Революция неудачников. Кто поставил Америку на колени?

«Они идут к нам. Это погром, не знаем, что делать».
Если вы думаете, что это отрывок из дневниковых записей моей бабушки Лизы, пережившей в детстве еврейский погром в Екатеринославле, то ошибаетесь.
Такое сообщение пришло автору неделю назад от друзей из Лос-Анжелеса. И не просто Лос-Анжелеса – из Беверли-Хиллз, где проживают труженики Голливуда с соответствующими их профессиональному статусу доходами.
К ним шли, если не убивать, то грабить, ломать, разорять. Хорошо, что в концовке всё окончилось только сильным испугом, полиция смогла развернуть толпу погромщиков от частных владений. Ну, те и оттянулись на ресторанах и магазинах, вы сами в телевизоре видели.
Не первый случай за последние годы. Но самый показательный, беспорядками на расовой почве была охвачена вся Америка, а не пара-тройка «чёрных» штатов, как бывало раньше. Интенсивность и уровень сегодняшнего беспредела зависели от скопления цветного населения в каждом населённом пункте.
А вот чего не было точно, чтобы перед погромщиками вставали на колени. Ладно бы чиновники и политики… пусть это будет их дополнительной платой за хорошие зарплаты, социальные гарантии и непыльную работу.
Но полиция! Которую всякая шпана вне зависимости от цвета кожи должна бояться, как кары небесной. Да-да, именно бояться, слово «уважать» не про эту категорию. В Советском Союзе общество презирало гаишников, скрывающихся за кустами и выпрыгивающих оттуда лишь для того, чтобы содрать с честного водилы мзду. Часто ни за что, только за то, что за рулём.
Зато оперативников уважали даже воры в законе, понимаю, что в случае любого насильственного действия в их адрес им придётся иметь дело не только с системой, каравшей при подобных инцидентах по высшей мере, но и с корпоративной солидарностью. То же касалось правильных участковых и патрульно-постовых.
В Америке тридцать лет назад было ещё круче. Когда я только получил их license driver (водительские права), знающие люди сразу предупредили – остановят на дороге гайцы, не вздумай лезть во внутренний карман за документами, держи руки на виду. Иначе все шансы получить пулю между глаз, для них это жест угрозы.
То есть, полиция в случае любого намёка на опасность имеет прав защищать свою жизнь любыми способами.
А здесь их поставили на колени, хотя бы и на одно. Как холопов, только они так стоят с чувством вины перед хозяевами, та же поза рыцаря перед прекрасной дамой означает нечто другое. Вспомните про восьмиконечные звёзды на коленях у наших блатных. Офоршмачил их – на всю жизнь попал в изгои. И никакой поднятый вверх кулак в чёрной перчатке тебя не оправдывает.
В этой ситуации отвратительно выглядит (впрочем, как обычно) российская официальная пропаганда. Советская стояла на своём – любой негр (не вижу в этом слове ничего обидно, оно из нашего привычного лексикона) априори прав, ведь он относится к угнетённому меньшинству, будь хоть трижды звездой НБА или Голливуда. А если и сжигал что-то, призывал к бунту, так это классовая борьба в условиях империализма.
Теперь риторика более осторожная. Не от хорошей жизни – действия американских копов слишком похожи приёмы российской Росгвардии, усмиряющей несанкционированные митинги. Правда, последняя ни перед кем на колени пока не вставала (наоборот, сама бежит жаловаться, что та студентка в очках причинила здоровому мужику невыносимые физические и моральные муки), но здесь и ситуация иная – белые лупят белых, значит, расовой ненавистью и не пахнет. Всего лишь «укрепление конституционного строя».
Однако российским пропагандистам неймётся, позлорадствовать над проблемами Запада для них, как бутерброд с икрой на завтрак. Апофеоз творческой мысли случился на воскресном показе «Брата-2» - финальная, прощальная с Америкой песня прошла на документальных кадрах сегодняшних погромов. Ей-богу, лучше бы пустили в самом начале. Или в середине, когда герои только летят за океан устанавливать торжество «русской правды». Ибо дальше по сюжету негритянское меньшинство показано, мягко говоря, не с лучшей стороны.
Но правдиво. Если посмотреть на статистику правонарушений по стране и доли в этом афроамериканцев, сейчас она гуляет по интернету. Прямо-таки расистская статистика.
А вот мои личные наблюдения. Только в США я выяснил, что Джон Кеннеди – герой и подвижник в представлении советского народа, но не американского. Старшее поколение о нём прямо говорило – «это он их распустил». Нью-Йорк днём вообще «чёрный город». Бледнолицые на работе, шляются по улицам загорелые. Зайти в Гарлем - та еще гусарская рулетка, не факт, что выберешься целым.
А уж тот, из-за кого весь шухер поднялся… целый набор уголовных преступлений. Не знаю, как у них с понятиями, не догадался выяснить, но у нас такой Флойд с его статьями никогда бы не стал «законником», с которым имеет смысл вести переговоры. Он бес, беспредельщик, которого необходимо сразу обездвижить. Пусть и прижав коленом шею к асфальту.
Кто не в курсе – в Америке чернокожего посадит очень непросто, несмотря на их количество в тюрьмах. Во время всего моего пребывания там, в Нью-Йорке шёл процесс по обвинению пяти темнокожих подростков в изнасиловании белой женщины в городском парке. Против них все улики, вплоть до анализа «биологического вещества с гениталей жертвы». Однако демократическая общественность настаивала на том, что белая замужняя тётя с высшим образованием сама изнасиловала робких мальчиков, чем и решила прославиться. Уезжал, так и не посадили.
Видимо, Флойд был таким … , что за него неприлично даже заступаться до поры до времени. Зато стал позже стал символом угнетения по расовому признаку. Знал бы при жизни, сам наверняка удивился. Но его феномен страшен в другом.
Ещё одна моя американская подруга пишет с мексиканских пляжей – «у нас настоящий 17-й год, приехали пересидеть коронавирус, теперь этот кошмар пересиживаем».
Как известно, революцию силами 13% населения не сделать, нужно других недовольных подтягивать.
И подтянули. На уже упомянутых кадрах с места событий мелькают белые лица. Не жертвы, участники грабежей и бесчинств. Перед ними полиция тоже покорно стоит на колеях, как перед силой, которую нельзя победить.
Кто подтянулся на помощь чёрным погромщикам? В Америке есть белые маргиналы. Бедные по-американски – у них старые машины, социальные квартиры, образование на уровне хайскул, закредитованность и пособия. Последние, кстати, выросли за счёт программы преодоления последствий пандемии, но они всё равно считают, что мало.
Знаю, что сейчас в мою сторону полетят тапочки, и всё равно который раз говорю – такая политика социальной поддержки развращает людей. Особенно тех, у кого родители жили в подобном же стиле. Эта молодёжь сломает об колено протянутую удочку и наблюёт в реку, полную рыбы. Им нужно, чтобы подали в ресторане с вином, да при этом ещё униженно поклонились. Что мы и видим на кадрах.
Думаете, сгущаю, увлекаюсь метафорами? Вот вам описание увиденного в эти дни из уст очевидца: Разнесены в хлам красивейшие районы разных городов, включая Нью Йорк и Лос-Анджелес. Убиты 89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочка, сожжены сотни полицейских, и не только, машин, обгажены и заблеваны улицы, площади, аллеи парков, свернуты шеи лебедей, живущих сыто и вольготно в каждом городском пруду..........(до встречи с Флойдовцами).........
Этот рассказ почти в точности повторяет то, что я слышал от своих родственников, переживших революцию 17-го года в Москве. Помните, что потом последовало?
И перед этими людьми люди в форме встают на колени…
Америка, ты одурела?!
Леонид Черток