя внешне похож на оригинал весьма и весьма относительно, разве что расплывающейся фигурой. Ну и страстью к молоденьким Жозефинкам… не без этого.

Чуть орден Почётного легиона не получил… немного не успел. А вот из универа доцента-расчленителя попёрли за «аморальное поведение», подразумевающее сожительство со студенткой. И то… никто ещё не додумался внести в Трудовой кодекс пункт «увольнение за убийство в нерабочее время».

Журналист-коневод Невзоров, для которого подобный экземпляр во времена «600 секунд» стал бы персонажем года, назвал произошедшие «чисто петербургским убийством». Ещё и восхищается, придурок…

…и ведь не одинок в этом. В интернете появляются целые организованные группы защитников Соколова. Кто-то считает, что дело сфабриковано врагами всего военно-исторического и патриотично-истерического (хотя есть неопровержимые улики и собственно признание), другие настаивают, что талантливый человек имеет право на некую бесовщинку.

Лично моё внимание привлёк спор на уже изъезженную тему «гений и злодейство». Если поминавшийся в этом материале ростовский душегуб Чикатило оставил после себя только молоток и великовозрастного сына с сомнительной наследственностью, то петербуржский доцент – труды по истории, монографии и книги, чья научная и культурная ценность подтверждается уважаемыми экспертами.

Кто-то сразу вспоминает творческое наследие Майкла Джексона, которое не потеряла ценность в связи с почти доказанными педофильскими наклонностям, наоборот, остался кумиром миллионов. Я же вспоминаю проказника Лермонтова. Да-да, того самого Михал Юрьича. Вы, например, в курсе, что великий поэт, будучи курсантом, вовсю тиранил тоже небезызвестного российской истории Мартынова, младшего по призыву? За что и был впоследствии убит последним в честной дуэли. Фактически история Рамиля Шамсутдинова, только с гораздо меньшей кровью.

Ещё читал комментарии левых, что историка до такого, мол, довёл дикий российский капитализм. Причём взаимоисключающие друг друга доказательства буквально свалены в одну кучу – тут и бедственное положение отечественной науки, и на тот же «шампур» безнравственность и вседозволенность элит, как бизнес -, так и научных.

Эх, не дожили мы с вами до коммунизма. Спорить могу – всё было бы тоже самое. Человеческая натура осталось той же с пещерных времён, разве что орудия убийства стали более разнообразными и технически совершенными.

Бойтесь доцентов во французских мундирах!  

 Леонид Черток

17 ноябрь 07:51 | : Происшествия / Скандалы

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