Черненко снова замахнулся на Госдуму

В Москве на XV съезде партии «Справедливая Россия» определились с кандидатами на выборы в Государственную Думу.

От Архангельской области по 77-му избирательному округу от партии идет Олег Черненко. Он же депутат областного Собрания и не самый удачливый предприниматель в сфере коммунального хозяйства.

Его конкуренты: Мария Харченко (ЛДПР), Никита Сергеев («Единая Россия»), Андрей Каракин («Новые люди») и Наталья Ивашина (КПРФ).

Напомним, когда-то Черненко уже проходил в Госдуму по партийному списку ЛДПР. Уютно устроиться в кресле на Охотном ряду ему помешал сомнительный диплом о высшем образовании (к слову, не обязательный для депутата).

Наблюдатели смотрят на его шансы покорить эту высоту весьма скептически.