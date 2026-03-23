Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Литургия в честь Дня деревни на Пинежье

    День деревни отметили в Шотовой (Шотова гора) Пинежского округа. Праздник начался с Божественной литургии в возрожденном храме Покрова Божией Матери и крестного хода по селу.

    Богослужение совершили клирики Пинежского благочиния иеромонах Рафаил (Бурмистров) и священник Симеон Арнаутов.

    Храм к празднику украсили флористы из Архангельска — Анна Семенихина с помощницами. Анна Геннадьевна приезжает на праздник в Шотову уже более десяти лет. Вместе с ученицами она создает цветочные гирлянды для церкви, проводит мастер-классы по храмовой флористике.

    Начатый с молитвы праздник продолжили в сельском клубе. Там прошли детская игровая программа, ярмарки, концерты и цирковое представление.

    Отметим, что на празднике также присутствовала глава Пинежского округа Людмила Колик.

    «Я каждый раз приезжаю сюда и не перестаю восхищаться людьми, которые живут в Шотовой. Мне кажется, это одна из самых красивых и душевных деревень на всем Пинежье. В первую очередь мой взгляд всегда обращается к храму Покрова Пресвятой Богородицы. Его возрождение стало возможным благодаря невероятному труду семьи Суховерховых, Михаила Дмитриевича и Марины Алексеевны», — написала Людмила Алексеевна на своей странице в социальной сети.

    Напомним, шотогорская каменная церковь построена в начале XX века на высоком берегу реки Пинеги. На закладке храма 6 июня 1904 года присутствовал святой праведный Иоанн Кронштадтский.

    Церковь воздвигли за пять лет на деньги уроженца деревни — крупного лесопромышленника Севериана Козьмича Кыркалова (до этого благотворитель помогал строить Сурское подворье в Архангельске).

    Покровский храм закрыли в 1933 году: кресты сбросили, иконы вынесли. С годами он разрушался. Восстанавливать церковь начали в 2003-м стараниями Михаила Суховеркова. В столетний юбилей освящения храма, 27 июня 2009 года, жители Шотова первый раз отметили день деревни, с тех пор праздник проводится ежегодно. 

02 июль 09:10 | : Будни / Верую

Главные новости


На новом уровне. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Гуляй, Архангельск!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (22)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20