Жизнь в карантине и вирус саморазрушения: как не превратить свой дом в гестапо

Происходящее сегодня, как это не было бы неприятно искателям «самобытного пути России», лишь подтверждает известную истину – МИР стал глобальным. Даже закрытая от внешней информации КНДР запросила помощи в борьбе с вирусом COVID-19 у международного сообщества. Сломалась коммунистическая гордость под грузом непреодолимых в одиночку обстоятельств.
Наверняка каждый из вас читал в Интернете – «теперь мир никогда не будет прежним».
В лучшую или худшую сторону? Обычно подобные пророчества имеют ярко негативную окраску.
Самые развитые в экономическом плане страны осознали свою хрупкость и делятся посильной помощью.
Но есть те, кто критикует российские власти за гуманитарную помощь Италии, ставшей главным европейским эпидемиологическим очагом, мол, «своим мало». Наоборот, это неожиданный шанс хотя бы на время притушить существующие политические разногласия, по Европе звучат голоса за снятие международных санкций с нашей страны. Ну, как в такой ситуации продолжать начатые ранее конфликты, тем более, начинать новые? Поведение, достойное, разве что, террористических группировок из самых непримиримых.
Автор не настолько наивен, чтобы представлять – на Земле, пережившей общий страх вымирания от непонятной пока заразы, наступит мир и благоденствие. Всё вернётся на круги своя, агрессию и политические интересы не победить никакой чумой XXI века. Но какая-никакая передышка будет у всех. «Водяное перемирие» по Киплингу.
Это всё касается внешней политики, а внутренняя? В США пророчат проигрыш Трампа на осенних президентских выборах. Что, на мой взгляд, под большим вопросом, их демократы тоже ни разу не вирусологи, а экономика этой страны имеет пухлую «подушку безопасности». В Израиле резко кончился парламентский кризис, политические конкуренты перед лицом общей угрозы сумели договориться о создании коалиции. Амбиции засунуты в известное место… иначе бы избиратели похоронили самых упорных. Да и весь Ближний Восток сразу как-то присмирел, новости о новых боестолкновениях в Сирии почти не поступают (или не пробиваются на информационное поле, есть ужасы посильнее)
То же и с экономикой. Медики снова в цене, теперь они герои репортажей, а не подхватившие вирус на гламурных тусовках эстрадные знаменитости. Нефть болтается где-то у отметки в 30 долларов, но есть ощущение, что в ближайшее время Саудовская Аравия одумается и не допустит коллапса. Тем более что в любом случае после окончания всеобщей паники промышленность рванёт вверх вместе с застоявшейся индустрией релаксации (развлечений). Ещё слаще станет коктейль у гостиничного бассейна.
Но всё выше перечисленное ерунда по сравнению с нашим внутренним состоянием. Вот, что нужно сберегать!
Сейчас много критики в адрес обращения Путина к нации – мало пообещал, а если пообещал, то не того. Возможно… но как он это сделал!
Ждали сталинского – «братья и сёстры!». Никто не видел, с каким лицом усатый вождь произносил эти слова, эпоха телевидения ещё не настала. Мне же тональность его обращения говорит о попытке переложить ответственность за произошедшее на всю нацию. Что нация приняла и спасла товарища Сталина, заплатив огромную цену.
На минувшей неделе к нам обращался очень уставший человек. Вы обратили внимание на его руки? Опухшие… как неживые.
Главное, чего НЕ СДЕЛАЛ президент, он не стал нас ПУГАТЬ. Немедленным введением чрезвычайного положения, драконовскими мерами в отношении не соблюдающих карантин. Да, в какой-то мере это тоже солидарная ответственность. А как иначе?
Страх перед неизвестным, загадочным, пока необъяснимым всегда сродни паранойи. Что может быть хуже, опаснее массовой паники, когда затаптывают споткнувшихся? Страна огромная, везде эпидемиологический порог разный, то, что сегодня нужно вводить в Москве, пока излишне для Архангельска или Астрахани. Испытание для глав регионов на здравомыслие и скорость реакции, после спада угрозы это и будет главным критерием их профпригодности.
Я знаю случаи, и не только в нашей стране, когда бабушки отказываются общаться со своими внуками, вернувшимися из зарубежных поездок. Пожилые знают, что они в группе риска, берегут себя. Себя… знаю точно – вернись я даже из лепрозория, мои бабушки примчались бы ко мне, чтобы обнять. Маленькие дети всё понимают (и запоминают), в атмосфере всеобщей нервозности им жизненно необходимо присутствие рядом родных любимых людей. И так ограничений более, чем достаточно для неокрепшей психики… как их не вывести на прогулку, пусть и без близких контактов? Хорошо, что чиновники стали говорить – не превращайте свою квартиру в тюрьму.
В тюрьму – это запросто, а в гестапо? Как правило, наиболее подвержены фобиям латентные садисты. Страшно представить, как в условиях вынужденного карантина разовьются самые тёмные стороны их душонок.
Помните, как ранее, когда разговор о самоизоляции и ограничения только развивался, одна из депутатов кокетливо предложила в условия новой, ограниченной спальней реальности воспользоваться удобным моментом и интенсивно заняться… воспроизводством населения. За сим очень быстро появилась инструкция от лиц поважнее – в период самоизоляции максимально ограничить контакты внутри семьи. Хорошо, если вы живёте в двухэтажном коттедже… но как это сделать в условиях хрущёбы, пятиметровой кухни с одним на всю семью холодильником и совмещённым санузлом? А ведь кто-то задумался, испугался… и стал гонять своих домашних, без него слетавших на курорт.
Думаете, сгущаю? Вы почитайте злорадные реплики в соцсетях- «вот и хорошо, что отменяют авиарейсы для богатеньких… мы же сами не летаем».
Многим, не только россиянам, свойственно паникёрство, это неотъемлемая часть их натуры. Разрушайте себя, сколько хотите, тряситесь, жалейте… но при чём тут дети? Вспомните гениальный итальянский фильм, лауреат «Оскара», «Жизнь прекрасна». Любящий отец превратил для своего сына концлагерь в увлекательную игру, настоящий квест, если по-современному. Вот и вы преподнесите своему ребёнку объявленный карантин как приключение, а не пугайте его страшными глазами и трагическими нотками в голосе – мы все умрём… пришла кара божья. Больше иронии, в том числе и самоиронии, больше смеха в эти дни, позитива.
Не то после отмены карантина на улицу вывалят толпы шизофреников… зато с чистыми руками и задницами. Потом многим будет стыдно за собственное поведение.
У моего знакомого (заграничного) в эти дни умер родственник. Он пишет – человек многое пережил в этой жизни, надеялся на лучшее, но не пережил коронавирус. Родственнику шёл… 101 год. Занавес.
В ситуациях, подобных сегодняшней, у людей ярко проявляются как лучшие, так и худшие черты их натуры. А если им при этом ещё и подсказывать…
В последнем выпуске программы «Позиция» на архангельском телевидении миловидная представительница местного Роспотребнадзора дала с экрана прямое указание гражданам следить за соседями и сообщать «куда следует» о фактах нарушения режима самоизоляции. Даже ведущего Толгского повело – «как в те самые времна?!». В стране с традициями 37 года такой совет запросто превратится в массовое сведение старых счётов.
Мы же особенные. На вопрос – как поступать с мусором, если сидишь на карантине – следует квалифицированный ответ: «выставляйте мешки за дверь, соседи выбросят». Посмотрите, что творится теперь у нашего подъезда (фото внизу)… у кого-то ещё осталась надежда повсеместно внедрить раздельный сбор коммунальных отходов?
И о солидарности.
Страна пообещала, что будет вывозить спецрейсами своих граждан, застрявших на иностранных курортах. Параллельно «Аэрофлот» успел взвинтить цены до небес – в начале недели знакомые написали, что теперь два билета с Бали до Москвы стоят… 530 тысяч рублей, расчёт на состоятельных паникёров. Прямая ассоциация со столичными таксистами, задиравшими цены после каждого московского теракта. Но там было решение индивидуального жлоба, а здесь – чуть ли не государственной компании.
Повторюсь, карантин и связанный с ним массовый психоз когда-нибудь закончится. Задумайтесь, какими вы из него выйдете?
Мир изменится только вместе с нами. А стоит ли?
Берегите себя, но, в первую очередь, детей!
Не прощаюсь…
Леонид Черток