Плодитесь и размножайтесь. Вольный пересказ президентского послания

Его ждали. Его переносили несколько раз (правда, на уровне слухов). Ему угрожали несогласованными акциями. Оно прозвучало.
Это первое публичное выступление привитого президента за последний год (с лишним) в очном режиме при широком скоплении привилегированных масс (журналисты смотрят издали по мониторам). Не в пафосном Кремле, а в демократичном Манеже. Хоть так поближе к народу.
Прошлое послание к Федеральному Собранию было почти полностью посвящено социалке. Путин как чувствовал наступление проблем в этом направлении. В смысле финансирования. И успел, коллапса не произошло, дети-старики сыты (по возможности). Хуже со здоровьем. Но это кому как повезло, проклятый ковид не щадит ни коронованных особ, ни избираемых глав.
Именно теме борьбы с китайской заразой и её последствиям для экономики и будет посвящена основная часть ежегодного послания. Достанется и отношениям с Америкой, и ситуации в Донбассе. Так ожидается.
Как будет на самом деле, сейчас увидим…
«Мы попали в ситуацию абсолютной неопределённости», - с этих слов начался коронавирусный блок послания. Под «мы» подразумевался весь мир. Что правда, стоит только вспомнить развитие ситуации в самых, казалось бы, развитых странах, ведь «цветные» волнения в США годичной давности, стоившие Трампу президентского кресла и точечно продолжающиеся по сей день, тоже последствия той самой неопределённости.
В России дело ограничилось потребительским дефицитом на гречку и туалетную бумагу (бизнес быстро сориентировался и восполнил), а также системным – на ИВЛ и койкоместа. Президент вспомнил о своей поездке в «Коммунарку», ставшей на какое-то время именем нарицательным – не самый худший ковидный госпиталь, которым не брезговали и вип-персоны. А с другой стороны… полети он с инспекцией в архангельскую Первую городскую – тут же обвинят в дешевом пиаре. Причём сами же пациенты. Не по злобе, с перепуга.
«Но я верил – мы всё преодолеем». Путин благодарит низким поклоном врачей ликвидаторов, их простые лица в партикулярных платьях точечно мелькали в объективах телекамер, выгодно отличаясь от чиновничьего прикида. Искренне надеюсь, что это приглашение в «Манеж» не заменило им полагающихся выплат за труд и риск.
Президент отдаёт должное новым технологиям, позволившим обществу не сойти с ума в самоизоляции – дистанционному обучению (так поругаемому «Справедливой») и культуре в формате онлайн (гордости продюсеров сериалов, где герои совсем не стесняются в выражениях) и переходит к сохранению традиционных семейных ценностей (читайте материал «Как не превратить свой дом в гестапо»).
Ну, а главная семейная ценность, конечно, дети. Больше детей! Целая программа на подстёгивание отечественной демографии. Не кнутом, рублём. Автоматически пропускаю для себя новые пособия для беременных (неактуально… пока) и для неполных семей (неактуально, надеюсь, никогда) и от души радуюсь обещанным моему младшему 10 тысячам на первый школьный рюкзак. Эх, такие бы деньги да моим родителям в 1966-ом…
Глава государства не забыл и о нашем возрасте, поставил задачу дожить до 78-ми. И нам, и соответствующим службам. Ну, тут уж как кому повезёт… всё равно, спасибо. Лишь бы работа была, о бездеятельной пенсии думаю, как о худшем наказании. Но это глубоко личное. А так… кроме пожелания здоровья и долгожительства никакой конкретики об индексации пенсий, сопровождаемой цифрами. Мы, старики, именно их и любим.
О чём не сказал Путин в разделе демография, это об отъезжающей на Запад молодёжи. Наверное, считает эту проблему неактуальной. Не знаю, не знаю, слушая разговоры старшего и его друзей я прихожу к обратному мнению. Приходится самому объяснять все нюансы данного предприятия.
Отдельной строкой была выделена поддержка отечественного туризма. Который и так получил нежданный карт-бланш в виде закрытия популярных зарубежных направлений. Встаёт вопрос – где и как принимать такую тьму неотдохнувшего народа, привыкшего за годы открытых границ хотя бы к относительному турецко-египетскому комфорту. Путин назвал и конкретные места в России, которые могут рассчитывать на господдержку… об Архангельской области ни слова. Неужели тоже сомневается?..
Откуда на всё это деньги? Президент ни разу за всё выступление не произнёс магическое слово «нефть», всё больше говорил о самодостаточности российской экономики по другим направлениям (в пику западным санкциям). Зато упомянул о дополнительных налогах на особо высокие доходы отдельных граждан, которые пополнят «Фонд добра». Представляю, как в этот момент возрадовались коммунисты и прочие социалисты. И тут же обломались – несколько раз было сказано о том, что экономика у нас рыночная и другой становиться не собирается. Только благодаря ей мы год назад избежали пустых полок, государство в подобных ситуациях гораздо более неповоротливое.
И опять к детям. За упомянутые 10 тысяч к 1 сентября они расплатятся… усиленным патриотическим воспитанием. Но без крайностей (хотя на местах не исключено). Президент сделал лирическое отступление и рассказал про виденный им учебник по истории, где много «второго фронта» и ни слова о Сталинградской битве. По-моему, над Владимиром Владимировичем кто-то подшутил и подсунул специальное первоапрельское издание из серии «Напугай дедушку».
От непредсказуемой истории к более предсказуемым наукам. «Мы должны опережать все планы развития, в том числе, наукоёмких областях». Рады бы… но поспеет ли наука за трудовым энтузиазмом? Такое уже было в советской истории… потом сомневались, вернётся Гагарин из космоса или как?
Затронул президент и тему Шиеса. Сам того не зная, краешком. Говоря о тех компаниях, что зарабатывают на природных ресурсах, произнёс почти плакатный лозунг «Получил прибыль с природы – убери за собой», речь шла о рекультивации земель под промышленными площадками. Приставляете, как в тот момент обиделось руководство приснопамятного «Технопарка» - мы ни фига не получили, только рекультивируем…
Губернаторам было обещано снижение долгового бремени через перевод кредитов из коммерческих банков в финансовые госструктуры с соответственными процентами и пролонгацией сроков погашения. Но для этого им надо не увлекаться заимствованием и вкладывать взятое в инфраструктурные направления – дороги, жилищное строительство, социалка, ЖКХ. По-моему, у Цыбульского свои люди в президентском аппарате… или это предсказуемо?
Наконец дошли и до внешней. Политики. Как и было обещано – чуть-чуть.
«Президентов убивать нельзя… как бы вы не относились к Лукашенко». Фраза актуальная со времён убийства Авраама Линкольна, никто и не спорит. А вот судить их можно и даже нужно, в том же Израиле есть такая практика. Другое дело – за что? Свой взгляд на развитие страны ещё не повод, надо думать, когда голосуете. О Байдене, Зеленском и прочих навальных – ни полслова. «Мы не обращаем внимания на хамство»… но кто на нас с мечом пойдёт «ответ России будет ассиметричным и жёстким». За сим маленький экскурс в оборонную тематику. Впечатляет.
Заканчивалось послание словами – «Мы сделаем всё и добьёмся…». Конечно, ведь нам не привыкать…
Гимн. Все встают.
P.S. За час двадцать прямого эфира камера в зале минимум два раза фокусировалась на нашей Ирине Чирковой. Он кому-то по-доброму улыбалась…
Леонид Черток