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Андрей Турчак: «Верьте мне, объединения Архангельской области с Ненецким округом не будет!»

По информации наших коллег из агентства «Северные новости», такое заявление секретарь генерального политсовета партии «Единая Россия» (экс-губернатор Псковской области) сделал сегодня в Нарьян-Маре.

В столице НАО встреча Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» с Александром Цыбульским, Юрием Бездудным и Андреем Турчаком. Представители коренных малочисленных народов Крайнего Севера высказали свое негативное отношение к планам объединения, которое поддерживается подавляющим большинство жителей заполярного округа.

Напомним, ранее прошла информация, что местные члены «Единой России» один за другим стали объявлять о своем выходе из партии.

Собственно, этот визит и был организован с целью выяснить реальное положение дел на месте.

На предложение членов «Ясавея» запротоколировать сказанное, Андрей Анатольевич Турчак проникновенно ответил – «Мне можно верить и на слово».

Повторное заявление такого же плана Турчак сделал и в рамках видеоконференции с главами муниципальных образований НАО. Которые, к слову, тоже единодушно высказались против объединения.

Остаётся ждать реакции Москвы и более высоких органов власти…

 

27 май 17:37 | : Горячая тема / Политика

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