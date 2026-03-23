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Икону Божьей матери освятили в архангельской Росгвардии

    Икону Пресвятой Богородицы освятил в региональном управлении Росгвардии протоиерей Валерий Суворов, секретарь Архангельского епархиального управления.

    «Мы освящаем образ, который отныне будет пребывать в этом месте. Пусть светлый лик напоминает каждому сотруднику о долге, мужестве и самопожертвовании, — сказал после освящения протоиерей Валерий. — Да будет его присутствие здесь благословением, хранением от всякого зла и помощью в несении нелегкой службы».

    На чине присутствовали заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации по военно-политической работе генерал-майор Владимир Тихонов, начальник регионального управления генерал-майор полиции Андрей Горбунов, первый заместитель Губернатора Архангельской области Ваге Петросян, представители отделения Российского военно-исторического общества в Архангельской области, руководство и личный состав регионального управления Росгвардии.

    Начальник управления Андрей Горбунов отметил важность духовного окормления служебной деятельности и подчеркнул, что икона станет символом защиты и покровительства для личного состава: «Вера, долг и честь всегда были и остаются нравственными ориентирами для каждого сотрудника и военнослужащего Росгвардии. Уверен, что икона станет не только украшением нашего здания, но и напоминанием о высокой ответственности перед Отечеством и народом».

    В ведомстве подчеркнули, что событие приурочено к празднованию в 2026 году 10-летнего юбилея Росгвардии и 215-й годовщины со дня образования войск правопорядка.

    «Освященная икона будет находиться в специально подготовленной нише напротив центрального входа, встречая всех входящих», — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии. 

01 июль 09:30 | : Будни / Верую

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