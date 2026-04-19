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"Храни вас Бог, ветераны"

    Секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов встретился с добровольцами благотворительного фонда «Победа за нами» в Северодвинске.

    Священник поздравил собравшихся с Днем ветерана боевых действий, совершил краткое богослужение.

    Также отец Антоний поздравил с этим праздником пациентов военного госпиталя.

    Отметим, что священник Антоний является помощником командира соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок по работе с верующими военнослужащими.

    В России День ветеранов боевых действий ежегодно отмечается 1 июля. Памятная дата объединяет всех, кто принимал участие в военных конфликтах, защищая интересы и суверенитет Родины.

    В мае 2025 года вступил в силу закон, согласно которому ветеранами признаются военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и бойцы добровольческих формирований, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России. 

03 июль 09:50 | : Будни / Верую

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