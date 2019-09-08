Кто успеет в последний вагон? Тасуем колоду кандидатов в архангельские губернаторы

Два дня осталось до момента, когда октябрь перевалит через «экватор». А там…
По мнению ряда политологов, не подтверждённому, но и не опровергнутому Кремлём, ближе к концу месяца должна последовать серия губернаторских отставок с прицелом на будущие выборы. Почему-то задержку этого воспитательного акта связывают с днём рождения Путин, мол, не хотел глава государства портить настроение ни себе, ни другим. Что особенного в его 67-летие, раньше головы летели сразу после единого дня голосования, я так и не понял.
Возможно, ничего и не будет. Не зря у главы нашего государства репутация мастера интриг и многоходовок, очень он не любит, когда его просчитывают (что свойственно любому кадровому разведчику). Могу назвать как минимум десяток губернаторских фамилий, годами находящихся на нижних строчках всевозможных рейтингов, при этом чувствующих себя уверенно и спокойно. Для кого-то достойной замены не могут подобрать, а кто-то Кремль вполне устраивает.
Архангельская область в ожидании – кого пришлют и пришлют ли. Потому что за редчайшим исключением (два-три случая за последние годы), когда кремлёвский и.о. не занимал в сентябре освобождённое под него кресло на вполне законных основаниях. Поэтому мы рассмотрим вариант, когда все возможные кандидаты приходят к старту избирательной кампании с равными шансами на успех. Моя инсайдерская информация – за последний год на стол Путина несколько раз ложился список с вариантами из 10-15 фамилий, и каждый раз отодвигался как несвоевременный… его даже толком не рассматривали.
Отбрасываем вариант «варяга» - тех, чьё имя на данный момент никак не связано с Поморьем. Хотя именно такого предрекают «пикейные жилеты» в социальных сетях. Во-первых, тут пока нечего анализировать. Во-вторых, есть надежда на здравомыслие Москвы. Несложно просчитать, что местный электорат, увидев в избирательном бюллетене незнакомую фамилию с иногородней биографией, покажет такую низкую явку, что за пришельцем все следующие пять лет будет тянуться шлейф нелегитимности.
Итак, пока на первом месте из возможных кандидатов Игорь Орлов. Да-да, не удивляйтесь, сентябрьские выборы наглядно показали, что партия власти в определённые моменты умеет сгруппироваться, напрячь все имеющиеся ресурсы, как финансовые, так и людские, и выдать неожиданный для многих результат. К тому же в отсутствии достойной конкуренции может сработать исконно русское – мы при этом девять лет прожили и дальше дай бог не помрём. Такая философия особенно сильна в глубинке, где телевизор до сих пор авторитетней интернета, а о Шиесе вообще ничего не слышали.
Бывший архангельский градоначальник и действующий сенатор Виктор Павленко. В отличии от ещё одного представителя региона в верхней палате Виктора Новожилова, который вообще неизвестно чем в Москве занимается, он не выходит из информационного поля, и его амбиции хорошо известны. Плюс новые столичные связи. Минус возраст… почти под 60. В элите бытует мнение, что Виктор Николаевич упустил свой шанс четыре года назад, когда не пошёл на прошлые губернаторские выборы. Хотя Россия знает прецеденты - сенаторы из почётной ссылки возвращались в реальную политику.
Депутат ГосДумы от Архангельской области Дмитрий Юрков. Вроде бы и возраст подходящий, и от бизнеса (в регионе) вовремя избавился, и с амбициями всё в порядке. К тому же в нижнюю палату прошёл не по партийным спискам, а одномандатником. Увы, пока это и есть его уровень, применявшиеся им три года назад политтехнологии не сработают на региональном уровне, да и наблюдатели от других кандидатов не позволят. Всё это в полной мере касается его коллеги по Охотному ряду Андрея Палкина, чья публичность в последнее время связана исключительно со словом «банкрот», мелкими нападками на исполнительную власть региона, а также с политической деятельностью сыновей, иногда играющих не за ту команду.
Архангельский градоначальник Игорь Годзиш, наверное, наиболее яркий из действующих глав МО. Известны случаи, когда именно с этой позиции люди пересаживались в губернаторское кресло… однако этого надо ХОТЕТЬ. В личных беседах мэр неоднократно говорил, что пойдёт на выборы только с одобрения партии («Единая Россия»). Читайте – если партия прикажет. Но имеет ли смысл приказывать, если человек сам не горит желанием… это же не отработка партийной повинности.
Ходят слухи, что вице-спикер ГосДумы Ольга Епифанова посещает некие губернаторские курсы и будто бы готовится. Параллельно закрываются её «ШиКи». К чему бы это? Однако напомню, такие же курсы ранее закончила Екатерина Прокофьева, на которую тогда тоже смотрели как на вероятную преемницу Орлова… и что? Чтобы провести её в областное Собрание с приличным процентом голосов пришлось снимать с пробега в Холмогорском районе известных единороссов… о каких губернаторских выборах тут можно говорить?! Ещё раз объясняю – любая фальсификация и подтасовка имеют свои пределы, проще объявить выборы несостоявшимися. При всей депутатской активности Ольги Николаевны и её громким выступлениям по различным поводам (и без оных), каких-то видимых результатов она иногда добивается только по социальным вопросам, это как раз её уровень. Минус партийность («Справедливая Россия»). И самый большой минус – гендерный, патриархальный поморский менталитет вряд ли примет жОнку на главном региональном посту, об этом много раз было говорено. Вы, конечно, вспомните Ларису Базанову, чуть было не ставшую мэром областной столицы 11 лет назад, так мы локтем перекрестились на это «чуть», узнав её поближе… Архангельск ожидали бесконечные критические дни.
Пару раз среди возможных кандидатов мне встречалась фамилия ректора САФУ Елены Кудряшовой. Кроме, как неостроумной шуткой, подобную аналитику назвать сложно. Штукатурка в её учебном заведении падает на головы, студенты в аудиториях мерзнут, преподаватели без зарплаты голодают, филиалы закрываются. Единственный резон – соскочить на губернаторство, чтобы избежать уголовных неприятностей за ректорство… но кому это нужно, кроме самой Кудряшовой?
В списке, который кладут на стол Путина, есть и другие известные на региональном уровне фамилии – Моисеев, Вторыгина, Белокоровин… но больше для массовости и иллюзии, что не так у нас всё плохо с кадрами.
Что касается местной политической оппозиции, пытающейся набрать очки на мусорном «хайпе», её иногда упоминают при кулуарном обсуждении вариантов - пивковы-таскаевы - то им как нельзя лучше подходит определение «политическая шелупонь», тем более что они с удовольствием его повторяют. Какими бы громкими не были протестные акции, но разве они выдвинули из этих рядов хоть одну значимую политическую фигуру, героя без страха и упрёка? Кто-то из активно протестующих может представить на губернаторском посту Секушина, Боровикова или Кравеца… хотя по закону революционной драмы всё должно быть в точности наоборот?
Но есть отдельная группа гипотетических кандидатов, о которых редко кто вспоминает, но именно они при определённом стечении обстоятельств могут добавить интриги в выборы, которые обязательно состоятся. Вроде бы местные, а вроде уже нет, но их узнаваемость повыше, чем у многих присутствующих в региональной власти. Короче, УЕХАВШИЕ.
И первый среди них, конечно, Алексей Баринов. Бывший директор АГД, устроитель и спонсор практически всех спортивно-массовых мероприятий Поморья конца 90-х – начала нулевых. Имевший прекрасные шансы стать губернатором Архангельской области, если бы… он не понадобился своей головной компании Лукойл на посту главы НАО. Задумка изначально была хорошая – при нём и Ефремове на ключевых постах укрупнение региона становилось осязаемой реальностью. Властью и полномочиями эти двое уж как-нибудь поделились между собой, но злодейка-судьба в лице Киселёва и протестного голосования распорядилась по-своему. А дальше неприятности у самого Алексея Викторовича (о них все хорошо помнят). В итоге человек ушёл из публичной политики, сначала по решению суда, а потом и по собственному. Иногда наезжает к нам из тёплого Краснодарского края, здесь у него кой-какой бизнес остался. Мне рассказывали, как охранник «АГД-Даймондс» пытался запретить ему курить на крыльце офиса и как позеленел, услышав фамилию. Да, его возраст вряд ли Кремль одобрит, и биография теперь с пятном, и общее разочарование. Но только представьте, что он заявляется неважно от кого… тут ничего нельзя гарантировать.
Или Владимир Крупчак. Долго можно распинаться о плюсах-минусах и мотивации, только вряд ли человек, вкусивший солнца Италии, добровольно вернётся в архангельскую хмарь.
А вот Роман Балашов. О его губернаторских амбициях судили-рядили ещё при Киселёве, считали, что ФСБ специально поставила своего человека на ВПК-шный регион (ещё один резон, по которому оппозицию к руководству оного никогда не допустят). Не зря же Балашов, единожды изгнанный, возвращается при Михальчуке практически на ту же должность, якутский «жук» просто не мог отказать конторе, которая за ним строго приглядывала. Почему не он стал губернатором в 2012-м? На то у меня есть своя версия – слишком уж несерьёзно подполковник Рома выглядел на тот момент для своих далеко не юных лет. А позже столько наураганил на Соловках, что хотеть-то он может, но и только.
Сергей Молчанский, проживающий ныне в городе на Неве и в основном занимающийся международным бизнесом. Да, пришёл к нам с недоброй памяти Михальчуком и автоматически считался «якутским туристом». Но разругался именно со своим шефом, не найдя взаимопонимания по принципиальным позициям – не захотел тырить деньги. Всю ту команду поливали последними словами, особо никого не выделяя. Между тем, именно Молчанский был инициатором установки в Архангельске памятника Петру и Февронии, над которым тогда много потешались, а сегодня к нему чуть ли не каждый свадебный кортеж на поклон приезжает. Именно Молчанский довёл до ума скандальный ремонт Драматического театра, иначе бы его труппа до сих пор снимала угол в Поморской филармонии, а избалованные звёзды брезгливо бы морщили носы при словах «гастроли в Архангельске». И именно Молчанский сделал так, что цхинвальская школа, разрушенная грузинскими войсками, для которой всё Поморье собирало деньги, смогла проводить занятия, наше агентство проводило на этот счёт собственное журналистское расследование. Вам мало? Ну-ну…
Бывший сенатор от Архангельской области Константин Добрынин, его имя несколько раз прозвучало в списке вероятных кандидатов. Питерский юрист, стопроцентно человек Захара Смушкина (ИЛИМ), который смог протолкнуть его в Совфед… а почему бы и не сюда? Я списывался на этот счёт с Константином, он ответил загадочное «пока no comments». Что смущает? Во-первых, его босс до настоящего момента предпочитал выстраивать отношения с уже избранными главами регионов (Поморье в этом списке далеко не единственное), так менее хлопотно (и не так накладно). Во-вторых, сам Константин выступает в социальных сетях как ярый либерал, а современный избиратель успел отвыкнуть от таких людей в исполнительной власти. Логика его попадания в кандидаты незатейлива – должен же один из самых состоятельных людей области кого-то от себя выдвинуть?!
Чуть не забыл, Юрий Шевелев. Уроженец Сольвычегодска, что на юге Архангельской области. Как гласит легенда – он из тех золотых мальчиков-менеджеров, которых хозяин «Титана» Крупчак выискивал на факультетах АЛТИ (сейчас САФУ), они-то и подняли его бизнес на уровень империи. Помню, у Юрия был какой-то феноменальный карьерный взлёт для его возраста. Потом он направляется шефом в правительство губернатора Киселёва, не имевшего своей команды и буквально задыхавшегося без грамотного экономиста, там его уже называли «финансовым гением». Видимо, это и смутило невзрачного «весёлого молочника», не терпевшего рядом с собой ярких личностей и видящего в каждом конкурента. За сим последовала череда дворцовых интриг, хотя именно в Шевелеве многие наблюдатели видели достойную кандидатуру на губернаторство. Однако молод был тогда для такого поста. Сейчас у него какой-то производственный бизнес в столице, но, насколько я знаю, не оставляет родной регион своим вниманием…
Всё это я написал с одной лишь целью – не стоит моим коллегам зацикливать на нескольких фамилиях и бесконечно их мусолить. Жизнь намного разнообразней, чем кому-то может казаться.
Леонид Черток