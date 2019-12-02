«Губернаторы, нельзя же так работать!». Путин о бедности, детях и людях на местах

- Что вы читаете, мой принц?
- Слова, слова, слова…
(«Гамлет»)
Ещё с рождественских праздников нас (россиян) стали настраивать на послание президента Федеральному Собранию.
Причём эта процедура по своему названию рассчитана на достаточно узкий круг – так называемою «политическую элиту» страны – министров, депутатов, сенаторов, губернаторов, главных редакторов федеральных СМИ, священнослужителей разных конфессий, политиков не из средненьких.
То есть, нас приглашают к священнодействию… ну-ну.
Позапрошлое обращение отметилось уклоном во внешнюю политику, о чём в эти дни частенько вспоминали. Причём агрессивную – на экране Россия интерактивно разбиралась со всеми своими врагами. Что вызвало шквал… скажем так, непонимания. Ну, какое дело бабушке из поморского (к примеру) села дело до геополитических игра Москвы и Вашингтона, когда козу кормить нечем? Или на какие шиши внука достойно отправить в первый раз в первый класс?
Кстати, бабушка та и есть самый дисциплинированный избиратель. Потому что интернет не освоила и телевизор до сих воспринимает, как безальтернативный рупор правды. Именно для неё (президент специально остановился) в России повсеместно запущенно цифровое телевидение. Чтобы лучше слышать, лучше видеть… а вот брюхо набить – категория бездуховная.
Правильно нас готовили. Президент сразу же оседлал болезненную тему демографии. Причём «влез» на неё с правильной стороны – «Есть запросы на перемены, и люди на местах лучше знают, на какие».
А людям на местах нужны… деньги. Им уже не надо показывать, как эффективней и веселее зачинать детей, им это объясняют (и показывают) со времён «Маленькой Веры». Наконец-то глава государства подошёл к главному – «не так важно, сколько детей будет, главное, какими они вырастут». Причём уточнил – то количество детей, которое считается на Западе вполне достаточным, для нас мало. Опять намёк на то, что Россия – не совсем Европа? Слышали, неубедительно. Если в Брюссели-Лондоне основной приплод идёт от выходцев с Востока и Африки, то в Москве от «понаехавших» из республик Средней Азии. И там и там живём с ними рядом… наблюдаем, ночью берём пример… но что-то не получается. Видимо, не дано. Генетически программе наших женщин заложено развиваться не только в сторону деторождения.
Однако попробовать стоит. Так решил президент. И повелел в 2024-му повысить индекс рождаемости до коэффициента 1.7 (один плюс ноль семь ребёнка на одну семью. И тут же перешёл к яслям. Которых в стране не хватает. В этом, по мнению Путина, виноваты местные власти – «Губернаторы, коллеги дорогие (как озолотил), нельзя так работать!».
А я подумал – будь сам губернатором, обязательно саботировал строительство яслей. Потому что отдают туда совсем уж крох.., делая их самыми несчастными людьми на Земле, по себе помню. Как с этим на Западе? В фильмах показано – при госучреждениях существуют специальные детские комнаты, куда работающие мамки в любую свободную минуту могут заскочить-потискать своё чадушко (подразумевается, что работающим в частном бизнесе должно хватать денег на няньку). У нас вы о таком слышали? И кто же тогда социальней?!
Но то, что детские садики построены и не лицензируются, это, конечно, безобразие, сечь нещадно. Только при ком такая бюрократия расцвела махровым цветом, когда бумажка с подписью важнее дела… ась?
И дальше Путин вплотную переходит на тему денег и низких доходов населения. Причём не только сетует, но и обещает, зал постоянно взрывается овации, а Гарант Конституции драматически их пережидает (телекамеры ещё показывали ритмично качающиеся головы в такт президентским словам… по-моему, скрытое издевательство со стороны режиссёров прямого эфира). «Поддержка малоимущем семьям в среднем 11 000 рублей по стране», «материнский капитал уже за первого ребёнка», «ежемесячные выплаты на детей до 7 лет» (я сразу губища раскатал, но пришлось свернуть – доходы у семьи выше).
И вдруг – социальный контракт (не путать с общественным договором), по которому малоимущим семьям помогут с открытием собственного дела. Тут меня натурально смех разобрал. Конечно, разные ситуации в жизни бывают, но в современной практике малоимущими в основном оказываются… не обязательно пьющие, просто безынициативные граждане и записные неудачники (есть такая категория). Какой им бизнес?!
А вот для всех. Детское горячие питание в школах (с 1 по 4) бесплатно вне зависимости от доходов родителей («такой халявы даже в Советском Союзе не было»). Президент специально уточнил – чтобы малообеспеченные дети не чувствовали себя голодранцами. Наверно, по той же логике не вводится прогрессивная шкала налогообложения для взрослых… или на то другие причины?
И ипотека («иМпотека», как называет её мой друг-режиссёр – «как подумаешь, что завтра выплата, всё опускается»). Для молодых семей (мы эту стадию давно проехали) по 6.5 % годовых, а на Дальнем Востоке вообще под 2%! И всё равно бегут, сволочи неблагодарные, население только и прирастает за счёт китайцев-корейцев (у них жизнь ещё социальней и идеологичней). Парадокс? По мне, так закономерность…
Дальше по нарастающей. Президент перешёл к качественному и, главное, бесплатному образованию. Для начала – прибавить зарплату учителям, рискнувшим на классное руководство (соответствующий нацпроект не справляется). Сразу вспомнилась та северодвинская училка с прыгалками… таких никакой надбавкой не испортить. Зато очень правильные слова о том, что студенты, закончившие первый курс, должны иметь право перевестись на другой факультет при личном желании. А то сколько ходило и ходит вокруг физиков с душой лириков. Только непонятно технически – как переводиться из архитектурного в театральный… или имеется в виду переход внутри одного вуза? Что ж, тоже подспорье, вдруг в историке проснулся нефтяник?
Президент специально уточнил, что новшества должны касаться, прежде всего, провинциальных вузов – «чтобы не уезжали со своей малой родины». Тоже комплекс проблем. Например, по мнению большинства наблюдателей, в нашем САФУ такой юрфак, что сразу в Вологду беги. Или ещё дальше.
Отечественной медицине уделено гораздо меньше времени. От Путина я узнал, что идеальных систем здравоохранения не существует в принципе (к слову, израильтяне иного мнения), что возраст дожития достиг 73 лет (откуда растут ноги пенсионной реформы), что отменяются ранее введенные санкции на ввоз импортных лекарств для детей (долгие продолжительные аплодисменты лично от меня).
В этот момент Путин тяжёлым взглядом обводит зал… нет, всю страну – «на это всё нужны ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ».
В душе автора ёкнуло – вот и момент истины. Но президент стал путано рассказывать про «новый инвестиционный цикл», как эти льготы центр будет компенсировать регионам… А где сам центр деньги возьмёт, в единой стране, чай, живём?! Тут бы и начать разговор о внешней политике, почему растут нефть с золотом, чью сторону мы в этом процессе принимаем.
Нет, не решился на такую откровенность, всё-таки прямой эфир. Наверное, не доросли… мы с вами. До правды.
Внешнеполитический блок кончился вполне предсказуемыми тезисами – «Мы должны защитить правду о той войне», «Мы никому не угрожаем, только укрепляем обороноспособность», «Мы никого не догоняем, наоборот, новым типам наших ракет все завидуют» (представляю, как на этих словах подпрыгнули жители Нёноксы).
И в конце президент скромно о себе. Точнее, о своей должности, которую он уже точно оставит в 2024-м (лишь бы не было войны). Идущему за ним нельзя будет иметь ни иностранного гражданства, ни даже вшивого ПМЖ (для Шварценеггеров осталась лазейка – прожить на территории России не менее 25 лет).
А ещё наделить Госсовет особыми функциями (вывести из статуса «элитного междусобойчика ни о чём») и одарить губернаторов дополнительными функциями (как насчёт допфинансирования?).
Ну как, хорошо? Но мало?! Мне, так по самое горлышко…
Леонид Черток