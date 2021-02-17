«Остаюсь коммунистом». В Архангельской области начались чистки партийных рядов

В минувший понедельник на бюро Архангельского обкома КПРФ было принято единогласное решение об исключении депутат областного Собрания Леонида Таскаева из партийных рядов.
Заочно, без присутствия главного фигуранта, просившего отложить рассмотрение своего персонально дела до личного присутствия. «Обвинителем» на процессе выступал первый секретарь регионального обкома Александр Гревцов, он же кандидат в депутаты Государственной думы от соответствующей партии по 73-му одномандатному округу.
О скрытых мотивах такого решения рассказывает главный фигурант политического скандала:
«Итог этого мероприятия не стал для меня сюрпризом. Как один из народных претендентов на пост первого секретаря КПРФ, поддержанный рядовыми коммунистами, я понимал, что мое исключение из партийных рядов было лишь вопросом мелочности г-на Гревцова, и его воцарение, по сути, лишь запустило обратный отсчет моего пребывания в рядах партии. События, последовавшие затем, лишь укрепили мое нежелание отстаивать свое право носить красный партбилет – со мной «не продлили» трудовой контракт, просто «не включили» в руководящие органы, в которых я до этого состоял, лишили статуса кандидата в члены ЦК КПРФ. Иными словами, все действия нового регионального руководства подводили к моему беспрепятственному исключению из партийных рядов. Тут стоит признать, что партия, в которую я вступал 14 лет назад, и партия, руководство которой меня исключило, одна и та же партия исключительно по названию.
Я был тем, кто с трибуны объявил о сборе подписей за отставку Орлова, а позднее вручил ему награду от «шелупони» - «золотые макарошки». Вместе с вами все эти годы моего депутатского срока мы разбирали многочисленные и, зачастую, казуистические документы и планы областных чиновников, вносили поправки и законопроекты, направленные на укорачивание интересов единороссовского засилья в органах власти, боролись с произволом на Шиесе и за отказ от полигонов в Рикасихе и Катунино. Я верил в то, что делаю, я жил тем, что делаю, но каждый раз от регионального руководства КПРФ я слышал лишь требования – сдать депутатский мандат.
Каждый раз на моем пути к защите законных интересов северян вставало то или иное решение регионального руководства КПРФ. Так, всего год назад региональное КПРФ обменяло возможность участия в губернаторских выборах на место сенатора для очередного олигарха и сделало все возможное для отзыва законопроекта, уменьшающего депутатские зарплаты, сэкономленные деньги с которых я предлагал направить на борьбу с коронавирусной инфекцией. Последней каплей, очевидно, переполнившей чашу терпения партийного руководства, стало решение комитета Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству, членами которого было принято решение о выражении недоверия председателю-единороссу Виктору Заре и о внесении на очередную сессию областного Собрания вопроса об избрании моей кандидатуры председателем комитета. Видимо, этого ЭГО городского депутата Гревцова не выдержало…
Сначала Гревцов направил областным депутатам требование об отзыве своих претензий к единороссу Заре по причине того, что руководящий орган КПРФ не устраивает моя кандидатура даже в качестве возможной для назначения на должность председателя одного из комитетов областного Собрания. «Топить»-«своих», защищая единоросса, - довольно странно, учитывая провозглашаемые КПРФ лозунги и положения собственного партийного устава. Несколько дней назад тот же г-н Гревцов, уже вынудивший за прошедшие с его назначения месяцы бросить партбилеты всех, сотрудничавших со мной, коммунистов, требовал от меня «отработать» Архангельск на госдумовской предвыборке в обход кандидата от КПРФ по этому округу, который со мной даже не связывался. А вчера, не добившись каких-либо результатов по всем, выставленным им требованиям, просто исключил меня из партии.
Год назад, уже понимая, к чему ведет соглашательская политика регионального руководства КПРФ, я дал обещание авторитетным для меня коммунистам, что не брошу партбилет, но обещания за него бороться, исполняя любую прихоть назначенного вопреки мнению северян первого секретаря, я не давал.
По сути, с сегодняшнего дня – на свободу с чистой совестью!
А партия, мое сотрудничество с которой так больно бьет по самолюбию г-на Гревцова и членов его бюро КПРФ, была создана в регионе моей Командой – теми, с кем я прошел этот сложный и тернистый депутатский путь, ощутив, буквально, каждую «колдобину», пока он и его предшественник мне били в спину. Команда не пошла «к кому-то», поняв, какой народная партия быть не должна на примере парламентских партий. Они зарегистрировали свое собственное региональное отделение, чтобы не зависеть от прихотей разнопартийных региональных карьеристов. Более того, много лет эта политическая партия открыто сотрудничала с КПРФ на самом высоком – недостижимом для понимания региональных бонз уровне. Однако даже в телеграм-каналах эту непарламентскую партию иначе, чем «спойлером Единой России», не называют. Разумеется, должна же хоть какая-то партия в регионе бороться с партией «большинства» в интересах народа, а не за меркантильные интересы группки людей, грезящих о личной власти.
Впрочем, после неуважения и пренебрежения к северянам, демонстрируемых верхушкой регионального КПРФ, к коммунистам – верой и правдой годами, зачастую на голом, монетизируемом региональным руководством, энтузиазме «батрачившим» на благо партии, хочется отметить, что быть коммунистом можно не только в рядах КПРФ, где вынуждают идейных коммунистов «пачками» и даже целым местным отделением бросать партбилеты по причине их несогласия с двуличной и откровенно соглашательской политикой регионального руководства. Более того, зачастую понятия о народности и коммунизме такими кадрами, как Гревцов и его клика, не читавшими классиков марксизма, ни разу не посетившими Шиес, не организовавшими ни одного митинга в период народного протеста, банально используются для удовлетворения личных амбиций.
Остаюсь коммунистом!
И, наконец-то, свободным от тлетворной «партийной дисциплины», образца поздней КПСС, которую использовал небезызвестный «архитектор перестройки» Александр Яковлев для слома и разрушения СССР. По сути, этот процесс сегодня «дожирает» остатки некогда сильной партии. И даже зная в 2018 году, что моя депутатская деятельность может привести к исключению из рядов КПРФ при нынешнем региональном руководстве, я бы ничего не стал менять, ведь это поспособствовало решению Шиесского вопроса и хоть немного, но качнуло «весы» в пользу северян».
Напомним, скандалы внутри регионального отделения КПРФ начались еще в начале этого года. Районные ячейки партии стали заявлять о выходе из партийных рядов как ответ на волюнтаристское с их точки зрения избрание все того же г-на Гревцова первым секретарем обкома, продавленное Александром Новиковым. Что дает повод наблюдателям считать участие кандидатов-коммунистов от Поморья в главных парламентских выборах грядущей пятилетки чисто номинальным.