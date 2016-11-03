«Я - не Данила Багров… но сила в правде». Из серии «Свежие лица в региональной политике»

У Сергея Пивкова нетипичная дорога в политику. Все, как правило, начинают с поиска себя и истины, кто в патриотах, кто в либералах. И уже повзрослев, прибиваются туда, где вернее и сытнее. То есть, в «Единую Россию». Скучно и банально.
Сергей провёл всё детство и юность в спорте. Который не только закаляет дух и тело, но сближает, учит командному взаимодействию. Как-то они с друзьями обратили внимание, что в их заштатном, но любимом Новодвинске совсем мало общедоступных спортивных площадок. Решили заняться этим вопросом… и быстро выяснилось, что без серьёзной поддержки ничего с места не сдвинешь. А что может быть серьёзней, чем «Единая Россия»? В неё и пошёл… тем более, что тогда раскручивался модный бренд «Молодая гвардия». Общего с партией на тот момент у него была, разве что, симпатия к Путину, как лидеру страны. Она остаётся до сих пор.
- Я как-то сразу понял, что это дело по моей энергетики. Люблю что-то организовывать, добиваться, приносить пользу. Уже тогда работал на комбинате (АЦБК) сменным мастером, имел диплом о высшем образовании. Но эта деятельность нечто иное, масштабнее.
В «Молодую гвардию» он привёл с собой всех друзей-приятелей. По спорту, школе, по двору. Более ста человек, если в абсолютных цифрах. И сразу почувствовал со стороны старших товарищей по партии, если не испуг, то настороженность от такой активности. Возможно, с элементами зависти. Молодого-раннего решили слегка «пригасить».
Как раз в Новодвинске прошли выборы мэра, на которых сенсационно победил Иван Попов (ныне депутат Облсобрания). Это была сенсация – выиграть выборы неангажированному никем из сильных мира сего кандидату, чья узнаваемость на момент начала избирательной кампании, мягко говоря, оставляла желать лучшего.
Сергей решил тоже попробовать. Начал с «разминки», с новодвинского Горсовета. И тут же получил отповедь от искушённых товарищей по партии, куда, мол, лезешь, не по чину, тебя здесь не стояло.
- Нет, вы не подумайте, - спешит предупредить интервьюируемый, - в «Единой России» много хороших, порядочных, прямых людей. Которые и тогда меня поддерживали, и сейчас прекрасно общаемся. Но вот общий настрой… увы.
Забегая вперёд – из той сотни пришедших вместе с Сергеем в «Молодую гвардию» в основную «Единую Россию» были приняты буквально несколько человек. Как когда-то в КПСС… помните?
Как стать депутатом, имея в активе минимум ресурсов? Сергей Пивков избрал тактику от «двери к двери» Он до сих пор настаивает – среди наших людей хорошие, доброжелательные в большинстве. Ну, а те, кто захлопывал дверь перед носом кандидата… были просто в плохом настроении. И то, некоторых ему удавалось переубедить, перетянуть на свою сторону – истории, достойные отдельного рассказа.
В итоге победа - молодой спортсмен и просто мастер на предприятии обошёл в своём округе миллионера, главврача, директора рынка… Зато дальше работать было сложно. Те же спортивные и детские городки, которые Пивков обещал своим избирателям, оказались прерогативой городской администрации, просто до них «никак руки не доходили». Начались конфликты внутри фракции, активность Сергея принималась за карьеризм. Хотя в основе лежало одно – сделать так, чтобы родному городу было лучше. Но чаще выходило так, что решения местной ЕР делали Новодвинску только хуже. А ведь цель идти в политику была совсем иной…
Как следствие, Сергей Пивков делает, наверное, самый решительный шаг в своей тогдашней жизни – выходит из партии «Единая Россия» и почти одновременно увольняется с комбината. Менять, так всё! Но остаётся депутатом новодвинского Горсовета, и в этом качестве начинает готовиться в качестве самовыдвиженца принять участие в досрочных выборах главы города, к этому времени губернатор Михальчук «схарчил» мэра Попова. И сталкивается с массированным противодействием, в том числе, со стороны бывших сопартийцев, и до этого косо посматривавших на молодого «выскочку».
К этому моменту Сергей уже набрался опыта политической борьбы и понимал – одиночке пробиться куда-то трудно. Надо сказать, что после его выхода из ЕР предложения поступали практически от всех партий, заметных на политическом небосклоне… но он остановился на ЛДПР. Этому решению предшествовала такая история…
Ещё будучи единоросом, Сергей Пивком попал в здание Государственной Думы, было просто интересно – где и как вершится большая политика. И случилась так, что повезло оказаться рядом с Жириновским, даже завязался какой-то разговор. Сергей признаётся, что и раньше подпадал под магнетизм его личности… а тут тем более. Владимир Вольфович обратил внимание на единоросовский значок, что на лацкане пиджака молодого политика.
- Член этой партии?
- Да.
- А чего так?
- …
- Ничего, всё равно у нас будешь.
Вот и не верь в предсказания…
Ну, а на тех мэрских выборах Сергей Пивков занял почётное второе место при явке в 65%, почти рекордной для муниципального уровня. Причём испытал экстрима по полной – и разбитую хулиганами машину руководителя предвыборного штаба, и грязные сплетни в свой адрес. И уже не отделял себя от команды ЛДПР, с которой позже прошёл в Областное собрание.
Прошедшим летом была попытка покорения очередной высоты – участие одномандатником в парламентской гонке. 14% голосов, четвёртое место, незначительное отставание от «мастодонта» региональной политики, коммуниста Александра Новикова. Имеющего (пока) свой ядерный электорат, который убывает год от года по печальным, но необратимым обстоятельствам… слава КПРФ уходит в прошлое.
Сергей относится к своему результату философски – никакая это не трагедия, только хорошая школа предвыборный борьбы на самом высоком уровне. Да и округ (72-й одномандатный) был не совсем его, при новой «нарезке» несколько ключевых районов Новодвинска, где его знают, где он много работал, вошли в 73-й. Но, специально уточняет, главное, это второе место его партии по региону, он и в спорте сторонник командной игры. К тому же прямо говорит, что ЛДПР на любом уровне – это не Пивков и не Арсентьев (кандидат-одномандатник по 73-му округу), это – Жириновский. Так сложилось и так будет…
Тем не менее, автор этого материала обратил внимание на такую деталь. Если в прошлом созыве Госдумы Архангельскую область плотно опекал Ярослав Нилов, постоянно посещавший регион и даже подменявший местных однопартийцев на наиболее острых теледебатах, то нынешний куратор Олег Лавров только-только собирается с визитом в Архангельск. Не означает ли это, что Москва стало больше доверять самостоятельности и опыту Архангельского регионального отделения?
Сергей скромно потупился… ну да, наверное. Вообще в их партии принято доверять местным силам, это позиция самого Жириновского, делающего ставку на молодых (и действительно, сравните в этом плане лица лдпровцев с представителями других фракций, у тех только бесконечные разговоры о «кадровом обновлении). По серьёзному лидер ЛДПР вмешался в дела региона лишь раз, во время известного скандала с Олегом Черненко, но там, по словам Пивкова, речь уже шла о чистой уголовщине, нужно было вступиться за реноме партии.
Возвращаясь к прошедшим выборам. В одной из, так называемых, «мочильных» газет от политических конкурентов Сергей Пивков был преподнесён читателям, как альтер эго Данилы Багрова из культового фильма «Брат». Типа такой же спортивный, недалёкий, не сомневающийся, чёрно-белый – готов стрелять во всё, что не соответствует его представлениям о жизни.
В ответ протяжный вздох – да в кого меня только не превращали. Был и бандитом, и рэкетиром, и даже наркоманом… я, некурящий! В одной из статей приплели, что участвовал в травле собаками, это за мою любовь к ним (в этот момент Сергей треплет за ухом мопса автора материала, пёс закатывает от счастья глаза). Но под одним лозунгом готов подписаться: «Вся сила в правде!». Только это добрая сила. Которая созидает, а не отстреливает, не разрушает.
Под конец зашёл разговор о перспективах. Интересуюсь – кто такая сегодня ЛДПР, если она оппозиция, но конструктивная. И получаю ответ: ЛДПР – это, прежде всего, сдерживающий фактор для «партии власти». Чтобы не борзела, знала, что рядом всегда есть, кому одёрнуть. ЛДПР не кидает копья, не раскачивает лодку (сразу слышу терминологию спортсмена), она уравновешивает. Да, готова стать первой в стране, но пока согласна на роль второй. Особенно в двухпартийной парламентской системе, к которой, по мнение Пивкова, всё и идёт. (Тут мы слегка поспорили, кто в данной конфигурации будет правым, а кто левым… но к единому мнению не пришли – прим. автора).
И уже в самом конце вспомнили о грядущих выборах. И в областное Собрание, и в архангельский Горсовет.
Сергей Пивков: «Конечно буду! Рассчитываем серьёзно увеличить представительство ЛДПР даже на фоне сокращения депутатской численности».
Из конкретных фамилий называет Ольгу Осицыну, Игоря Арсентьева, Марию Харченко, Александра Федоркова, Эльдара Устинова… Владимир Гармашов… почему нет?! Пора бы ему вернуться в родные пенаты, и партийные, и географические.
Вот вам и свежие лица в политике, по крайней мере, не надоевшие. И, уверяю вас, это не последняя очная встреча…
Спорил, ёрничал и приставал с расспросами Леонид Черток