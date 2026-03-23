Литургия в честь Дня деревни на Пинежье

День деревни отметили в Шотовой (Шотова гора) Пинежского округа. Праздник начался с Божественной литургии в возрожденном храме Покрова Божией Матери и крестного хода по селу.

Богослужение совершили клирики Пинежского благочиния иеромонах Рафаил (Бурмистров) и священник Симеон Арнаутов.

Храм к празднику украсили флористы из Архангельска — Анна Семенихина с помощницами. Анна Геннадьевна приезжает на праздник в Шотову уже более десяти лет. Вместе с ученицами она создает цветочные гирлянды для церкви, проводит мастер-классы по храмовой флористике.

Начатый с молитвы праздник продолжили в сельском клубе. Там прошли детская игровая программа, ярмарки, концерты и цирковое представление.

Отметим, что на празднике также присутствовала глава Пинежского округа Людмила Колик.

«Я каждый раз приезжаю сюда и не перестаю восхищаться людьми, которые живут в Шотовой. Мне кажется, это одна из самых красивых и душевных деревень на всем Пинежье. В первую очередь мой взгляд всегда обращается к храму Покрова Пресвятой Богородицы. Его возрождение стало возможным благодаря невероятному труду семьи Суховерховых, Михаила Дмитриевича и Марины Алексеевны», — написала Людмила Алексеевна на своей странице в социальной сети.

Напомним, шотогорская каменная церковь построена в начале XX века на высоком берегу реки Пинеги. На закладке храма 6 июня 1904 года присутствовал святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Церковь воздвигли за пять лет на деньги уроженца деревни — крупного лесопромышленника Севериана Козьмича Кыркалова (до этого благотворитель помогал строить Сурское подворье в Архангельске).

Покровский храм закрыли в 1933 году: кресты сбросили, иконы вынесли. С годами он разрушался. Восстанавливать церковь начали в 2003-м стараниями Михаила Суховеркова. В столетний юбилей освящения храма, 27 июня 2009 года, жители Шотова первый раз отметили день деревни, с тех пор праздник проводится ежегодно.