Орлов по осени считают. Региональные итоги года

Никто не прогнозировал губернатору Орлову лёгкий Год Кабана. И дело не в восточной живности, с которой у него, Дракона, не самые лучшие взаимоотношения. Дело в общественном настрое, прежде всего, мусорном. Ситуация извне была раскручена так, что народ, бОльшая часть которого впервые вышла на улицы с протестом (а не с транспарантами «Да здравствует…», «Слава…») и «Позорным полком» в руках, неожиданно для себя словил кайф от объединения на основе ненависти. «Вали!» - без конкретного предложения, кого бы они хотели видеть на месте своего губернатора.
Ожидал такого глава региона? Конечно, он же не сумасшедший. Это уже называется – держать удар, тот самый «мужской вызов», так раздражающий агрессивно-покорное большинство.
Особенно возмутило общество слово «шелупонь», неосторожно вылетевшее из губернаторских уст и вырванное моими коллегами-журналистами из контекста в первых же публикациях. ВЫ-то поняли, кому оно относилось? Присутствовавшие на той встрече ветераны «Севмаша» почему-то не приняли его на свой счёт, не обиделись. Зато остальные… Мне почему-то вспомнилось, как на «Мосфильме» один известный киноклассик, всегда выделявшийся невыдержанностью характера, в порыве творческого ража крикнул в пространство съёмочного павильона: «Где эта … (девушка низкой социальной ответственности)?!», и на этот призыв к нему кинулись костюмерша, помреж, гримёрша и парочка молодых актрис.
Ну, хорошие мои, известно, что к человеку часто относятся так, как он сам себя ощущает… шелупонь так шелупонь.
Следующее по тяжести обвинение в адрес Орлова, что он продался москвичам. Общество зацепилось за его фразу о том, что выгоднее дружить с сильными и богатыми – вот они, губернаторские принципы! Опять стоп. Это говорил глава региона, на котором лежат определённые обязательства и некая ответственность. Можно, конечно, брататься с Тывой, только прока от этого не вижу. Недавно архангельское правительство летало в Армению. Тоже, прямо скажем, не самая богатая республика, однако дары своей земли к нам исправно поставляет (мы им соответственно), да и армянская диаспора в Поморье не из последних. В личном интервью глава региона посетовал, что на личную дружбу времени почти не остаётся, но эти отношения ещё из прошлой жизни, проверены годами. Давайте не путать Орлова-человека и Орлова-государственную функцию (простите за пафос).
Теперь об отношениях непосредственно с Москвой. В беседе со мной губернатор сказал буквально следующее - Собянин (мэр Москвы) встречался, если не ошибаюсь, с главами восьми регионов, на территории которых размещение экотехнопарков логистически оправдано. - И все соглашались? - Ещё бы. Но вариант Архангельской области по многим параметрам оказался оптимальным и был поддержан на самом верху.
Можно сомневаться в точности приведённой выше версии. Но неужели кто-то думает, что Москва из вредности решила отравить Поморье своими отходами? У столицы другие методы и интересы. После кончины Юрия Лужкова многие стали вспоминать, как он помог Северодвинску и его жителям в трудные месяцы беззаказия. Неужели кто-то действительно думает, что это было сделано бескорыстно? Тогда бы Юрия Михайловича никто не называл крепким и рачительным хозяйственником, кем он и был на самом деле. Что за это отдала область (скорее всего, через Ефремова)? Теперь и спросить не у кого. Разве что у «первой леди Москвы» Елены Батуриной… но у неё сейчас другие хлопоты.
Что касается участия московских в поморских делах, так его достаточно и без мусора. Торговые сети у нас в основном федеральные, «Водоканал» ушёл под концессию к москвичам. Любой олигарх, что зайдёт в нашу область с деловым предложением, почти гарантированно окажется жителем российской столицы… давайте всех их гнать, не доверять.
Очень показательным оказался последний в уходящем году эфир программы «Позиция» (АГТРК «Поморье»). Пока приглашённые акулы пера вспоминали, какие разочарования принёс им Год Кабана, звонки в студию говорили об обратном – телезрители своей жизнью в целом довольны («ещё бы нашу улицу от снега лучше чистили»). Думаете, специально организовали? Сильно сомневаюсь, драматургия подобного телевизионного действия как раз требует больше ада. Кстати, вот такие звонящие в эфир самые дисциплинированные из избирателей, протестные массы в день выборов скептически сидят на диване и никому не верят.
Ещё о последней «Позиции». Из предложенных редакцией событий 2019-го главным пунктом, хотя по счёту третьим, смотрелся Рекордный бюджет региона. И это основной реальный показатель, по которому Кремль оценивает эффективность управления, всё остальное – предмет для споров и дискуссий. Вспомним, за что Михальчука в отставку отправили, за что его президент по холке трепал у себя на приёме. Остальное софистика.
Вот откуда и появилось у Орлова желание участвовать в осенних выборах, глупо думать, что кто-то из действующих чиновников может набраться наглости сделать это без ободряющей отмашки из Москвы. На своей январской пресс-конференции он сказал, что всё будет зависеть от народной поддержки и мнения президента. Президент, как минимум, не возражает. Хотя и дал распоряжение до марта месяца уточнить, повлияет ли экология Ленского района на боеспособность космодрома «Плесецк» и работоспособности «Звёздочки» (сведения из моих личных внешних источников). Я небольшой специалист в геологии… но, по-моему, далековато будет.
Мой прогноз: Дела у Орлова не так плохи, как хотелось бы протесту. Он продолжает оставаться главным кандидатом на осенних выборах, несмотря на всевозможные рейтинги (которые легко покупаются). Впрочем, вариант его весенней отставки тоже исключать нельзя. Но только в том случае, если Старой площадью (АП) будет одобрена кандидатура преемника с хорошими шансами на победу. Если же нет, «Единой России» проще оставить действующего, заблокировав всех более-менее проходных кандидатов от оппозиции (в сентябрьском Питере этот вариант оправдал себя). В любом случае, Игорь Орлов уйдёт отсюда не с позором, а на повышение (это мнение поддерживают наблюдатели). Страшной мести не случится…
Выборы у нас по любому будут, с Орловым или без. Значит, открыта «биржа кандидатов в губернаторы»…
Год назад я упоминал двух самых вероятных претендентов на главное кресло Архангельской области – сенатора Павленко и парламентария Юркова. Они и сейчас остаются в списке, но заявлений на этот счёт не делают и особой активности не проявляют, существуют в привычном для себя информационном режиме. Хотя мне доподлинной известно, что оба прошли через аппаратные «смотрины» и не по одному разу. Люди опытные, понимающие… теперь просто ждут своего часа – выпадет или не выпадет. В смысле фарт.
Но с осени претенденты на областной престол активизировались. Исходя из соображений, что действующему главе при его рейтингах будет трудненько добиться благосклонности избирателя. Да-да, та самая известная фраза политика Дмитрия Таскаева, когда все вокруг обсуждали победу неизвестного Весёлого молочника над Рыжим императором – «Поморье было готово проголосовать хоть за Микки Мауса, только не за Ефремова».
Сказано это было с нескрываемым сарказмом (знаю, недалекому Киселёву это объяснили, и он обиделся на всех сразу – и на сказавшего, и на тех, кто этот пассаж в СМИ ретранслировал). Область ожидали четыре года позора, когда главу региона демонстративно оттирали не только от главы государства, но и от гостей рангом пониже… чтобы не запачкались. А уж после «пинцетного скандала» над Поморьем стали откровенно смеяться, мол, вы там достойны такого руководителя.
Извините, увлёкся воспоминаниями. На сегодняшней день в регионе, на мой взгляд, сложилась парадоксальная ситуация. Все, кого не спроси, стоят на том, что области нужен «начальник из своих». Пусть не здесь он родился, но становился известной личностью на поморской почве («питался её соками»). При этом на вопрос – «назови хотя бы три фамилии», следует растерянное молчание.
Для примера. Про сенатора Новожилова (из СовФеда частенько пересаживаются в губернаторские кресла, последний пример в ЕАО) никто и не вспоминает, тихушники на таком посту никому не нужны, с тем же Киселёвым проходили. Из депутатов ГосДумы (кроме Юркова) и выбирать не из кого. Палкин, чья публичность в последнее время связана исключительно со словом «банкрот», мелкими нападками на исполнительную власть региона, а также с политической деятельностью сыновей, иногда играющих не за ту команду, уже давно сбитый лётчик даже если рассматривать его перспективы прохождения в российский парламент на второй срок. Две оставшиеся дамы… они, по ходу, обе осознали свою планку в публичной политике и будут пытаться сохранить имеющееся (хотя предпенсионного сенаторства я бы не исключал).
Ещё одна явная (на первый взгляд) кандидатура – Игорь Годзиш. Которого может порекомендовать губернатор в случае своего ухода на повышение (при простой отставки никто и спрашивать не будет). В прошлых материалах на тему выборов я ставил его минимум на второе место в числе вероятных преемников. Однако за прошедшие два месяца ситуация поменялась. Как сообщают источники в областном правительстве, на губернаторских планерках глава Архангельска постоянно получает нагоняй от главного по региону за состояние столицы. Несмотря на все объективные обстоятельства – смену подрядчика, капризы нынешней зимы, а также принцип «бей своих, чтобы чужие боялись». Годзиш терпит. Хотя я почему-то уверен, в последнем месте рейтинга управляемости российских городов большая доля этих выволочек, ведь эксперты часто пользуются инсайдерской информацией. Теперь выдвижение его на губернаторский пост будет выглядеть, как минимум, нелогично.
Прошли слухи, что на должность зарится бывший губернатор НАО Игорь Фёдоров, после отставки притаившийся в Питере на хлебной газпромовской должно. Напомню, когда он видел архангельское губернаторство в своём кармане вместе с укрупнением региона за счёт присоединения богатенького округа… но обломался. Наверное, его тоже вызывали на Старую площадь… рассматривали.
В последний месяц появились две довольно неожиданные кандидатуры – бывший «серый кардинал» областной администрации Сергей Ковалёв и главный поморский казак Евгений Ухин. Про первого вспомнил Telegram, удивляясь прохождению ранее принципиально беспартийного Михалыча в региональный политсовет «Единой России» - с чего бы вдруг? К тому же он сам может организовать для себя избирательную кампанию, что мама - не горюй… дали бы финансы. Второго двигают из Москвы, насколько мне известно, представители поморского землячества, упирая на то, что у доброй старины Ухина есть и опыт, и авторитет, а, главное, почти нет не только явных врагов, но и скрытых недоброжелателей.
А ещё Юрий Шевелев. Проработавший заместителем по экономике у губернатора Киселёва, где его за глаза называли финансовым гением. За что и получил разряд ненависти от шефа, углядевшего в нём опасного конкурента. Сейчас он занимается предпринимательством в Подмосковье и ведёт в регионе общественные проекты, то есть, вполне подходит под определение свой. Судя по реакции Telegrama (новомодная политическая сливочная), отношение к нему, как кандидату, более чем серьёзное – мочат из всех каналов. Одно очень важное достоинство: он единственный из упомянутых, кто разработал конкретный план взаимодействия исполнительной власти и населения – принципы общественного договора. Впрочем, Юрий пока никак не заявлял о своих губернаторских амбициях, находясь на сегодняшний момент в амплуа наблюдателя и советчика.
Гипотетических кандидатов от оппозиции, всяких таскаевых-пивковых (вот уж натуральная шелупонь), я не рассматриваю по причине бесполезности – впкшный регион им не отдут при любых раскладах и волеизъявлениях.
Мой прогноз: Всё станет ясно ещё в марте, явная поддержка Москвы будет решающим фактором. Впрочем, есть небольшой процент, что Кремлю захочется позабавиться и посмотреть, что произойдёт без его вмешательства. А мне почему-то уже не смешно…
И последнее в уходящем году – два события, изрядно подпортившие имидж Архангельской области, и без того неидеальный.
Первый, конечно, это Шиес. Ставший символом протеста, с этим географическом названием на плакатах выходят теперь протестовать даже в Приморье.
С чем теперь ассоциируется тихая желдор станция, затерянная в лесах Ленского района? Не больше – не меньше, как с Гражданской войной, это братоубийство частенько вспоминают в соцсетях в профильных группах, кичатся им, сами беду накликивают. Ещё «оккупационный режим». Кто оккупировал, китайцы-американцы? Нет, свои, те, кто во власти, и в местной, и в той, что повыше.
С оккупантами, как правило, борются партизанскими методами. Стреляют, поджигают, портят, останавливают… то, что периодически происходит там, где все работы с лета приостановлены. Мне кажется, там сообщение об исключении Архангельской области из мусорной стратегии Москвы здесь встретили вздохом разочарования – а нам так понравилось играть в войнушку. Действительно, понравилось, если в центре Архангельска идёт настоящая борьба за надпись на снегу – ШИЕС… для кого-то это слово стало смыслом жизни. Бессрочный пикет… вот уж людям делать нечего. С другой стороны, альтернатива социальным сетям - человеческое общение на свежем (свежем?) воздухе.
Так, может, и вред небольшой? Нет, большой, пока вы охали да посмеивались, в обществе выработался «шиеский образ жизни». Люди живут в лесу, ночуют в палатках (гигиена соответственная), большую часть времени ничего не делают… но их существование наполнено смыслом, в глазах многих они герои. Тот, кто прикипает к подобным акциям, как правило, записной бездельник, нашедший этому отрицательному качеству красивое оправдание. Такие даже не задумываются, на чьи деньги их там кормят-поят-обихаживают. Дары какого-то виртуального общественного движения… но с конкретными именами и не менее конкретными интересами.
Конкретные имена имеют и те, кто приехал на Шиес работать. Например, снять фильм по заказу «Справедливой России». Или не по заказу, а создать для своих пиар-услуг на мусорную тему проморолик, и ходить с ним по офисам других политических сил. С такими, хотя бы, всё понятно – если случайно что-то в голову прилетит, будут знать, за что пострадали.
Ещё была Нёнокса, взрыв на морском полигоне чего-то смертоносного опять ославил Архангельскую область на весь мир. Власть толком ничего не объяснила, патриотично сославшись на режим секретности. Вслед за сим пошли кривотолки – «второй Чернобыль», «российская Хиросима».
К чему я веду: вы до сих пор удивляетесь, что в регионе тает население? Когда-то сюда ссылали, люди привыкали, обрастали семьями и имуществом, приживались. Потом заманивали северным коэффициентом, тот же самый процесс. Сейчас-то чем заманить? Дело даже не в климате, на мой вкус, он не гнилее питерского. Дело в потенциальной опасности жизни рядом с ВОЙНОЙ, которая куётся на верфях «Звёздочки», испытывается на военных полигонах и запускается в небо с Плесецкого космодрома. Эта та постоянная опасность, которую не пресечёт никакой антитеррор, ибо она исходит из политики нашей страны… плата за вечные имперские амбиции. Но против этого на площади бунтовать не выходят, вожаки протеста понимают – тут-то власть им бОшки точно отобьёт.
Парадокс – параллельно ведутся разговоры о развитии въездного туризма. Кто поедет туда, где завтра может вспыхнуть гражданская война или произойти ядерная катастрофа?! Даже и не мечтайте.
Мой прогноз: Шиес как минимум ещё полгода будет оставаться информационным нарывом на теле региона, лишая Архангельскую область и инвестиций, и преференций. Потом или само постепенно рассосётся, или насильно ликвидируют, если будет мешать рабочему процессу. Всё-таки у нас в России управляемая демократия… или вы забыли?
Леонид Черток