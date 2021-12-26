Архангельский депутат-коммунист Гревцов развязал войну. С малым бизнесом

Вождь местных коммунистов, в недавнем прошлом трудившийся на энергоолигархов, объявил войну индивидуальным предпринимателям Архангельска. И фактически пошел против мероприятий по поддержке отечественной экономики, которые озвучили Президент Владимир Путин и Правительство РФ.
На мартовской сессии Городской Думы администрация Архангельска предложила в качестве меры поддержки малого бизнеса в сложный период, ввести льготы по налогу на имущество, принадлежащие физическим лицам – индивидуальным предпринимателям. Областные законодатели по инициативе губернатора региона Александра Цыбульского уже ввели подобные льготы для юридических лиц. И в целом по стране сейчас – это практика распространена практически во всех субъектах и муниципалитетах.
Льготы для индивидуальных предпринимателей – одно из приоритетных направлений в системе мер поддержки отечественной экономики, разработанной по поручению Президента России Владимира Путина Правительством РФ. Сегодня в сложных экономических условиях крайне важно создать равные условия для ведения предпринимательской деятельности на территории города и области.
Именно поэтому администрация Архангельска, и предложила установить налоговую льготу в размере 85% подлежащей уплате суммы налога на имущество физических лиц, при условии, что суммарная площадь принадлежащего им недвижимого имущества, не превышает 900 кв. м и в размере 65% подлежащей уплате суммы налога на имущество физических лиц предложена, если площадь превышает 900 кв. м. Это соизмеримо со льготной ставкой налога на имущество организаций, которая утверждена областным Собранием. Тем самым реализуется принцип равноправия всех субъектов предпринимательства.
Речь идет именно о малом бизнесе, о тех, кто сам организует свое дело. Большинство из владельцев данного имущества в Архангельске – это индивидуальные предприниматели, которые воспользовались, в недавнем прошлом правом, предоставленной федеральным законодательством, по выкупу небольших помещений. Это, прежде всего небольшие магазины, парикмахерские, иные бытовые услуги, которые индивидуальные предприниматели оказывают, в том числе, на окраинах и отдаленных территориях Архангельска.
Однако Гревцов выступил против индивидуальных предпринимателей, и «благодаря» его непомерному «усердию», направленному, прежде всего на самопиар, решение пока не принято. В итоге, может получиться так, что ИПешники вынуждены будут платить за свои квадратные метры налог в три раза больше, чем юридические лица. А это приведет к свертыванию бизнеса, сокращению числа рабочих мест, закрытию тех же магазинов на окраинах, что ударит, прежде всего, по горожанам. И по бюджету Архангельска из-за неизбежного сокращения налогооблагаемой базы. А ведь тот же Гревцов получает свою не малую зарплату как освобожденный депутат, именно из городского бюджета. Пополняемого налогами тех самых предпринимателей, против которых он сейчас развязал войну.