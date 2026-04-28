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Черненко снова замахнулся на Госдуму

В Москве на XV съезде партии «Справедливая Россия» определились с кандидатами на выборы в Государственную Думу.

От Архангельской области по 77-му избирательному округу от партии идет Олег Черненко. Он же депутат областного Собрания и не самый удачливый предприниматель в сфере коммунального хозяйства.

Его конкуренты: Мария Харченко (ЛДПР), Никита Сергеев («Единая Россия»), Андрей Каракин («Новые люди») и Наталья Ивашина (КПРФ). 

Напомним, когда-то Черненко уже проходил в Госдуму по партийному списку ЛДПР. Уютно устроиться в кресле на Охотном ряду ему помешал сомнительный диплом о высшем образовании (к слову, не обязательный для депутата).

Наблюдатели смотрят на его шансы покорить эту высоту весьма скептически.

05 июль 13:28 | : Политика

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