Уговорить Ротшильда. Нюансы объединения Архангельской области с Ненецким округом

Очень древний анекдот:
- Моисей, вы готовы выдать свою тридцатилетнюю дочь Сарочку за Ротшильда?
- Да, конечно!
- Отлично. Осталось уговорить Ротшильда…
То, что Александр Цыбульский прибыл в Архангельскую область с прицелом на объединение оной с Ненецким округом,ё было ясно с момента его назначения.
То, что он полтора месяца уклонялся от прямого ответа на эту тему, тоже объяснимо - первостепенной задачей стоял контроль за пандемией коронавируса. Заметьте, заявление о референдуме прозвучало буквально на следующий день после слов президента о поэтапном выходе страны из режима самоизоляции. Что предполагало – жизнь не стоит на месте, наотдыхались все (кроме медиков и полицейских), пора вернуться к стратегическим планам.
То, что архангельское общество, особенно его элитные сообщества (депутаты, чиновники, бизнесмены) воспримут новость с повышенным энтузиазмом, никогда не вызывало сомнений. За исключением, разве что, демократического протестника и выходцев из НАО, чья душа (в отличии от тела) осталась в Заполярье.
То, что федеральные эксперты на все лады будут расхваливать преимущества подобного укрупнения… ну, это как у них водится. Особенно на фоне заявления Кремля, что в его планах не стоит укрупнение всех регионов без разбора, наш случай почти уникальный. В качестве информационной поддержки осторожно прозвучало, что параллельно рассматривается вопрос присоединения к благополучному в финансовом отношении Пермскому краю не менее благополучных ЯНАО и ХМАО… но это ещё когда будет. Поэтому никакой шумихи.
Собственно, сомнение одно – как к этому отнесутся жители округа, изначально просившие своего убывшего губернатора не отдавать их благосостояние в общий с депрессивной областью котёл. Им уже начали объяснять, мол, богатые времена прошли, будет ещё хуже. Сами посмотрите, куда упали нефтяные цены. Зато у больших соседей и медицина, и культура, и ВПК, и алмазы…
С последними, к слову, беда похуже, чем с нефтью. С начала мировой пандемии, потянувшей за собой общий экономический кризис, продажи брильянтов на аукционах и в ювелирных салонах упали от слова совсем. Если нефть ещё торгуется, пусть и в минус, по бросовым ценам, то покупку драгоценностей даже элита отложила до лучших времён. Продаются только уникальные экземпляры с присвоенными именами, но на них экономику не построишь. Добывающие компании из последних сил поддерживают жизнедеятельность своих ГОКов, это сведения из первых рук.
Объединение такая штука, где экономика намертво завязана с политикой, распутать этот узел нужно большое искусство.
Боятся ли жители округа обнищания в связи с изменением конъюнктуры нефтяного рынка? Вряд ли. Но об этом в самом конце разговора.
НАО отделился от Архангельской области в середине 90-х на общей волне самостоятельности, предложенной тогдашним президентом. Напомнить, какие тогда были цены? Баррель телепался в районе 15 долларов, то падая ниже 10, то ненадолго поднимаясь до 20. Сравните с сегодняшними котировками, которые на этом фоне выглядят вполне прилично.
В Нарьян-Мар автор этих строк попал в момент, когда цена на нефть была ниже 18$. Шли губернаторские выборы, где главным конкурентом действующего главы округа Бутова выступал представитель «Лукойла» некто Шмаков. Казалось бы, кто будет против нефтяника, несущего в этот кусочек ненецкой тундры процветание и благоденствие? Ан нет, население полностью отвергало варяга несмотря на мощную пропагандистскую атаку, под которую в 23-тысячном Нарьян-Маре открыли две телекомпании и захватили единственную, работавшую до этого. Не говоря уже о радио, прессе, листовках, гастролях всевозможных «звёзд» под лозунгом «Голосуйте за… или всю жизнь будете слышать одного Кола Бельды».
Против такого массированного штурма Бутов выдвигал, по сути, один аргумент – я свой и никого не дам в обиду. Под «обидой» подразумевалось и объединение с Архангельской областью, о чём периодически высказывал «помор номер раз» Ефремов. К этому присовокуплялись гарантии социальных выплат под честное губернаторское слово. Специально отмечу, тогда в округе добычей нефти занималось много иностранных компаний, Бутов им гарантировал равные условия с российскими.
Атмосфера та ещё. Три недели я исполнял обязанности заместителя директора ГТРК «Заполярья» и такого наслушался от звонивших… вплоть до обещаний устроить в ненецкой тундре вторую Чечню. Ещё удивлялся – откуда безудержный патриотизм при ценах на любой привозной товар, которые, по идее, должны сожрать все северные доплаты и коэффициенты, деревянном жилом фонде, разбитых дорогах… и прочее, и прочее. Но народ верил, что счастье близко.
Бутов те выборы выиграл уже в первом туре, работавших против него пиарщиков вывозили спецрейсом «Лукойла» уже на следующий день после объявления предварительных результатов.
«Лукойл» поменял тактику. За следующие четыре года окружной глава был максимально дискредитирован в федеральных СМИ. Главным кандидатом стал Алексей Баринов, глава архангельской «дочки» нефтяного гиганта, предварительно получивший пост федерального инспектора по НАО.
Особый момент – Баринов был в хороших отношениях с Ефремовым, при двух этих губернаторах объединение регионов становилось объективной реальностью…
…если бы Ефремова не сменил в 2004-м Киселёв. Уже в своей избирательной кампании Баринов говорил, что ни о каком укрупнении речи быть не может, и избиратель ему поверил. Венская встреча Аликперова с «весёлым молочником» окончательно поставила точки над «ё» - не время с таким что-либо затевать. Всё-таки личности в подобных вопросах играют далеко не последнюю роль, объединения проводят под конкретных людей.
Тем временем нефтяные позиции в НАО прочно захватили крупные российские компании. Считайте, что государство, которое ради стратегических интересов может пожертвовать финансовой прибылью. Однако к тому моменту Архангельской областью руководили такие персонажи, что ни о каком укрупнении говорить не приходилось… им бы имеющееся удержать.
И вот настал удобный момент…
Наивно думать, что двое, Цыбульский и Бездудный, получив в управление два соседних региона, сговорились об объединении, донесли эту идею до Кремля, а там вздохнули и сказали – ну ладно, попробуйте, посмотрим, что из этого выйдет. Так же наивно полагать, что идея проведения референдума рассчитана только на осенние выборы, для подобной цели слишком велики расходы и, в случае неудачи, репутационные потери всех заинтересованных сторон.
Не все знают, что и область, и округ находятся в сфере интересов «Ростеха». Нефтяники давно подвинуты, у их компаний даже нет своих представительств в Нарьян-Маре (в отличии от других нефтедобывающих регионов). Речь идёт о безопасности страны в Арктической зоне. Как её усилит объединение двух регионов? ТАМ знают.
Другой вопрос, как объяснить эту высокую миссию жителям округа? О коренных ненцах в этом смысле можно не беспокоиться, он примут любое решение Старшего брата, ибо живут в своём мире тундры и оленей. Зато понаехавшие… если не они, то их родители, дедушки-бабушки, попали на эту суровую землю или по приказу, или в погоне за длинным рублём. Теперь же теряется мотивация. Они сравнили свой ухоженный Нарьян-Мар, почти Шпицберген русского Заполярья, с Архангельском и возопили – не хотим!!!
В противовес начали убеждать – нефтяное благоденствие кончилось навсегда, в окружном бюджете нет денег на самые срочные социальные выплаты. Умеющие считать только пожмут плечами – при Бутове и цене в 17 долларов денег хватало, а при Бездудном и 30 вдруг кончились?!
Их можно понять. В этом суровом климате могут жить только оптимисты. Оптимисты верят – всё когда-нибудь вернётся на круги своя. Коронавирус победят. Мировая экономика отряхнётся и пойдёт вперёд. Окончательно подкосить цену на нефть может только появление альтернативного источника энергии, этим прожектам не один десяток, но не спекуляции трейдеров или пандемия.
Как же уговорить несговорчивых заполярных избирателей, не желающих поверить в свою высокую миссию защитников Русской Арктики? На это есть ещё один, более современный анекдот:
Однажды у Генри Киссинджера спросили:
– Что такое «челночная дипломатия»?
Киссинджер ответил:
– О! Это универсальный еврейский метод для решения любых проблем! Поясню на примере.
Требуется выдать дочь Рокфеллера замуж за простого русского парня из глухой сибирской деревни.
Каким образом? Очень просто! Я еду в сибирскую деревню, нахожу там простого русского парня и спрашиваю его:
– Ты хочешь жениться на американской еврейке?
Он мне:
– Зачем?! У нас и своих девчонок полно!..
Я ему:
– Да, но она – дочка миллиардера!
Он:
– О! Это меняет дело!..
…Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:
– Вы хотите иметь президентом правления банка сибирского мужика?
– Фу, – говорят мне в банке.
– Да, но он – зять Рокфеллера!
– О! Это меняет дело!..
И таки-да, я еду к Рокфеллеру и спрашиваю:
– Хотите иметь зятем русского мужика?
Он мне:
– Что вы такое говорите, у нас в семье все – финансисты!
Я ему:
– Да, но этот русский мужик – президент правления Швейцарского банка!
Он:
– О! Это меняет дело! Сьюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!
Она:
– Фи… Все эти финансисты – дохляки и зануды!..
А я ей:
– Да, но этот – здоровенный сибирский мужик!
Она:
– О-о-о! Это меняет дело!..
Короче, нет ничего невозможного. Слово за политтехнологами…
Леонид Черток