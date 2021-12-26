Депутат Архангельского областного Собрания исключен из рядов КПРФ

Как стало известно редакции из собственных источников, вчера на заседании регионального обкома КПРФ был исключен из рядов коммунистической партии член комитета Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству Михаил Токмаков.
Подробности выясняются. Судя по всему, причиной такого решения стала позиция депутата по спецоперации на Украине. Напомним, ранее из рядов КПРФ за пацифистские настроения был исключен депутат Архангельской городской Думы Александр Афанасьев.
Из биографии Токмакова:
Родился 15 декабря 1978 года в г. Северодвинск, Архангельской обл.
С 1999 года служба в армии, принимал участие в проведении контртеррористической операции в Чеченской республике.
С 2001 года работает на АО «Севмаш» в должности докмейстер.
Избран депутатом Архангельского областного Собрания депутатов 09 сентября 2018 года по единому избирательному округу (региональная часть округа № 12 г. Северодвинска).