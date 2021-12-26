Обыкновенный вождизм. Что стоит за чистками в архангельской КПРФ

Ещё осенью в центральном аппарате Коммунистической партии Российской Федерации от души радовались мандатам, полученным по итогам выборов в Государственную Думу. Есть плюс по сравнению с прошлой каденцией - значит, у партии прибавилось сторонников среди избирателей.
Только архангельский обком был чужим на этом празднике жизни. Результаты более чем скромные, у выдвинутых одномандатников практически не было шансов. Как, впрочем, и по межрегиональному партийному списку, где тов. Гревцов с Виноградовой оказались в самом конце. Тоже и по внутренним районным выборам, на которые коммунисты (по их словам) делали ставку в размен своего неучастия в выборах губернаторских.
Именно в конце прошлогоднего лета полыхнул первый скандал с «чисткой рядов». Высшему партийному наказанию подвергся депутат областного Собрания Леонид Таскаев. Молодой, активный, перспективный, с хорошим образованием и достойной наследственностью.
В «приговоре» обкома такое решение объяснялось подозрением своего видного члена в работе на политического конкурента в лице «Партии ДЕЛА». Сам же Таскаев видел в произошедшем совсем другую подоплёку – «Как один из народных претендентов на пост первого секретаря КПРФ, поддержанный рядовыми коммунистами, я понимал, что мое исключение из партийных рядов было лишь вопросом мелочности г-на Гревцова, и его воцарение, по сути, лишь запустило обратный отсчет моего пребывания в рядах партии».
Гревцов на это обвинение промолчал… по крайней мере в публичном информационном пространстве. Его оппонент продолжает работать, как и работал, «оставаясь верным идеалам коммунизма» (прямая цитата).
Но на этом не успокоилось, архангельский обком продолжает звонить в колокол…
4 марта этого года партбилета лишился депутат АрхГорДумы Александр Афанасьев. Пассионарий из числа непримиримых, ярый поклонник Сталина. Человек, очень заметный на политическом поле, объединяющий вокруг себя сторонников таких же идей. Одно время его фамилия звучала рядом с гревцовской как вероятного кандидата на выборы в Государственную Думу. Мотивировка «приговора» - несогласие с военной спецоперацией в Украине.
К слову, как известно редакции от рядовых коммунистов, в своё время кандидатура Афанасьева на должность первого секретаря регионального обкома КПРФ рассматривалась как альтернатива Гревцову с шансами 50 на 50. Исход выбора решили два фактора: пугающий радикализм первого и управляемость второго. Но в мыслях вице-спикера городской Думы явно засело – это опасный конкурент, которого при случае стоит дисквалифицировать из партийной жизни, что в итоге и получилось.
Дальше очередь дошла до людей с более высоким статусом – 16 марта из партии был «вычищен» депутат областного Собрания Михаил Токмаков. Человек с большим авторитетом в Северодвинске, то есть, потенциально опасный (по гревцовской логике). Причина всё та же – несогласие со спецоперацией. К Токмакову можно было и прислушаться, как минимум, вступить в дискуссию – у политика за плечами чеченская военная кампания. Но зачем?..
К слову, когда Саша Гревцов был просто известным блогером, на вопрос о политической ориентации он прямо отвечал – «я не «единоросс», не «коммунист» и не «справедливоросс», я – оппозиционер!». Такое смелое заявление предполагало несогласие с позицией действующей власти по самым острым вопросам. И куда что делось…
За назваными депутатами дошла очередь и до рядовых членов коммунистической партии по той же «спецоперативной статье» - партбилетов лишились новодвинцы Заднипровский и Попов. И это просто подарок их политическим оппонентам в свете скорых выборов в городской Совет.
Последние двое явно не конкуренты главному в обкоме (это возможно в перспективе). Но массовость при подобных акциях в традиции партии – правопреемнице КПСС. «Враги народа поодиночке не ходят».
Самое интересное – эти люди не делали никаких громких заявлений, не раздавали интервью, не выступали на телевидение. Они просто подписали интернет-обращение… нет, не к руководству страны, но к руководству своей партии. В уставе которой есть такие пункты…
Все члены КПРФ имеют право:
- свободно выражать своё мнение, обсуждать любые вопросы деятельности партии;
- критиковать любой партийный орган и любого члена КПРФ;
- обращаться с заявлениями и предложениями в любой партийный орган.
Впрочем, Гревцову однопартийцы не раз ставили в вину, что он «плавает» в теоретических вопросах. Но разве будет персек обращать внимание на критику снизу? Новиков, передавший ему бразды правления, так долго выбирал себе преемника, что его авторитет так и маячит за Сашиной спиной.
Но вернемся к «исключениям». Несложно понять, что три места в ключевых региональных парламентах окажутся вакантными на ближайших выборах. Найдутся ли в рядах сегодняшнего КПРФ такие же пассионарии, как Афанасьев и Токмаков, выигрывавшие выборы в одномандатных округах? Это вряд ли. Соответственно, на их места можно найти финансовоёмких претендентов, но не имеющих никакого отношения к коммунистической идеологии, как уже было в истории с Ростиславом Васильевым.
Проверить эту версию можно будет уже через полтора года. Или КПРФ останется ещё без двух мандатов. На что Москва обязательно обратит внимание… по моим сведениям, архангельский обком находится там под бдительным наблюдением.
Пока же Александр Гревцов, как и положено коммунистическому лидеру, развязал настоящую войну с «миром капитала» в лице малого поморского бизнеса (подробности здесь). Считает, что поддержки достоин только бизнес крупный, возможно, это заблуждение осталось у него после долгой работы в олигархической структуре (ТГК-2) на позиции пиарщика. Ведь к сенатору-коммунисту Некрасову, владельцу 11 объектов недвижимости от 60 до 300 кв. м, у Гревцова претензий почему-то нет.
СлабО кормильцу налог повысить?
P.S. Заключительное слово по политическому отчету ЦК XV съезду ВКП(б) 7 декабря 1927 г.:
- И если теперь выпадут из тележки некоторые лидеры, не желающие твердо сидеть в тележке, то в этом нет ничего удивительного. Это только избавит партию от людей, путающихся в ногах и мешающих ей двигаться вперед. Видимо, они серьезно хотят освободиться от нашей партийной тележки. Ну, что же, если кое-кто из старых лидеров, превращающихся в хламье, намерены выпасть из тележки,– туда им и дорога! (Бурные продолжительные аплодисменты. Весь съезд встает и устраивает тов. Сталину овацию.)
Леонид Черток