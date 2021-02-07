Деньги любят счёт. Миф о поморском туризме

Нас опять обидели. В рейтинге туристической привлекательности российских регионов Архангельская область попала в нижнюю группу «малозаметных». К слову, самую большую, однако от этого не легче.
Ещё обиднее, что данный рейтинг создан на основе анализа отзывов туристов, здесь побывавших, положительные впечатления составили жалких 8%. То есть, говорят не мёртвые числа, а живые люди.
Цифры, кстати, тоже вещь лукавая, как справедливо отметили наши коллеги. Например, такая: за 2019 год в гостиницах Архангельской области остановилось 264 тысячи туристов.
Откуда взяли, что это были именно туристы?! Турист – это тот, кто приехал в регион за собственные деньги с целью полюбоваться на местные красоты. В гостиницах же останавливаются и командировочные, и приглашённые на различные мероприятия, и родственники, которые приехали в гости, но не хотят стеснять хозяев (тренд нашего времени). Есть и такая форма, как снять номер на несколько часов… сами понимаете, зачем.
Да, в заполняемой постояльцем анкете есть пункт «цель визита». Но вряд ли составители рейтинга внимательно исследовали все двести с лишним тысяч анкет, просто сделали запрос в архангельский ТИЦ. Мы ещё в советские времена писали в анкетах «алкоголизм» или «сбор разведданых»… ни разу КГБ не вызвали. Так что минусуйте… даже не знаю, на сколько.
Только я не согласен с теми же коллегами, что удручающее положение дел является свидетельством низкой эффективности работы соответствующих ведомств, и тем боле, местных турагенств.
Потому что так было ВСЕГДА.
В школе (советской) куда нас только не возили на каникулы – в Тбилиси, в Одессу, Прибалтику. Архангельск вообще не звучал, хотя, казалось бы, совсем рядом родина Ломоносова, на которого нужно всем равняться всем детям.
Михайло Васильевич и сейчас остаётся великой фигурой в мировой науке. Но народ тянется в Ломоносово, разве что, на крупные юбилеи. Потому что нет инфраструктуры приёма… от слова совсем. Почему не создать? Не видят перспективы, бизнесмены от туризма давно всё подсчитали.
Говорят, нет раскрутки. А она нужна? Это дополнительные вложения, которые не вернутся.
Туризм имеет две формы реализации – имиджевую и финансовую.
С первой всё более-менее, издаются красочные буклеты и роскошные подарочные издания. Последние так приятно листать, уютно устроившись в кресле под абажуром торшера в своей московской квартире. А вот потрать на поездку сюда сумму, сопоставимую с недельным туром на турецкий пляж, тут, как говорится, извините. Проигрываем и по климату, и по уровню сервиса.
При мне губернатор Ефремов сетовал, что мир не знает о красотах и вкусностях его любимого Поморья, для чего снарядил целую правительственную делегацию в Швейцарию. И что, много после этого вы встречали жителей этой конфедерации на улицах Архангельска?
Здесь же элементарно нечего смотреть.
Отсутствует точка притяжения многих российских городов – кремль, в Великий Новгород едут только ради него. На осмотр Гостиных дворов уйдёт пара часов, не больше, дальше куда? Ах да, есть Малые Корелы. Куда каждый год возят приезжих участников кинофестиваля Arctic Open… потому что больше некуда.
Впервые я попал в Архангельск в 1993 году со съёмочной группой телепрограммы «Туристский журнал». Съёмки самого города заняли полтора часа (с учётом переездов и подъёма на крышу высотки у мэрии), принимавшая сторона («Архангельск-тур») только разводила руками и извинялась. Следующий день был посвящён как раз Малым Корелам… на экране они выглядели чёрно-белыми, конец февраля. Приехать ещё раз летом? Увольте, для этого сезона есть много других прекрасных мест.
Если вы увидели в Архангельске значительную группу организованных туристов (а именно на них строится серьёзный бизнес), значит, в город зашёл океанский лайнер по пути в Арктику, такое случается два-три раза в сезон. День тут им за глаза. По статистике основную массу арктических туристов составляют китайцы. Но в городе так и не появилось и одной точки аутентичной китайской кухни, эти люди хорошо чувствуют перспективу, зная, что их соотечественники в любой точке мира выбирают знакомые блюда.
На Соловки надежды мало, если новый аэропорт действительно сможет обслуживать самолёты не только малой авиации, то и вообще никакой (водой добираться проще и ближе через Карелию). В этом они безнадёжно проигрывают близким по концепции Валааму (ночь на комфортабельном теплоходе из Питера), и Кижи (полтора часа на «Метеоре» из Петрозаводска). Это помимо бесконечных препирательств по увеличению турпотока с экологами и представителями православной церкви
Кенозерье – прекрасное по красоте место. Но, прямо скажем, не уникальное, для особых любителей природы вкупе с равнодушным отношением к комфорту проживания. Туда любят приезжать столичный фотографы. Опять из категории «имиджевых», но не массовых.
То же касается и Голубино с его пещерами. Много лет его обслуживанием занимается одна небольшая фирма. Были бы перспективы роста турпотока, будьте уверены, конкуренты не замедлили появится.
На предыдущего губернатора Орлова периодически нападал туристический зуд. Так, ещё на первом своём сроке он пытался раскручивать деревню Норинскую, где отбывал ссылку тунеядец Бродский, позже ставший назло советскому правосудию лауреатом Нобелевской премии по литературе. Глава региона даже показательно сажал там картошку в надежде прикоснуться… вдруг тем же самым в 60-е занимался опальный поэт.
И что? Даже на 75-летней юбилей народу собралось столько, что событие напоминало узкую окололитературную тусовку, а потом вообще заглохло. Всё-таки Норинская – это не Пушкинские горы, в станицу Вешенская к Шолохову народу в разы больше едет, там теплее и инфраструктура более подготовленная. А Бродского вообще лучше поминать в Венеции.
Второй орловской идеей была раскрутка производственного туризма, технократ долго с ней носился. Ставка делалась на северодвинский ВПК, куда и командировочному попасть проблематично из-за спецрежима, и на не менее секретный космодром. Экскурсии на ЦБК, по-моему, даже не рассматривались за малой перспективностью, секретное всегда дороже. Разговоров, шума, амбициозных планов было много… всё заглохло само собой. Орлов оказался слишком простым туристом даже по местным меркам.
Губернатор Цыбульский на этот счёт пока не делал громких заявлений.
В Архангельской области есть несколько ежегодных мероприятий, которые входят в ТОП-200 самых заметных культурных событий России – Соловецкая регата, «Европейская весна», фестиваль уличных театров и уже упоминавшийся Arctic open. Престижно, слов нет. Что же касается экономики… приглашённых участников, чьи расходы берёт на себя принимающая сторона, значительно больше просто зрителей, приехавших из других регионов потратить собственные деньги.
И о доступности туробъектов для всех категорий. Несколько лет назад автор статьи обратился в местный ТИЦ подобрать ему место отдыха на территории региона, где у него, как у инвалида-колясочника, не будет проблем. Таковых не оказалось от слова совсем, даже санатории не готовы. А это уже удар по имиджу.
Московские (и не только) друзья часто сетуют – «эх, жил бы ты, Черток, в Нью-Йорке, Хайфе или Монреале, мы бы у тебя раз десять в гостях побывали». Я не обижаюсь… Архангельск намного дальше.
P.S. Пока писался этот материал, Александр Цыбульский выступил с программным заявлением об изменении концепции развития внутреннего туризма. Особое внимание уделено проведению в регионе минимум четырех крупных мероприятий, которые напрямую будут ассоциироваться с Архангельской областью. То есть, работа на имидж, что входит в губернаторские обязанности. Ну, а деньги будут считать бизнесмены…
Леонид Черток