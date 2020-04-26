Андрей Турчак: «Верьте мне, объединения Архангельской области с Ненецким округом не будет!»

По информации наших коллег из агентства «Северные новости», такое заявление секретарь генерального политсовета партии «Единая Россия» (экс-губернатор Псковской области) сделал сегодня в Нарьян-Маре.
В столице НАО встреча Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» с Александром Цыбульским, Юрием Бездудным и Андреем Турчаком. Представители коренных малочисленных народов Крайнего Севера высказали свое негативное отношение к планам объединения, которое поддерживается подавляющим большинство жителей заполярного округа.
Напомним, ранее прошла информация, что местные члены «Единой России» один за другим стали объявлять о своем выходе из партии.
Собственно, этот визит и был организован с целью выяснить реальное положение дел на месте.
На предложение членов «Ясавея» запротоколировать сказанное, Андрей Анатольевич Турчак проникновенно ответил – «Мне можно верить и на слово».
Повторное заявление такого же плана Турчак сделал и в рамках видеоконференции с главами муниципальных образований НАО. Которые, к слову, тоже единодушно высказались против объединения.
Остаётся ждать реакции Москвы и более высоких органов власти…