«Если я был бы губернатором Архангельской области». Опросник ИА RUSNORD

Мы продолжаем тему, поднятую в материале «Кто успеет в последний вагон?».
Несмотря на множащиеся слухи – «губернатора сменят в декабре», «нет, только в марте», «Орлов пойдет на третий срок, Кремль ему доверяет», «он передал полпреду Гуцану прошение об отставке» и пр, пока ясно одно – выборы в Архангельской области обязательно состоятся в сентябре следующего года.
Другое дело, список претендентов. По информации нашей редакции, полученной от собственных московских источников, на Старой Площади (АП) пошёл очередной круг смотрин кандидатов… пока определённости нет.
В любом случае, точку в интриге поставит избиратель Поморья, который не поленится прийти на избирательный участок во второе воскресенье следующего сентября. И, чтобы его хоть как-то сориентировать в политических предпочтениях, мы подготовили ряд вопросов на животрепещущие, как нам кажется, темы управления региона.
Вот они:
1. - По вашему мнению – какая основные функции лежат на главе дотационного региона в общении с федеральным центром?
2. - Как правило новый губернатор начинает свою деятельность со смены предыдущей команды. По каким критериям она должна набираться? Пример – с сентября 2017 года Архангельскую область в Правительстве РФ представляет Елена Кутукова. За два прошедших года дама отметилась лишь в парочке протокольных мероприятий. С кем персонально вы бы начали переговоры по этой должности?
3. - Как погасить общественное напряжение, охватившее сегодня регион? Этот вопрос касается, в том числе, и информационной открытости.
4. - Болевые точки региона. Как привлечь инвесторов? Есть ли хоть один шанс в обозримом будущем расселить ветхий жилой фонд? Стоит ли вкладывать средства в развитие въездного туризма? Как оживить культурную жизнь… или она и так насыщенная?
5. - Изменения имиджа региона с негативного на позитивный. Самостоятельный выход на международную арену – то, что когда-то пытался сделать А. Ефремов.
Естественно, что мы не посылали опросник действующему губернатору, а также кандидатам, уже состоящим в исполнительной власти… вряд ли они станут критиковать самих себя. На наш призыв не отреагировали несколько персон, чьи фамилии часто упоминаются в связи с предстоящими выборами… отнесем это за счёт их природной скромности. Мнение остальных представляем.
Ольга Епифанова, вице-спикер ГосДумы («Справедливая Россия»), в прошлом – предприниматель:
1. Важно и нужно использовать все возможные ресурсы. Приведу факт, касающийся законодательной власти. От нашей Архангельской области избрано достаточно много депутатов Госдумы России (они избирались по партийным спискам, включающим несколько регионов, или по одномандатным округам):
- Епифанова Ольга Николаевна (СР)- заместитель Председателя ГД.
- Юрков Дмитрий Васильевич - Комитет ГД по бюджету;
- Палкин Андрей Васильевич - Комитет ГД по природопользованию, собственности, земельным отношениям.
- Савастьянова Ольга Викторовна- Председатель Комитета ГД по контролю и регламенту.
- Вторыгина Елена Андреевна – заместитель Председателя Комитета по вопросам семьи , женщин и детей.
Сенаторы Совета Федерации ФС РФ:
- Павленко Виктор Николаевич - Комитет СФ по местному самоуправлению.
- Новожилов Виктор Феодосьевич - Комитет по природопользованию.
Семь (7!) человек, большинство - единороссы!!! Все люди с опытом, возможностями, радеющие за улучшение жизни жителей региона и готовые лоббировать интересы региона! Что видим сегодня? Практически никакой коммуникации и командной работы с исполнительной властью региона. Соблюдаются только формальности. В действительности планы Правительства и Губернатора неизвестны. Доступ к мероприятиям, скажу на своем примере, для меня закрыт или ограничен. О многих проблемах, которые зрели, узнаем по факту, часто из СМИ, вмешиваемся, реагируем, но ведь в нормальном режиме работы так не делается! Пример - ситуация с районными больницами в регионе. Отсылаемая оперативная информация о возможностях для региона и предложение о взаимодействии часто остаются без ответа или «забалтываются». Мои возможности как вице спикера (а я лично посещаю от фракции Заседания Правительства РФ и имею возможность встречи с любым федеральным министром и вице-премьером, вхожу в Президиум Госкомиссии по Арктике) не используются. Этими возможностями, статусом другие регионы пользуются очень активно, а главное – эффективно.
2. Чиновник - это ведь тоже профессия. Есть главный критерий – профессионализм чиновника и искреннее желание принести пользу жителям Архангельской области. Такие люди – настоящие и неравнодушные управленцы - в нашем регионе есть. Есть в Архангельской области и те, кто получил опыт работы на федеральном уровне, но их потенциал не используется в должной мере. Мы видим на примере других регионов России, что в рамках одних и тех же федеральных законов и правового поля там многое получается, жизнь людей меняется к лучшему. Руководитель региона должен уметь открывать двери «больших кабинетов», иметь нужные знакомства и добиваться цели.
3. Надо бороться за доверие людей, живущих в регионе, и доказывать, что ты его достоин. Надо прислушиваться к своему народу и никогда не идти против. Вся работа должна быть тесно связана с пожеланиями граждан и быть информационно открытой. Нужно обсуждать намерения, объяснять мотивы принятия решений до их реализации, обеспечить качественную обратную связь с населением и корректировать планы на ее основе. Рецепт простой, но нужно уметь и хотеть общаться с людьми, уважать тех, с кем и для кого работаешь. Главный критерий: улучшение реальных условий жизни людей. Проекты, вызывающие опасения и недовольство, должны быть закрыты немедленно.
4. Инвесторов привлечь не проблема, но им нужны гарантии постоянства и отсутствие неопределенности со стороны региональной власти. К сожалению, все мои предложения о привлечении инвесторов-профессионалов своего дела, ценимых федеральным центром, остаются без ответа. Леонид, Вы задали масштабный вопрос по различным отраслям, на который нужно отвечать развернуто и который заслуживает отдельной беседы. Я к ней готова.
5. С глубоким уважением отношусь к Анатолию Антоновичу Ефремову, как к масштабной личности и сильному руководителю в свое время. Уверена, что имидж региона должен быть в конкретных делах на благо людей, в совместной работе всех заинтересованных лиц, а не в «потемкинских декорациях» и красивых речах.
Константин Добрынин, юрист, в прошлом сенатор от Архангельской области:
1. Основная задача - это не ходить с протянутой рукой и скорбным лицом, а предлагать проекты федерального масштаба, в которых региональная составляющая грамотно увязана с государственными программами и привлечением большого бизнеса. Иными словами, государственно-частное партнёрство это реально работающий механизм и его грех не использовать. Второстепенная задача, но не менее важная, это уметь грамотно артикулировать нашу область и держать её в федеральной и может быть международной повесткой не мусорными скандалами, а интересными идеями и глубокими комментариями. Третье и обязательное, от области в федеральном центре должны быть понятные и весомые переговорщики, люди и с опытом, и с именем, которые умеют говорить так, чтобы их слушали и слышали.
2. Любая команда должна подбираться исходя из стратегии, которая должна быть в голове у губернатора и тех компетенций, которые ему требуются от людей, чтобы эту стратегию реализовать. Как говориться принцип - ничего личного, только бизнес, здесь должен быть в приоритете. Что касается коллеги Кутуковой, то помню её как вполне себе милую женщину, которую за руку привела в политику сенатор Кононова, запомнившуюся мне только одним случаем. Однажды, во время юридического форума, который я с коллегами из Совета Федерации и Федеральной палаты адвокатов организовывал в области, Елена Кутукова поразила всех любопытным заявлением о «плане Алена Даллеса», который якобы до сих пор осуществляется в отношении нашей страны коварным евроатлантическим миром.
3. Диалог, диалог и диалог. Причём не профанация или имитация, а реальный разговор. И не свысока и покровительственно, а уважительно. Люди это чувствуют и отзываются, только так можно убрать напряжение и вернуться к командной работе.
4. Болевая точка региона называется - тоска. Люди уезжают из области при любой возможности, отток населения носит стабильный характер. Область находится в глубоком летаргическом сне, сотрясаемом порой только мусорными скандалами и то, потому что терпеть это невозможно. А Архангельск, как я уже как-то говорил, превратился в своеобразный перевалочный пункт на пути из посёлков и деревень через Архангельск в Петербург или Москву или ещё дальше в поисках счастья и новой жизни, фактически станция между прошлым и будущим. Это означает, что перспективы народ не видит, а это говорит о том, что перспективу не показывает власть, а это в свою очередь показатель того, что народ не умеет требовать от власти защиты своих прав и решения своих проблем. Фактически это подтверждение того, что народ сам не выбирает лидеров, а выборы носят имитационный характер. Я легко могу назвать три или пять фамилий местных политиков, которые и хотят и могут выиграть губернаторские выборы у любого назначенца и поверьте, рано или поздно это произойдёт. Регион за уши сможет вытянуть только местный, плоть от плоти свой, для которого Каргополь, Коряжма или Плесецк не абстрактные названия или точки на географической карте, а вся его жизнь. Жизнь, которую он может и хочет посвятить своей родине. Настоящая точка роста области с точки зрения туризма и культурной жизни, да и вообще масштабных фигур называется Елена Флегонтовна Шатковская. Вот её и Кенозерье надо поддерживать и помогать. А с точки зрения образования и ещё одной точки роста это САФУ и Елена Кудряшова.
5. Анатолий Ефремов был прирожденный публичный политик. Пока губернатором не станет харизматичный политик, причём местный, боюсь, ни изменения имиджа региона, ни прорыва ждать не стоит.
Леонид Таскаев, историк, депутат Архангельского областного Собрания (КПРФ):
1. Взрослые люди способны договориться. Конечно, первоначально необходимо вывести регион из статуса дотационного - для этого у Архангельской области имеется необходимый потенциал. Ей просто не везло с руководителями. Полагаю, федеральный центр так же заинтересован в том, чтобы снизить уровень финансового участия в жизнедеятельности региона, но давайте не будем забывать об очень полезной практике участия в федеральных программах, которые не реализуются в нашем регионе из-за откровенной лени отдельных чиновников или безвольности руководства. Мы бы хотели наращивать объемы такого сотрудничества, и, надеюсь, стать передовиками по качеству и количеству реализации нацпроектов в регионе.
2. Нужно отметить, что команда должна быть одобрена областным Собранием, поэтому о конкретных кадровых решениях говорить преждевременно. В руководстве региона есть профессионалы, единственным минусом которых можно назвать лишь отсутствие четко поставленных целей. С этим у нас проблем нет, поэтому будем работать, но тех, кто не хочет, держать не намерен - на рынке труда нет нехватки в потенциальных управленцах.
3. На протяжении последних лет под руководством уходящего губернатора власть все больше удалялась от населения, его потребностей и интересов. Эта дистанция сыграла плохую шутку с инициаторами этого процесса. Информационная открытость – это краеугольный камень нашей исполнительной власти ещё со времён Перестройки. Люди должны видеть результат. Это их право и одна из основ социально устойчивого общества. Сон разума рождает чудовищ, особенно на региональном уровне.
4. Инвестиционная непривлекательность региона, богатого ресурсами и уникальными людьми, целиком и полностью заслуга Орлова. Ни один инвестор не пойдёт в регион, охваченный народным недовольством, с отсутствующей генеральной политической линией, без четкого курса и планов. Любая проблема решаема, если её решать, а не забалтывать. В том числе и с ветхим жилфондом. Есть и инвесторы, готовые сотрудничать, вкладывать в динамично развивающийся регион. Наша задача продемонстрировать, что это может быть выгодно для всех участников такого сотрудничества.
5. Депрессивным наш регион стал под чутким руководством уходящего губернатора. Решение проблем, улучшение условий жизни местного населения, развитие и созидание эффективнее пустой болтовни о светлом будущем изменит имидж Архангельской области на позитивный, комфортный, многообещающий. У нашего региона имеется необходимый потенциал для развития конкурентноспособных отношений, к примеру, с нашими скандинавскими соседями, основным выгодоприобретателем которых, разумеется, должны быть люди, живущие и работающие в Архангельской области.
Александр Корыгин, московский предприниматель, в прошлом мэр г. Мирный и депутат Архангельского областного Собрания:
1. Главе региона сломать личную психологическую установку, что регион дотационный.(Область имеет собственную базу источников дохода, но за это нужно побороться с федеральным центром, как начинал заниматься этим А. Ефремов; по примеру Казахстана начать с договора о компенсации за ракетно- космическую деятельность на территории области, потом проводка воздушных судов и так далее).
2. Команда должна набираться по уровню профессиональной подготовки, способности самостоятельно решать вопросы на своём месте, а не по личной преданности и способности вылизывать ж… начальника…Если губернатор сразу сменил команду – он уже потерял в устойчивости управления минимум 2 года. Руководитель Представительства области при Правительстве РФ – это очень сложная должность если он работает в интересах региона, а не личных. Человек должен знать область, понимать её точки роста и проблемы, но не менее главное – понимать, как работает, федерал и иметь авторитет среди федеральной бюрократии и не крысятничать…Через два года после начала работы Киселёва губернатором Представительство начало работать по принципу «посадка-взлёт». Прилетел губернатор- руководитель крутится вокруг него, улетел – решает свои интересы. Наиболее подходит Н. Малаков, но для него эта должность неинтересна и ни под кого он не пойдёт. Поговорил бы с В. Власовым.
3. Орлову нужно выйти из кабинета, не бояться людей и общаться с ними напрямую. Тот же Шиес, – это проверка его на вшивость. Не Росгвардия должна там быть, Губернатор и вести прямой разговор с людьми…Антоныча подвело то, что он «забронзовел», но все последующие «бронзовели» ещё быстрее… Информационная открытость начинается с открытости Губернатора к СМИ,в т.ч. к оппозиционным…Тот кто это не понимает, тот проигрывает в региональной политике.
4. Болевая и одновременно точка роста экономики региона – лесной комплекс; углубленная переработка древесины…В вопросе расселения ветхого жилья – грамотное получение федеральных средств по федеральной программе, умение их использовать и правильно отчитаться. Заинтересовать в этом вопросе свой стройкомплекс и хозяев предприятий ЦБК. По туризму: сменить бренд туризма в области с Соловков на «Архангельская область- космическая гавань России»). Вернуться к нашей идее (Антоныча и моя) – малое золотое кольцо России: Архангельск (аэропорт) и его достопримечательности – по Ломоносовскому тракту Космодром, Каргополь и Кенозерье – Вельск – Сийский монастырь -Архангельск (можно добавлять ещё интересных объектов по кольцу).
5. Изменить имидж региона с места отбывания репрессированных ( с Соловков) на регион – устремлённый в будущее (развитие космической отрасли в России). Во время моей стажировки в США, когда я говорил, что с Архангельской области, никто даже не представлял, что это за регион, но совсем другая реакция была на Космодром «Плесецк». Начать самостоятельный выход на международную арену с привлекательности международного туризма…
Юрий Шевелев, бизнесмен и общественный деятель, в прошлом топ-менеджер Группы компаний «Титан» и заместитель губернатора Архангельской области по экономике:
1. Каждое слово должно нести единственный смысл, тогда понятен вопрос и ясен ответ. С университета знаю, что слово «функция» переводится, как «исполнение». Что должен исполнять глава региона, прописано в законодательстве об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ. Проблема не в функциях, а в умении их реализовать, исполнить. Реализация функций главы при общении с федеральным центром должна вызывать у федералов умиление и желание помочь, а у земляков уверенность в завтрашнем дне и доверие к областной власти. Почти нереальная задача…
2. Хороший человек это не профессия. Ещё классик классовых теорий (отношу Ленина к лучшим управленцам своей эпохи), говорил, что хотел бы знать, насколько представляемый ему кандидат на должность добросовестен, политически благонадёжен, знает дело и каковы его административные способности. Эти требования актуальны до сих пор. И не важно, работал ли он в предыдущей администрации, не важен его возраст и пол. Важна правильная организация работы и правильная доза личной ответственности за дело. Специфика работы в Москве в интересах области, предполагает «вхожесть», авторитетность и наличие специальных компетенций (знаний кто и что решает). Лучше всего с этой ролью справились бы кандидаты из наших бывших и нынешних федеральных депутатов и сенаторов.
3. Публичность и открытость высших должностных лиц, создание и регулярная работа специальных площадок для обсуждения областных проблем с активистами социальных, политических и экономических групп, поменьше рассказов о планах и побольше о сделанном, открытые для всех СМИ регулярные пресс конференции, работа в социальных сетях. Вариантов много, надо просто работать с людьми. И главное - не врать! Основой отношений между властью и населением может стать общественный договор. Есть интересы государственные, есть областные, есть интересы конкретных людей. Их и нужно прописать в договоре, чтобы общество следило за их неукоснительным исполнением. Договор общества и власти – спасение для Архангельской области.
4. Это вопросы на целую предвыборную программу. Мне кажется, сколько нас всех, столько и болевых точек. Болит у людей, а не у машин или финансовых потоков. Но есть основные управленческие проблемы, решая которые можно многие боли успокоить. В том числе и управление привлечением инвестиций. Инвестиции бывают разные и для каждого их вида нужен отдельный управленческий механизм. В Архангельской области этим власть не занимается, поэтому многие болевые точки не исчезают. Про туризм говорить лучше в турпоходе и под водочку… Никто не приводит цифр, а они есть. Нигде в мире экстремальный северный туризм не является основным фактором выживаемости региона. Слишком малы доходы. Поэтому у нас туризм надо развивать естественным путём с поддержкой за счёт адекватных налоговых льгот.
5. Образ Анатолия Антоновича на фоне деятельности последующих его коллег обрастает легендами. Байку про самостоятельный выход на международную арену я ещё не слышал. Но развитие экспортной направленности областной экономики, это одно из наиболее здравых и оптимальных направлений подъёма благосостояния населения области. Управление этим процессом должно было бы давно стать одним из основных в работе областной администрации. Пока не стало. Хотелось бы исправить, тем более, что это не самая трудная задача.