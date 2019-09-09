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Вперёд, в Арктику! В Архангельске строят поморской коч по старинным описаниям

Коч — поморское, деревянное, одномачтовое, плоскодонное, однопалубное промысловое, парусно-гребное судно XI-XIX веков. Кочи первоначально строились без применения металлов. Оснащался мачтой, навесным рулём и вёслами.

Когда-то такое судно было основным средством передвижения по морю у жителей этой части Русского Севера, на нём поморы заходили даже в арктические воды.

Увы, в XVIII веке Пётр Первый запретил строить кочи, повелев переходить на судостроение европейских кораблей.

Но память о тех славных временах жива. Осталось возродить традиции…

Этим сейчас занимается группа энтузиастов. Пока дело их рук больше похоже на скелет огромного динозавра. Работы впереди много. Ведь за основу взят коч, на котором поморы ходили в Арктику. Одно это дает представление о сложности конструкции и внутренней отделки.

Глава Фонда возрождения традиционного судостроения и арктического мореплавания Глеб Плетнев:

«Верой и правдой служил нашим предкам и давал им возможность кормить семьи, транспортировать товары. На них ходили 5 веков! На Шпицберген, Новую Землю, Ямал, Норвегию. Потому что прочные. Коч мог швартоваться на любом берегу. Таким его строят и сейчас».

Особенности деревянного судна в том, что оно будет выдерживать любые лютые морозы и преодолевать ледники. Плюс к этому внутренние помещения не будут уступать по комфорту океанским яхтам… всё-таки в Арктику на них пойдут современные мореходы.

У возрожденного поморского коча планов громадьё. Уже в 2021 году ему предстоит отправиться в путешествие. Спустя три века деревянное судно отчалит из Архангельска и пройдет по своему прошлому пути - по маршруту Великой Северной экспедиции к Обской губе. Основными задачами является пропаганда увеличения грузоперевозок и освоение арктического Севера, где сходятся интересы многих стран.   

Стоит добавить, что попечителем описанных выше работ, как и всего проекта возрождения поморского мореходства, выступает Юрий Шевелев, рождённый на юге региона в Сольвычегодске и много лет проработавший в Архангельске. По его словам, участие в проекте – дань памяти славной истории родного края, которую часто не знает современная молодёжь.   

23 октябрь 16:42 | : Горячая тема / Культура

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