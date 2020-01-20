Время, назад! Обнулённый референдум и губернаторские выборы

Итак, Ротшильда уговорить не удалось…
Реакция жителей Ненецкого автономного округа на вхождение в состав Архангельской области была предсказуемой – пикета, стикеры на задних стёклах авто, волна в соцсетях, короче, протест.
Особенно ярко смотрелся плакат в руках человека в национальном ненецком костюме – «Не хотим объединяться с Архангельской областью, хотим… с Норвегией!», облетевший интернет.
Сепаратизм, говорите? По-моему, очень логично. Если верить Юрию Бездудному, в основе объединения лежит спасение округа от безденежья (и никакой политики). В этом случае прислониться удобней к тому, кто побогаче. Вы в курсе, какой ВВП у этого северного соседа, который, к тому же, не рефлексирует по поводу падения нефтяных цен? То-то и оно.
Всего этого Москва не любит и в обычное время, не говоря уже о пандемии.
Но ещё больше она не любит, когда люди отказываются от самого святого – от членства в «Единой России».
Заявление о выходе из партии одномоментно сделали больше десяти человек, все из одной районной ячейки. И это мистическим образом совпало с визитом в округ очень влиятельного человека – секретаря генерального политсовета партии Андрея Турчака.
Это для простого населения он всего лишь бывший губернатор Псковской области (и то мало кто знает в далёком Заполярье), но для посвящённых – грозный партконтроль. Почти Берия.
Писали заявления о выходе с одной формулировкой – «в связи с несогласием объединения». Герои? Северные «академики Сахаровы»? Полноте. Когда-то добровольный выход из рядов КПСС означал конец любой карьеры, выше истопника уже не поднимешься. А сейчас и бизнес не отнимут, и в любую другую партию с распростёртыми. Посмотрите, какую карьеру сделал новодвинец Пивков в ЛДПР, ещё и в губернаторы собирается.
До сих пор непонятно, чем это всё кончится. На встрече с «Ясавэй» Турчак, по нашим данным, прямо заявил – «никакого объединения не будет», можете выдохнуть. Однако позже СМИ выступили с другой формулировкой – референдум откладывает на год или больше. То есть, оставляют шанс убедить население округа в необходимости такого процесса. Или пожалели двух временно исполняющих обязанности. Психологически сложно им будет идти на выборы, когда первый же крупный политический проект провалился на самом старте. Хотя неприятный осадочек всё равно остался.
Интересная деталь в этой история – право высказать своё «фе» планам укрупнения региона доверено было Ассоциации ненецкого народа, хотя по информации, поступающей из Нарьян-Мара, протест объединил всех жителей округа, от таксистов до чиновников. Чтобы было понятно, национальный состав населения такой – 63,31% русские, 17.83% ненцы, 8.61% коми, 2.45% украинцы…
Причём ненцев на улицах Нарьян-Мара, где бурлит политическая жизнь всего округа, встретить достаточно проблематично. Они – люди тундры. Со своим укладом, проблемами, ментальностью. Когда-то советская власть поставила перед собой задачу интегрировать малые северные народы в общую жизнь большой семьи братских народов. Ничего не вышло. Помню документальный фильм Кирилла Набутова о жизни чукчей в XXI веке. Даже переселившись в современные панельные дома, они продолжают жить как в чуме – без мебели, пользуясь ванной, хорошо, если раз в месяц, благо, перестали разводить костры из паркета.
И в Ненецком округе тоже самое. В 2003-м мы привозили в интернат Нарьян-Мара несколько видеодвоек от губернатора Ефремова. Заодно спросили о проблемах. Директор сказала несколько дежурных фраз о «неустанной заботе государства» и, тяжело вздохнув, призналась – «самое страшное, когда дети, которых только что привезли, зарёванными из стойбища, бегут домой. Тут главное, успеть их найти, вертолёты поднимаем, иначе гибнут в пути. Им не нужны ни чистые простыни, ни горячая вода, ни ваши телевизоры… они хотят жить СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». Вот и вся интеграция…
Скажите, есть ли дело людям тундры до цены на нефть, до того, кто у них губернатор… да даже президент? Они и голосуют только из вежливости к прилетевшим к ним в гости людям с урнами. Однако их выставили самыми недовольными грядущим объединением. По-моему, совсем некрасиво.
Вдогонку окружные депутаты вносят поправку в Устав НАО, по которой любая инициатива по присоединению округа к кому бы то ни было может начинаться только с одобрения «Ясавэя». Интересно, мнением ненцев кто-то интересовался, когда их отделили от Архангельской области? По-моему, они даже не заметили, когда и как это произошло, олени как паслись, так и пасутся…
Что примечательно. Из публикуемой в эти горячие денечки информации может показаться, что за объединение выступал один Матвей Чупров, глава местной рабочей группы по организации референдума и вице-спикер окружного собрания (кстати, чуть не ставший в 2016-м депутатом ГосДумы по списку «Единой России», самую малость не хватило). И ничего, никто не требует его на кол… все всё понимают.
Главным же заложником ситуации стал Юрий Бездудный. Которому уже этой осенью предстоит избавиться от несерьёзной приставки врио. Пусть выборы главы округа и шутейные, не всенародные, а депутатские… но с таким настроением в кругу местных парламентариев, от всей души поддержавших своих избирателей, ничего нельзя прогнозировать. И выхода я лично не вижу.
В Архангельской области страсти бушуют только на просторах интернета. Сначала, как будто, местный избиратель сказал «здорово», когда отменили – «ну и хрен с ним».
Но, если подумать, Александр Цыбульский тоже получил удар по реноме будь здоров перед самым началом собственной избирательной кампании. Первый же большой проект… и фиаско. Очень плохое предзнаменование.
Причём понятно – эти двое лишь заложники не ими придуманной ситуации. Те же, кто её придумал, или вообще не избираются, или настолько крепко встроены в «вертикаль», что не расшатаешь.
А тут ещё взрыв пандемии коронавируса в Северодвинске. Потенциальный избиратель вопрошает – почему временный глава региона не закроет город? Хорошо, не город, хотя бы оборонные предприятия, как главный источник заразы, если уж местный мэр не может…
Опять обывательский взгляд. Не могут оба, ни губернатор, ни мэр, это не их епархия. Родине нужно оружие, чем мощнее и страшнее, тем лучше. Почему нельзя приостановить хотя бы на время эту бесконечную гонку, когда всему миру сейчас не до войны, автору этих строк тоже непонятно. Видимо такая логика внешней политики России, на которую ни Цыбульский, ни Скубенко не влияют по определению.
Вы заметили, как не вовремя ушёл в плановый отпуск гендиректор «Севмаша»? Или у самого не выдержали нервы, или, скорее, поступила команда из Москвы – пусть местная власть отдувается, на неё все шишки. Проверка настроений в обществе объявлена на начало июля – голосование по поправкам в Конституцию. Рискну предположить, что данные по Архангельской области будут изучаться на Старой площади с особым тщанием.
Лето скучным не будет, к бабке не ходи…
Леонид Черток