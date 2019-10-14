На заборе … написано, и в Telegrame тоже. Как Поморье к выборам готовится

Когда-то на Руснорде была гостевая книга. Мы сами назвали её «сливочной», как бы приглашая инсайдеров (собирателей сплетен и неофициальной, закрытой для СМИ информации) к сотрудничеству.
Потом сами же её и закрыли. Устали отмахиваться от Роскомнадзора, заходящего на наш сайт ровно тогда, когда кто-то из посетителей гостевой, не требующей регистрации пользователя, в порыве чувств употреблял обсценную лексику (мат). И тут начиналось состязание в скорости – или модератор успеет удалить особо дерзкий комментарий, или раньше надзорный орган сделает скрин поста и будет требовать штраф. Увы, информационное агентство частенько проигрывало схватку.
- Это не мы, это глас народа, - пытались объяснить чиновникам.
- Всё равно, вы – официально зарегистрированное СМИ, и отвечаете за всё, что появляется на страницах сайта, - отвечали нам строгие люди и наказывали рублём.
Деньги, может, и не самые большие, но явно не лишние. К тому же некоторые посты тянули на возбуждение уголовного дело против главного редактора, или могли привести к закрытию информагентства.
Это происходило в почти доисторические времена, когда социальные сети только-только прокладывали дорожку к сердцам и умам интернет-пользователей. Зато теперь…
…стоит только зайти на Telegram, детище «гения со странностями» Павла Дурова, чуть не устроившего с его помощью настоящую революцию в далёком Иране, и сразу становится понятным, куда ветер дует.
В Поморье он дует в спину будущим губернаторским выборам. Ветер этот мусорный, ибо Telegram-каналы не несут никакой юридической ответственности за написанное. Тот же забор… или стены лифта.
Любимое занятие посетителей данной соцсети – гадать, кому из известных в регионе журналистов принадлежит тот или иной канальчик.
Лафа полная, поле для мистификаций. Например, вы зашли на канал arhsvoboda, резонно полагая, что это продолжение известного оппозиционного ресурса. Однако лидер последнего Николай Прокофьев разубедит вас в этом – какие-то неизвестные мерзавцы воспользовались раскрученным в Сети названием, скопировав стиль и тональность материалов. И ведь никак не подтвердишь и не опровергнешь – Дуров как раз и завлекает новых пользователей гарантированной анонимностью, чем доводит до бешенства не только надзорные органы, контролирующие интернет-пространство, но и грозные спецслужбы.
Но Телега – «страна равных возможностей», уже другой канальчик начинает кидаться в нашего коллегу фекалиями, уличая сразу во всех смертных грехах – от алкоголизма до работы под заказ на устранение чьих-то конкурентов по бизнесу. А в какую версию верить… это уж на совести каждого.
Отмечу, что с течением времени даже в горячую предвыборную пору в официальных СМИ появляется всё меньше негативной информации о кандидатах (на языке политтехнологов – контрпропаганда), основные игроки ещё на берегу договариваются не мочить друг друга. Но за соцсети они по понятным причинам не ответчики.
Что сейчас на языке у жителей Архангельской области? (специально отмечу – это у тех, кто умеет пользоваться компьютером и, соответственно, интернетом, когда самые дисциплинированные избиратели продолжают черпать информацию из печати, телевизора и даже проводного радио). Выборы и мусорная тема. Последняя уже переходит в разряд вечной, мне лично ясно, что истеричную часть населения не удовлетворит ни один вариант мусорной реформы, а власть от неё не отступит. Зато в первой идёт по нарастающей, возможные кандидатов начинают костерить ещё на самых дальних подступах. Люди ещё ничего официально объявили, просто философствуют на тему «власть и народ», а их по рукам, по рукам.
Одна из самых воспалённых фантазий – связка Папылев-Шевелев-Козенков. Последний явно приплетён для круглого счёта (бог троицу любит), ибо занимается юридическим обслуживанием заказчиков (в данное время в основном антимусорщиков), но вряд ли может рассматриваться как самостоятельный политический игрок. Да, под Александром есть два информационных ресурса, подобранных им загодя, но мне с трудом верится, что содержит он их на собственные средства. Расходы, может, и небольшие – аренда офиса, зарплата сотрудникам, тыры-пыры – вот только на фига? Этот бизнес интересен, когда ты сам им непосредственно занимаешься, утверждаю со всей ответственность владельца и главреда СМИ. Уверен, коллеги по «Вольному делу» меня в этом мнении поддержат.
Что касается первых двух персон. Любая тень, ложащаяся на них, автоматически переходит на Крупчака, они ведь из когорты его «золотых мальчиков», создававшим бизнес-империю «Титан». Выставишь их в невыгодном свете… кому-то польза. Кому? Тут есть ниточка, за которую стоит потянуть – в Телеге появилась информация, что губернатор Орлов уехал в деловую поездку в европейскую страну, в которой в эти дни предположительно может находиться Владимир Ярославович.
И тут же подкидывается информация к размышлениям, де, Папылев и Шевелев совсем не хотят становится губернаторами, их мечта стать вице- при любом новом главе региона, для этого они готовые идти в кандидаты, чтобы торговать голосами своих сторонников. То есть, если встреча Орлова с Крупчаком действительно состоится… представляете, в какой она пройдёт тональности?
В эту схему вплели и RUSNORD. Цитирую: Вот и случилась то, что мы, собственно говоря, и предрекали, – Юрий Шевелев начал широкомасштабную кампанию в средствах массовой информации, в частности, используя Руснорд. Rusnord – старинная связь с Таскаевым (представлен как главный политтехнолог Шевелева). Именно Дмитрий Таскаев устраивал большинство контрактов во времена Шевелева для Руснорда. Логично.
Конечно, логика у каждого своя. Но она должна подкрепляться знанием предмета. С Дмитрием Таскаевым Руснорд знаком давно и даже дружит. Но то, что он поставлял нам контракты, причём большинство, не соответствует истине ни на йоту. Особенно во времена Шевелева. Имеется в виду, когда последний работал в администрации Киселева на первых позициях, для этого наш ресурс и был упомянут? Напомню, в те далёкие времена RUSNORD был в жёсткой конфронтации со всей исполнительной властью, что областной, что городской, на меня было заведено уголовное дело по представлению Киселёва… вот такие были времена. Не до контрактов.
Помните сентенцию Мюллера про маленькую ложь, и что она рождает? То-то же…
К сведению читателей: сам я на Telegram не подписан, мне хватает того, что сбрасывают знакомые по общим темам.
Но ни от чего не зарекаюсь…
Леонид Черток