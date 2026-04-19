"Храни вас Бог, ветераны"

Секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов встретился с добровольцами благотворительного фонда «Победа за нами» в Северодвинске.

Священник поздравил собравшихся с Днем ветерана боевых действий, совершил краткое богослужение.

Также отец Антоний поздравил с этим праздником пациентов военного госпиталя.

Отметим, что священник Антоний является помощником командира соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок по работе с верующими военнослужащими.

В России День ветеранов боевых действий ежегодно отмечается 1 июля. Памятная дата объединяет всех, кто принимал участие в военных конфликтах, защищая интересы и суверенитет Родины.

В мае 2025 года вступил в силу закон, согласно которому ветеранами признаются военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и бойцы добровольческих формирований, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России.